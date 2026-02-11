Au ieșit la atac după acuzele de la Oțelul – FCSB 1-4: „Cum să spui că suntem blatiști!?”. Laszlo Balint, anunț dezarmant

ADVERTISEMENT

Oțelul Galați a renăscut odată cu numirea lui Laszlo Balint pe banca tehnică, însă în acest moment echipa se află într-un declin de formă. Moldovenii au ajuns la trei înfrângeri consecutive, au fost eliminați din Cupa României Betano, iar în campionat mai au șanse doar teoretice la play-off. Jucătorii au ieșit la atac după ce au fost acuzați de trucarea meciului cu FCSB.

Jucătorii Oțelului au răbufnit după eliminarea din Cupa României Betano. Ce au spus despre meciul cu FCSB

Oțelul Galați a pierdut cu 2-0 în fața Universității Cluj și a fost eliminată din Cupa României Betano încă din faza grupelor. Situația echipei lui Balint se înrăutățește, iar obiectivul principal din prezent este rămânerea în prima ligă.

jucătorii au răbufnit și și-au expus punctul de vedere: „După cum știți, am călătorit foarte mult cu autocarul. Nimeni nu e robot, toată lumea resimte oboseală. Nu vreau să vorbesc despre meciul cu FCSB. S-a vehiculat, s-a scris… am primit fel și fel de mesaje, fel și fel de articole.

Fiecare poate să spună ce vrea, dar eu știu cât muncim noi și ce caractere de băieți suntem. Nu s-a pus problema vreodată să vindem meciul. Atât s-a putut în meciul ăla. La final am fost frustrat că am pierdut. Nu-mi plac înfrângerile. Așa sunt eu, mă consum foarte mult”, a transmis Iustin Popescu după meciul cu U Cluj, conform

Paul Iacob a pus tunurile pe un jurnalist după acuzele de blat din meciul cu FCSB

Deși Oțelul primise doar 20 de goluri în 25 de etape, iar mai multă lume a ridicat suspiciuni în urma jocului. Fără să dea nume, Paul Iacob a lansat un atac nuclear la adresa unui jurnalist, care, conform spuselor sale, a fost de părere că echipa lui Balint nu și-a apărat corect șansele:

„Ne-a fost foarte greu fizic. Am parcurs săptămâna asta o grămadă de kilometri și s-a văzut asta. Nu am avut prospețime și este greu să obții ceva așa. Aș avea multe de spus după meciul cu FCSB. Nu cred că e cineva în măsură să-i justifice valoarea lui Joao Paulo, din moment ce nu i-a văzut un meci cap coadă. Noi îi știm valoarea și părerea mea personală este că FCSB a făcut o afacere foarte, foarte bună. Nu e jucător de 600.000 de euro, ci de mult mai mult.

Să acuzi niște jucători că fac blaturi, ar trebui să ai o dovadă clară pentru aceste afirmații. Cum să spui că dacă Oțelul nu va pierde, îmi cer scuze, dar dacă pierd sunt niște blatiști. Pot spune și eu că dacă scrie despre Oțelul este corupt, dar dacă nu scrie, este ok. Cum sună asta? Multă lume a vehiculat aceste lucruri și doare foarte tare. Nimeni nu știe cât de greu este. Sunt patru meciuri la rând jucate din trei în trei zile. Oțelul a avut cel mai greu program dintre toate echipele și vă rog să verificați. Cu resursele noastre, ne-am bătut cu toată lumea. Când nu am reușit, asta este altă poveste”, a spus Paul Iacob la flash-interviu.

Laszlo Balint a plecat din interviu după ce a fost întrebat de meciul cu FCSB: „Mai bine mă las de fotbal”

Laszlo Balint și-a demonstrat valoarea la Oțelul Galați, însă perioada prin care trece echipa în prezent nu este tocmai bună. Un motiv pe care fostul tehnician de la UTA și Craiova îl poate invoca este lipsa condițiilor, în contextul în care moldovenii au avut deplasări dificile pe care le-au realizat cu autocarul. Deși la finalul anului păreau una dintre pretendentele certe la play-off, Balint a dezvăluit că noul obiectiv este adunarea de puncte pentru lupta de rămânere în prima ligă:

„Am încercat să-i facem să greșească, să presăm sus, să atacăm. Nu am venit aici să ținem de un 0-0. Pentru mine este frustrant, pentru că atunci când nu reușești să înscrii la puținele ocazii pe care le ai, iar apoi iei gol la primul șut… eu vreau să subliniez un lucru. În luna decembrie eram într-o realitate, acea realitate în care am bătut Rapidul, aveam trei victorii consecutive, terminasem anul pe loc de play-off, dar acum realitate noastră s-a schimbat.

Am pierdut patru jucători din decembrie, am fost eliminați din Cupa României, iar în campionat s-au diminuat șansele la play-off. Eu n-o să fac ca alți antrenori, n-o să urlu pe la microfoane, să mă plâng de program, dar vreau să atrag atenția că noi suntem singura echipă care am jucat din trei în trei zile. Nu sunt alibiuri, nu sunt scuze, dar este o perioadă care pe noi ne-a tras foarte mult în jos. În actualul context, meciul de la Metaloglobus este crucial pentru noi.

Am făcut 1700 de kilometri cu autocarul și am jucat cu Botoșani și Craiova. Am văzut că domnul Mureșan s-a plâns că a ajuns la ora 1 acasă, noi ne-am culcat la ora 4. Nu vreau să pară că folosim asta ca pe o scuză, dar posibilitățile clubului din punct de vedere financiar sunt limitate. Dacă eram un club care să-și permită zboruri charter și dubluri pe post eram într-o altă realitate. Play-off-ul este o himeră pentru noi și este clar că nu mai poate fi atins în acest context. Obiectivul principal este să facem punctele necesare pentru a rămâne în prima ligă. Nu comentez aberațiile (n.r. – despre acuzațiile de blat cu FCSB). S-a terminat. Cine mă cunoaște, mă cunoaște. Decât să fac asta, mai bine mă las de fotbal”, a transmis Laszlo Balint, după care a plecat de la flash-interviu