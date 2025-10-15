A încasat un număr record de goluri! Care este cea mai slabă echipă din preliminariile CM 2026

Naționala statului Seychelles a încheiat preliminariile CM 2026 cu o situație dezastruoasă, care o așează în postura de cea mai slabă echipă care a luat startul în calificările pentru turneul final de la anul.
Echipa paradisului turistic din Oceanul Indian a jucat în zona africană, de unde face parte încă din 1986. N-a luat niciun punct, a marcat două goluri și a primit 53 de goluri, în zece meciuri.
„Pirații”, cum sunt numiți fotbaliștii acestei echipe au terminat în genunchi campania, cu un dublu 0-7 contra Gambiei și a Coastei Fildeș, după ce anterior încasaseră 5-0 în Kenya și tot 5-0 în Burundi.
Singurele goluri din aceste preliminarii au fost marcate împotriva Gambiei (1-3) și a celor din Burundi (1-5). Seychelles a jucat ultimele meciuri din preliminarii în Mauritius, deoarece nu are niciun stadion omologat de FIFA.
Naționala este formată preponderent din fotbaliști care joacă în campionatul intern, cu excepția a doi jucători care vin din ligile inferioare ale Angliei și a unuia din Germania, care joacă tot în fotbalul mic.
Cu o valoare a lotului de doar 1,03 milioane de euro și cu un singur fotbalist care e evaluat la mai mult de 100.000 de euro, Seychelles nu este totuși cea mai slabă echipă din lume. Conform clasamentului FIFA, această națională e pe locul 203, în condițiile în care San Marino deține lanterna clasamentului mondial, fiind pe locul 210 pe mapamond.
De altfel, echipa din grupa României, e cea mai slabă din Europa și tinde să ajungă la contra performanța celor din Seychelles. Are un golaveraj de 1-32, încărcat de Austria, care a zdrobit-o cu 10-0.
Echipa din San Marino mai are de jucat un singur meci în preliminarii, contra României, pe 18 noiembrie. E neverosimil totuși să piardă la o diferență de o diferență de 21 de goluri pentru a ajunge la contra performanța celor din Seychelles.
În afara naționalei din San Marino, mai sunt alte patru echipe din Europa care nu au niciun punct și golaveraje groaznice. Surpriză este prezența Bulgariei în acest grup, vecinii de la sud de Dunăre fiind ciuca bătăilor într-o grupă cu Spania, Turcia și Georgia.
O altă surpriză negativă este Suedia. Naționala cu doi atacanți de sute de milioane de euro, Isak (Liverpool) și Gyökeres (Arsenal) este ultima în grupa cu Elveția, Slovenia și Kosovo. Din această cauză, selecționerul Jon Dahl Tomasson a fost demis, aceasta fiind prima demitere din istoria naționalei scandinave.
Echipele din Europa mai au de jucat meciuri în preliminariile CM și ar mai putea schimba situația în care se află. În bine sau în rău.
Seychelles (golaveraj 2-53), San Marino (golaveraj 1-32), Pakistan (golaveraj 1-26), Liechtenstein (0-23), Anguilla (golaveraj 0-21), Bahamas (golaveraj 1-22), Gibraltar (2-20), Bulgaria (golaveraj 1-16), Samoa (golaveraj 1-15), Taipei (golaveraj 2-17), Belarus (golaveraj 2-15), Insulele Virgine Britanice (golaveraj 0-11), Luxemburg (golaveraj 1-10), Belize (golaveraj 1-10),
Myanmar, Filipine, Nepal, Singapore, Bangladesh, Djibouti, Congo, Somalia, Ciad, Antigua și Bermuda, Barbados, Papua Noua Guinee, Suedia, Azerbaidjan, Moldova, Andorra.