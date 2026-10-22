Au început atacurile înainte de ”El Clasico”! Ce a reproșat Jose Mourinho înaintea partidei

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Real Madrid și Barcelona se vor întâlni, duminică, 25 octombrie de la ora 22:00, pe Camp Nou, într-un nou episod din ”El Clasico”. Partida va conta pentru etapa a 10-a din La Liga și poate relansa lupta pentru prima poziție din campionatul spaniol.

Jose Mourinho a început atacurile înainte de ”El Clasico”

Cu doar 3 zile înaintea celui mai așteptat derby din Spania, Jose Mourinho a fost întrebat despre duelul împotriva rivalei. Tehnicianul celor de la Real Madrid tratează cu pragmatism partida, însă există și nemulțumiri. ”The Special One” a punctat dezavantajul pe care îl au madrilenii. Programul european le-a oferit adversarilor o zi în plus de recuperare până la ”El Clasico”.

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”Despre «El Clasico»? Nu se pune problema încrederii. Este un meci de campionat, deși este adevărat că nu este un meci ca oricare altul. Am pierdut deja 24 de ore de odihnă față de Barcelona”, a spus Jose Mourinho, potrivit .

”The Special One” a întâlnit pe Barcelona de 17 ori în ”El Clasico” de-a lungul carierei. Tehnicianul portughez i-a învins pe catalani de 5 ori, a pierdut 6 derby-uri și tot 6 s-au terminat la egalitate. Ultimul meci în care a stat pe banca madrilenilor contra marii rivale datează din 2 martie 2013. Atunci, Real s-a impus, 2-1, grație reușitelor semnate de Karim Benzema și Sergio Ramos.

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Barcelona, decimată înainte de ”El Clasico”

. Hansi Flick nu se va putea baza pe serviciile a 5 fotbaliști: Eric Garcia, Andreas Christensen, Jules Kounde, Dani Olmo și Roony Bardghji. Niciun jucător indisponibil nu își va reveni până la meciul din etapa 10 a primei ligi spaniole.

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În cazul în care nu apar alte probleme medicale, așa ar putea arăta primul ”11” aliniat de catalani pentru ”El Clasico”:

Barcelona (4-3-3): Joan García – Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo – Rodri, Pedri, Fermín López – Anthony Gordon, Lamine Yamal, Raphinha.

”El Clasico” poate relansa lupta pentru primul loc

Barcelona se află pe prima poziție în La Liga, cu 27 de puncte obținute din 9 partide. Mai mult, golaverajul echipei este unul fabulos. Elevii lui Hansi Flick au punctat de 39 de ori și au primit numai 9 goluri. În tabăra cealaltă, Real Madrid se află pe locul 3, cu 21 de puncte. și împotriva concitadinei Atletico Madrid (1-2). Pe lângă rezultatele mai slabe, Real Madrid nu a avut nici aceeași eficiență ofensivă ca rivala: doar 23 de goluri înscrise.

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O posibilă victorie a lui Real Madrid în ”El Clasico” ar apropia echipa de catalani, la doar 3 puncte. De asemenea, un rezultat favorabil din partea lui Atletico Madrid, împotriva lui Deportivo La Coruna, ar strânge lupta pentru prima poziție din La Liga. Totuși, dacă Barcelona își va păstra invincibilitatea din campionat, diferența față de Real Madrid s-ar adânci. Catalanii ar lua un avans de 9 puncte față de marea rivală.