Au început negocierile! Dan Nistor e gata să plece de la U Cluj și să semneze cu clubul care vrea să devină o forță în SuperLigă

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Din informațiile FANATIK, Dan Nistor (38 de ani) a discutat cu Poli Timișoara și este tentat să meargă la echipa care se luptă pentru promovarea în SuperLigă. Informația circulă în vestiarul lui U de mai multe zile și a fost confirmată de FANATIK. în legătură cu rolul său la Universitatea. Mijlocașul le-a transmis apropiaților că vrea să plece, iar părțile ar putea ajunge la un consens în privința rezilierii în următoarele săptămâni. , însă abia acum s-au făcut progrese concrete.

Poli Timișoara, stadion nou și colecție de „dinozauri”

Poli Timișoara își propune să intre în SuperLigă fără emoțiile meciurilor de baraj. În prezent, echipa lui Dan Alexa este pe poziția a doua în liga secundă, cu 29 de puncte acumulate în 13 partide. Poli e neînvinsă, dar are 5 rezultate de egalitate. Are de recuperat un punct față de liderul Chindia.

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Poli vrea să evolueze în SuperLigă pe noul stadion „Eroii Timișoarei”. Lucrările ar trebui să se finalizeze cel mai târziu în luna martie, astfel că bănățenii plănuiesc să celebreze promovarea pe arena de 10.000 de locuri. La Timișoara se va reconstrui și Dan Păltinișanu, însă șantierul este abia la început. Din punct de vedere sportiv, Dan Alexa contează pe mai mulți fotbaliști experimentați pentru a reuși să ridice Timișoara la nivelul SuperLigii. Sub contract cu Poli sunt Andrei Artean, Ovidiu Popescu sau Aurelian Chițu, cu toții fotbaliști cu mare experiență. Nistor ar completa colecția „vintage” a Timișoarei.

Nistor, numai 60 de minute pe teren în ultimele 5 meciuri

Obișnuit să joace un rol important la Universitatea, Dan Nistor a fost „retras” din formula de bază în ultimele etape. A rămas pe bancă la partidele cu Rapid și FCSB, iar cu FC Argeș și Corvinul nu a intrat deloc. Singurele sale minute din ultima lună au fost la 0-0 cu Csikszereda. Nistor a evoluat o oră contra Ciucului, dar a fost primul înlocuit.

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Dan Nistor n-a marcat niciun gol în acest sezon. Are, în schimb, 3 pase decisive. Mai este legat contractual de U Cluj până la finalul campionatului și câștigă 13.000 de euro pe lună, unul dintre salariile mari de la Universitatea. În februarie, Nistor ar împlini 4 ani la U. În carieră, a mai trecut pe la Dinamo, CFR Cluj, Pandurii, Evian (Ligue 1), Inter Curtea de Argeș și CS Mioveni.

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