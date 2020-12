Au început negocierile pentru coaliția de guvernare. Dacian Cioloș anunța pe cine va susține USR-PLUS

Dacian Cioloș și Dan Barna au anunțat debutul negocierilor pentru coaliția de guvernare. Liderii USR – PLUS sunt gata să-și asume resposabilitatea și au adăugat că vin la discuții cu un set de măsuri pe care le-au promis cetățenilor în campania electorală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Avem o responsabilitate mare față de guvernare și față de majoritatea parlamentară. Noi la USR – PLUS ne-am formulat deja prioritățile, le-am pus în acest document: „Revoluția bunei guvernări” – pașii concreți pentru a negocia formarea coaliției de guvernare între USR – PLUS și PNL.

Sunt măsurile cu care noi am mers în campanie, e o sinteză a acelor 40 de angajamente de guvernare. Am luat aici cele mai importante lucruri care trebuie să se regăsescă în viitorul program de guvernare. Acest document este public începând de astăzi și poate fi consultat și discutat”, a explicat liderul PLUS, în direct, într-o conferință de presă a alianței.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

USR – PLUS anunță începutul negocierilor pentru coaliția de guvernare

Cioloș a vorbit și despre noul prim-ministru. El a lăsat să se înțeleagă că dorește o schimbare în acest sens, după rezultatele de la alegerile de ieri. „În legătură cu noul premier, credem că este esențial să susținem un candidat credibil. Acest lucru trebuie acum discutat la negocierile și la consultările cu președintele, și nu negociat la televizor. Este clar că acest candidat trebuie să aibă capacitatea de a uni forțele reformiste de dreapta. Din punctul nostru de vedere e nevoie de un nou început după aceste rezultate.

„USR – PLUS este gata să-și asume guvernarea, alături de PNL. Evident, UDMR, în aceste condiții, devine indispensabil. E important să venim cu un plan de reforme care să dea predictibilitate românilor și României, cât mai repede,” a conchis liderul PLUS.

ADVERTISEMENT

După ce i-a fost dat cuvântul, Dan Barna a subliniat mesajul transmis de partenerul său. „E foarte clar că mesajul pe care ni l-a transmis electoratul este acela că nu se poate face o guvernare reformatoare fără USR – PLUS și acesta este un mandat pe care ni-l asumăm.

E foarte clar că e important ca în următoarele 3-6 luni de zile să vină câteva dintre acele măsuri și acele angajamente pe care le-am promis și pentru care cetățenii ne-au acordat votul lor și pe care le vom solicita în viitoarea coaliție de guvernare”, e explicat liderul de la USR.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acesta a adăugat că UDMR-ul este inclus, alături de PNL, în planurile pentru coaliția de guvernare. „Ar fi putut să fie mai ușor pentru următoarea coaliție, însă, dacă ne uităm pe cifre și pe rezultatele finale, vedem că este posibilă crearea unei majorități decente din USR – PLUS, PNL și UDMR, o majoritate care să poată să ducă la îndeplinire aceste angajamente ale USR-PLUS, dar, de fapt, ale României, prin ceea ce reprezintă ele, legate de pensiile speciale, legate de eliminarea imunităților și alte subiecte pe care le cunoașteți bine.

Prioritatea și responsabilitatea noastră este legată în zilele următoare de constituirea acestei coaliții de guvernare care să poată să ducă perspectiva USR-PLUS în guvernare”, a încheiat președintele USR.

ADVERTISEMENT