„Au început să sune telefoanele pentru Biliboc?”. Iuliu Mureșan i-a fixat prețul noului star din Gruia

Transferul tinerilor jucători români din străinătate dă roade și tot mai multe formații din SuperLiga României recurg la această strategie. Lorenzo Biliboc este unul dintre fotbaliștii crescuți în străinătate care și-au demonstrat rapid valoarea în campionatul României. Iuliu Mureșan vrea să-l țină cel puțin încă un an la CFR Cluj, însă deja are un preț în cap pentru „bijuteria” ardelenilor.

Ce preț i-a stabilit Iuliu Mureșan lui Lorenzo Biliboc

În ultimele cinci partide de campionat în care Lorenzo Biliboc a fost titular, tânărul de doar 19 ani a livrat pentru CFR Cluj patru goluri și o pasă de gol. Această statistică este cu atât mai importantă cu cât trei dintre goluri au fost decisive pentru câștigarea celor trei puncte.

și ar putea încasa bani importanți în câțiva ani. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Iuliu Mureșan a explicat că dorește să-l păstreze pentru o perioadă pe fotbalistul crescut în Italia, după care speră că CFR poate obține milioane bune de euro în schimbul său:

„Biliboc este un mare talent, care a confirmat. La 19 ani are o maturitate și o liniște în joc… driblează pe metru pătrat, are execuții foarte bune, vede poarta. Ați văzut și în meciul de ieri, pe care, din păcate, l-am pierdut, dar el a dat în al doilea minut de joc un gol fantastic. El a făcut finalul fazei.

Este un jucător talentat, serios și cuminte. Să tot ai jucători din aceștia. Să ai un jucător ca Biliboc, te face clar să-ți reconsideri ideile despre fotbaliștii U21. Dacă ai doi-trei jucători U21 din aceștia, te scot din probleme. La final poți să-l vinzi și pentru o sumă corespunzătoare. Probabil că va ajunge la peste 3 milioane de euro.

(n.r. – Au început să sune telefoanele pentru Biliboc?) Momentan, nu avem ofertă concretă, dar sunt mulți care-l laudă și ne spun ce bijuterie avem în curte. Sunt convins că vor veni ofertele spre sfârșitul campionatului, dar eu vreau să-l mai ținem cel puțin un an. Mi-ar plăcea să fie netransferabil”, a declarat Iuliu Mureșan la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a ajuns Lorenzo Biliboc la CFR Cluj

În vremea în care Cristi Balaj era președinte la CFR Cluj, Biliboc a fost crescut în academiile lui Torino și Juventus, însă la vârsta de 18 ani a decis să vină în România, la CFR Cluj, și este foarte posibil ca peste mai mulți ani să nu regrete această decizie, dacă va continua să performeze la același nivel pentru clujeni:

„Biliboc este un jucător pentru care noi ne-am chinuit, împreună cu colegii mei…ne-am chinuit să-l aducem cu un an înainte de a veni. Și este un jucător care va fi under (n.r. jucător eligibil pentru regula Under 21) patru ani de zile. Peste patru ani, Biliboc va fi încă under. Vă dați seama ce înseamnă pentru o echipă în SuperLiga să aibă asigurat un jucător de nivelul lui care juca la Primavera la Juventus, colegii lui fiind cu 3 ani mai mare decât el. Și a fost căpitan de echipă”, a explicat Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.