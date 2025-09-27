Sport

Au îngropat securea războiului! Alex Dobre a mers în fața galeriei după Petrolul – Rapid 0-1 și a înjurat Steaua. Video

Alex Dobre a mers în fața galeriei Rapidului după victoria obținută de giuleșteni, scor 1-0 cu Petrolul la Ploiești.
Răzvan Rădulescu
27.09.2025 | 22:59
Alexandru Dobre a mers în fața galeriei Rapidului după 1-0 cu Petrolul. Foto: sport.pictures.eu.

Rapid a obținut 3 puncte importante în duelul cu Petrolul de la Ploiești, scor 1-0, în etapa a 11-a din SuperLiga. La finalul partidei, Alex Dobre, intrat pe teren în minutul 69, s-a împăcat cu suporterii giuleștenilor.

Deși nu impresionează prin joc, Rapid adună puncte importante în economia clasamentului. Echipa antrenată de Costel Gâlcă a revenit pe locul 2 în ierarhie, cu 22 de puncte după 11 etape scurse.

La scurt timp după fluierul de final al lui Marcel Bîrsan, Alex Dobre s-a dus în fața galeriei Rapidului. Cele două părți au făcut pace, după scandalul imens care a avut loc la finalul înfrângerii suferite de Rapid, scor 1-2 cu Hermannstadt în Giulești.

În urmă cu aproximativ o săptămână, Dobre a fost înjurat de mai mulți suporteri ai alb-vișiniilor. Nici cel mai în formă jucător al Rapidului nu s-a lăsat mai prejos, a țipat și a plecat nervos din fața suporterilor.

Alex Dobre s-a împăcat cu galeria Rapidului

„Ole, ole, mulțumim Rapidule” și „Ăsta-i Rapidul din Giulești, iubește-l și ai să înnebunești”, au scandat galeria Rapidului de la Ploiești formată din aproximativ 700 de suporteri.

Suporterii alb-vișiniilor i-au scandat numele lui Alexandru Dobre, care a fost chemat la salut și a înjurat-o pe rivala roș-albastră. La polul opus, jucătorii celor de la Petrolul Ploiești au fost apostrofați de ultrași. Vezi video aici.

Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
