Au intrat într-o casă funerară abandonată, dar au fost martorii unei scene macabre. Ce au putut să pățească trei tineri

O casă funerară abandonată a stârnit interesul unor tineri. Aceștia au decis să se aventureze, însă nu se așteptau să descopere așa ceva. Poliția a fost chemată și ea la fața locului.

De ce a fost închisă casa funerară

Casa funerară Swanson din Flint, Michigan, SUA, a fost închisă de autorități după ce, în timpul unei inspecții efectuate în 2017, au fost găsite cadavre umane nefrigorificate în condiții mizerabile.

Vecinii se plângeau de mirosul general de putreziciune care se răspândea din clădire. Când inspectorii de la Departamentul de Licențiere și Afaceri Reglementare din Michigan (LARA) au vizitat clădirea, au găsit scene șocante.

Mai exact, erau viermi care se târau pe podele și pe suprafețe de lucru. În același timp, inspectorii au descoperit mai multe cadavre umane care fuseseră lăsate nefrigorificate și erau pur și simplu puse de-a lungul pereților în cutii de carton.

Ce au găsit cei trei tineri în această casă funerară abandonată

Cinci ani mai târziu, în iunie 2022, trei tineri au decis să intre în această casă funerară abandonată. Ce au descoperit însă a fost de-a dreptul șocant. Fotografa April Vertucci, care postează constant videoclipuri cu aventurile sale de explorare pe TikTok, a declarat pentru că nu se aștepta la așa ceva.

„Mulți oameni știau , așa că am crezut că nu vom avea noroc… Dar m-am apropiat de ușă, am tras de ea și s-a deschis. Se părea că încuietoarea fusese tăiată anterior. M-am întors la mașină și le-am spus băieților că ușa era deschisă”, a spus ea.

În momentul în care casa funerară și-a închis definitiv porțile, personalul a lăsat în urmă și chiar un dric Cadillac în garaj. De-a lungul anilor de la închidere însă, mai multe persoane au pătruns în interior.

Astfel, au dispărut o mulțime de lucruri. Dar asta nu este însă tot. Ajunși în această casă funerară abandonată, tinerii au coborât până la subsol. În centrul subsolului, care era practic gol, se afla o structură metalică care semăna cu o celulă de închisoare. Și, zdrobit sub ea, zăcea cadavrul unui bărbat.

„Stau deasupra liftului pentru sicrie, lângă scări, și îi aud confirmând că trupul este real și că persoana este moartă”, a povestit unul dintr tineri. Iar scena șocantă nu s-a încheiat doar aici.

De ce ar fi murit bărbatul

În realitate, ”celula” descoperită era un lift mare pentru mărfuri, folosit pentru a transporta sicriele din subsol la parter. Iar conform Mirror, se crede că bărbatul mort era un hoț care încerca să fure fier vechi de pe șantier.

La fața locului a mai fost observat și un telefon mobil zăcea la doar câțiva centimetri de brațul întins al bărbatului mort. O’Neil D. Swanson II, proprietarul casei funerare, a făcut o serie de declarații în acest sens.

În urma descoperirii, acesta le-a dezvăluit reporterilor că bărbatul a fost „zdrobit pentru că a tăiat un cablu” pentru a fura sârmă metalică din clădire, provocând căderea liftului peste el.