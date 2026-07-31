Au lipit pe pereți declarațiile lui Gigi Becali și MM Stoica înaintea dezastrului FCSB: „Gură mare, fapte mai puține!”

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FCSB a părăsit Conference League încă din turul 2 preliminar după 3-7 la general cu FK Auda. Oskars Rubenis, fundașul stânga al letonilor, a dezvăluit detaliul incredibil care a condus la eliminarea roș-albaștrilor. Aroganțele lui Mihai Stoica și ale lui Gigi Becali s-au întors ca un bumerang împotriva echipei bucureștene.

Aroganțele conducerii de la FCSB, afișate direct pe pereții vestiarului celor de la FK Auda

Fotbalul românesc a bifat un nou episod trist în ceea ce privește eliminările din cupele europene. și a trimis acasă fosta campioană a României încă din turul 2 preliminar Conference League. Letonii au avut o motivație în plus prin din partea FCSB-ului înaintea returului. Cuvinte precum „slabi” sau „niște bezmetici” nu au rămas în van, ci au ajuns direct la urechile lor.

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Oskars Rubenis (27 de ani), om de bază în defensiva balticilor, a dezvăluit pentru că antrenorul lui FK Auda a folosit la maximum declarațiile sfidătoare ale lui MM Stoica și Gigi Becali: le-a printat și le-a lipit peste tot, pe pereții vestiarului și chiar și în sala de forță: „A fost afișat foarte mult din ce a spus președintele lor: cât de slabă e apărarea noastră, că ne vor învinge, că nu li s-au dat penalty-uri – toate scuzele alea. Gura mare, dar cu faptele a fost mai slab de data asta!”, a dezvăluit Rubenis.

Mai mult, fotbalistul letonilor este de părere că discursul lui Mihai Stoica a creat o presiune uriașă și complet inutilă pe umerii propriilor fotbaliști. „Cred că și jucătorilor lor le-a oferit o presiune suplimentară, care poate i-a încurcat să marcheze. Da, bineînțeles, ei sunt o echipă superioară – au un buget mult mai mare, au cumpărat un jucător cu un milion de euro. Dar per ansamblu, victoria noastră a fost foarte meritată”, a mai punctat Oskars Rubenis.

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Ce spunea Mihai Stoica despre FK Auda înaintea returului din Letonia

FK Auda câștigase cu 3-2 meciul tur din Ghencea, însă „roș-albaștri” Ulterior, Mihai Stoica a avut un discurs acid la adresa formației baltice înaintea returului, . „Ăia sunt slabi, despre ce vorbim? Niște bezmetici!”, declara Mihai Stoica, în direct la TV Prima Sport.

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