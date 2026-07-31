Sport

Au lipit pe pereți declarațiile lui Gigi Becali și MM Stoica înaintea dezastrului FCSB: „Gură mare, fapte mai puține!”

FCSB a părăsit rușinos Conference League, însă ecourile umilinței trăite cu FK Auda sunt abia la început. Jucătorii letonilor au răspuns la aroganțele conducerii bucureștenilor dinaintea returului.
Mihai Dragomir
31.07.2026 | 09:34
Au lipit pe pereti declaratiile lui Gigi Becali si MM Stoica inaintea dezastrului FCSB Gura mare fapte mai putine
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FK Auda a venit cu replica pentru toate aroganțele FCSB-ului înaintea returului din Conference League. Foto: Colaj FANATIK.
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FCSB a părăsit Conference League încă din turul 2 preliminar după 3-7 la general cu FK Auda. Oskars Rubenis, fundașul stânga al letonilor, a dezvăluit detaliul incredibil care a condus la eliminarea roș-albaștrilor. Aroganțele lui Mihai Stoica și ale lui Gigi Becali s-au întors ca un bumerang împotriva echipei bucureștene.

Aroganțele conducerii de la FCSB, afișate direct pe pereții vestiarului celor de la FK Auda

Fotbalul românesc a bifat un nou episod trist în ceea ce privește eliminările din cupele europene. FK Auda a învins FCSB cu 7-3 la general și a trimis acasă fosta campioană a României încă din turul 2 preliminar Conference League. Letonii au avut o motivație în plus prin toate declarațiile arogante din partea FCSB-ului înaintea returului. Cuvinte precum „slabi” sau „niște bezmetici” nu au rămas în van, ci au ajuns direct la urechile lor.

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Oskars Rubenis (27 de ani), om de bază în defensiva balticilor, a dezvăluit pentru Sporta Centrs că antrenorul lui FK Auda a folosit la maximum declarațiile sfidătoare ale lui MM Stoica și Gigi Becali: le-a printat și le-a lipit peste tot, pe pereții vestiarului și chiar și în sala de forță: „A fost afișat foarte mult din ce a spus președintele lor: cât de slabă e apărarea noastră, că ne vor învinge, că nu li s-au dat penalty-uri – toate scuzele alea. Gura mare, dar cu faptele a fost mai slab de data asta!”, a dezvăluit Rubenis.

Mai mult, fotbalistul letonilor este de părere că discursul lui Mihai Stoica a creat o presiune uriașă și complet inutilă pe umerii propriilor fotbaliști. „Cred că și jucătorilor lor le-a oferit o presiune suplimentară, care poate i-a încurcat să marcheze. Da, bineînțeles, ei sunt o echipă superioară – au un buget mult mai mare, au cumpărat un jucător cu un milion de euro. Dar per ansamblu, victoria noastră a fost foarte meritată”, a mai punctat Oskars Rubenis.

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Ce spunea Mihai Stoica despre FK Auda înaintea returului din Letonia

FK Auda câștigase cu 3-2 meciul tur din Ghencea, însă „roș-albaștri” au pus eșecul suferit pe seama arbitrajului. Ulterior, Mihai Stoica a avut un discurs acid la adresa formației baltice înaintea returului, neezitând să îi catalogheze. „Ăia sunt slabi, despre ce vorbim? Niște bezmetici!”, declara Mihai Stoica, în direct la TV Prima Sport.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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