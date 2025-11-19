ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se pregătește să o primească pe „Oblemenco“ pe Mainz, puternica formație din Germania, într-un meci din cadrul etapei a 4-a din Conference League. Cu această ocazie, nemții organizează o deplasare pentru suporterii doritori să-și susțină echipa în duelul din Bănie, dar prețul oferit nu a făcut decât să-i înfurie serios pe fani.

Cât costă deplasarea fanilor germani de la Mainz la Craiova

Pachetul propus de cei de la Mainz este disponibil la prețul de 529 EUR, mai exact 2690.22 de lei la cursul curent. Acest „city break“ va include zboruri charter tur-retur Frankfurt – Craiova – Frankfurt, biletul la meci și transport de la stadion la aeroport și viceversa.

ADVERTISEMENT

„Pachetul este disponibil la prețul de 529 EUR. Pot fi rezervate până la două pachete de călătorie per persoană. Biletele simple costă 11 EUR, sunt personalizate și vor fi trimise într-un e-mail separat din motive organizatorice. Pachetul de călătorie pentru meciul de la Craiova, organizat de Mainz 05 în colaborare cu Liga Travel, include zboruri dus-întors de la Frankfurt la Craiova cu un zbor charter direct (plecare joi, 27 noiembrie, la ora 8:00, sosire pe 28 noiembrie estimată la ora 5:10).

Pachetul include, de asemenea, un bilet de meci, transferuri cu autobuzul între MEWA ARENA și Aeroportul din Frankfurt și între Aeroportul Craiova, centrul orașului și stadion. Ulterior, vor fi asigurate transferuri la stadion, iar după meci, autobuzele îi vor duce pe fanii Mainz 05 direct înapoi la aeroport“, se arată în comunicatul celor de la Mainz.

ADVERTISEMENT

Fanii lui Mainz, uluiți de prețul deplasării la Craiova

Pachetul propus de clubul german nu a fost prea bine primit de suporteri, mulți arătându-se uluiți de prețuri. Mai mult de atât, unii dintre ei nu-și explică de ce în suma totală de deplasare nu se regăsește și o noapte de cazare.

ADVERTISEMENT

„600 de euro și nici măcar o ședere peste noapte? Ce naiba!“, a scris un suporter, pe pagina oficială de facebook a lui Mainz.

Un alt fan este de părere că oferta din partea clubului nu e avantajoasă și că mai bine s-ar descurca oamenii pe cont propriu: „Pur și simplu mult prea scump! Dacă organizezi ceva pe cont propriu, ieși mai ieftin și ai mai mult timp la dispoziție”.

ADVERTISEMENT

„Păi da, cele 1,5 milioane de euro trebuie recuperate de undeva. Este o rușine să fie nevoie să suportăm această sumă pe alegerea clubului“, a mai spus un fan Mainz.

Suporterii lui Mainz, ademeniți cu Târgul de Crăciun de la Craiova

În prezentarea pachetului, clubul își înștiințează suporterii că „la sosirea în Craiova o să aveți timp să explorați orașul, poate și să

„La sosirea în Craiova, fanii vor avea timp să exploreze orașul și, eventual, să viziteze faimoasa piață de Crăciun, care se deschide la prânz“, au mai scris cei de la Mainz.

Zborul de întoarcere în Germania este programat vineri dimineața, ora 05:10, practic la câteva ore distanță de finele meciului din Bănie. Asta înseamnă, mai exact, că persoanele care vor accesa acest pachet vor pleca de la meci direct acasă, fără cazare peste noapte.

Mainz, amintiri neplăcute în România

. Ultima vizită a fost făcută în turul 3 preliminar al Europa League, pentru returul meciului cu Gaz Metan Mediaș. După ce în tur a fost 1-1, și la partida din România s-a terminat tot egal, 1-1. Meciul a mers în prelungiri și după la loviturile de departajare, iar acolo formația condusă de Cristi Pustai a reușit să se impună și să meargă mai departe.

Interesant este că Mainz era condusă la acea vreme de Thomas Tuchel, cel care avea să ajungă antrenor la echipe de top din Europa, precum PSG, Borussia Dortmund sau Chelsea, iar cu londonezii chiar a câștigat Liga Campionilor.