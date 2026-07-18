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Au marcat 19 goluri și au primit 7, iar finala e pe 19.07! Cele mai tari coincidențe înainte de finala Cupei Mondiale 2026, Spania – Argentina

Înainte de finala Cupei Mondiale 2026 Spania - Argentina, mai multe coincidențe petrecute recent sau de-a lungul anilor au apărut în spațiul public. Unele sunt de-a dreptul uluitoare.
Adrian Baciu
18.07.2026 | 12:00
Au marcat 19 goluri si au primit 7 iar finala e pe 1907 Cele mai tari coincidente inainte de finala Cupei Mondiale 2026 Spania Argentina
SPECIAL FANATIK
Coincidențe care au prevestit finala Spania - Argentina de la Cupa Mondială 2026. Sursa foto: colaj Fanatik
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Campionatul Mondial 2026 din SUA, Mexic și Canada este aproape de a se încheia. Din 48 de echipe, doar două au mai rămas în lupta pentru cel mai important trofeu din fotbal. Spania – Argentina este marea finală a turneului. Programată pe 19.07.2026, această partidă a fost precedată de o serie de coincidențe de-a dreptul incredibile.

Cele mai tari coincidențe care au prevestit finala Spania – Argentina de la Cupa Mondială 2026. Ce arată golaverajul echipei lui Messi

Întreaga suflare fotbalistică de pe Terra va urmări cu sufletul la gură, duminică, 19 iulie, de la ora 22.00, Marea Finală a Cupei Mondiale 2026. Va fi un meci de vis, pe arena MetLife, în East Rutherford, New Jersey, lângă New York City. O echipă aproape perfectă, Spania, va întâlni Argentina, o echipă care deține acest trofeu, după triumful din Qatar 2022.

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S-au scris deja mii de articole pe seama acestui meci și, de duminică încolo, se vor scrie și mai multe. Va fi o finală în premieră la Cupa Mondială. Spania este doar pentru a doua oară în ultimul act (după triumful din Africa de Sud 2010, 1-0 cu Olanda), în timp ce Argentina este la a 7-a. ”Albiceleștii” au trei finale câștigate (1978, 1986, 2022) și trei pierdute (1930, 1990, 2014).

Cea mai așteptată finală a Cupei Mondiale 2026, care are loc pe 19 iulie, vine la ”pachet” cu ea o avalanșă de coincidențe. Dacă nu am analiza cu atenție am putea spune că ele sunt inventate sau, că tot suntem în SUA, ele sunt scoase din scenariul unui film de la Hollywood. Fără îndoială, cea mai tare coincidență care a prevestit oarecum intrarea Argentinei în finală este chiar golaverajul acestei naționale. Messi & co. au marcat 19 goluri și au primit, atenție, 7! Adică 19.07, data finalei de duminică.

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Coincidențe multiple legate de Lionel Messi, Lamine Yamal și numărul 19

Acest număr 19 se învârte șocant de des în jurul vedetelor celor două echipe, e vorba de Lionel Messi (39 de ani) și Lamine Yamal (19 ani). La o simplă analiză vedem niște aspecte care ne uimesc: Yamal are 19 ani. El poartă numărul. 19 Finala Cupei Mondiale este pe data de 19. Și, atenție, ibericul va juca împotriva lui Messi la 19 ani după ce a fost spălat de acesta într-un lighean. De notat că, la acea vreme, Messi purta numărul 19 la Barcelona. 10-lea era la marele Ronaldinho.

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Pe platformele de socializare, fanii au mai găsit o coincidență legată de numele celor doi jucători. Pe starul argentinian îl cheamă Lionel Andres Messi. Din primele litere și din cele care urmează se formează un prenume care pare ”familiar”, nu-i așa? LAMINE (video mai sus).

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Iar în mediul online coincidențele legate de această partidă nu se opresc aici. Cei de la Polymarket au remarcat faptul că, în 2021, un cont de X (fostul Twitter) a postat un mesaj în care anticipează faptul că, în 2026, finala Cupei Mondiale din SUA, Mexic și Canada va fi Spania vs Argentina. Sud-americanii, se mai arată în acel tweet, se vor impune cu 3-2.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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