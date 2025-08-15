News

Au mers în vacanță cu cortul, crezând că va fi distractiv. Câteva ore mai târziu, și-a găsit iubitul mort. „Dacă dormeam, nu se întâmpla asta”

Un bărbat a sfârșit tragic în timpul unei vacanțe cu cortul. Cum s-a întâmplat, de fapt, incidentul care a lăsat-o pe iubita lui marcată pe viață.
Claudia Şoiogea
15.08.2025 | 23:00
Au mers in vacanta cu cortul crezand ca va fi distractiv Cateva ore mai tarziu sia gasit iubitul mort Daca dormeam nu se intampla asta
Un bărbat a sfârșit tragic în timp ce era în vacanță. Sursa foto: Pexels

O vacanță cu cortul s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru un cuplu. Inițial, îndrăgostiții au crezut că se vor distra în natură, însă totul a culminat cu un final tragic.

Vacanță de coșmar pentru o tânără și iubitul ei

O tânără a decis să plece în vacanță cu iubitul și cu tatăl ei. Au vrut să facă ceva diferit, așa că au ales să meargă cu cortul. Cei trei au crezut că vor avea parte de o experiență unică, însă totul s-a transformat într-un adevărat coșmar.

Jessi și iubitul ei erau foarte entuziasmați de mica escapadă pe care o planificaseră. Tânăra habar nu avea că urma să fie ultima vacanță pe care o petrece alături de partenerul său, Alex. Cei doi s-au cunoscut pe un site de întâlniri, iar după două luni de relație, Jessi i-a făcut cunoștință lui Alex cu tatăl.

Coșmarul pentru Jessi a început încă din prima seară. Tânăra s-a certat cu tatăl său, așa că a decis să plece în cortul unde stătea împreună cu iubitul ei. Alex a rămas cu tatăl lui Jessi, însă nu pentru mult timp.

Jessi a aflat că iubitul ei a făcut accident cu ATV-ul

La un moment dat, Jessi a fost deranjată de câteva bătăi puternice în ușa cortului. Inițial, a crezut că sunt simple zgomote, însă s-a dovedit a fi un prieten de-ai tatălui său. Bărbatul venise să îi spună că Alex a făcut accident cu ATV-ul și că nu se simte bine deloc.

La aflarea unui asemenea vești, Jessi nu a mai stat pe gânduri. Și-a luat sora și au pornit amândouă cu un alt ATV spre locul accidentului. Când au ajuns acolo, au fost întâmpinate de luminile ambulanțelor.

„Când m-am apropiat suficient să văd ce se întâmplă, parcă nu mai voiam să conduc mai departe. Am oprit ATV-ul, am coborât și am fugit.

Și această doamnă, nu știu de ce o am mereu în minte, m-a prins și m-a cuprins în brațe. Eu țipam, iar ea mă întreba: ‘Este iubitul tău?’ Și am spus ‘da’. Ea a zis: ‘Draga mea, trebuie să stai aici.’”, a spus Jessi în podcastul We are all insane.

Vacanța cu cortul s-a încheiat tragic pentru iubitul tinerei

Jessi își amintește că l-a văzut pe tatăl ei care încerca să îl resusciteze pe Alex. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru tânăr, căci era deja pierdut. Medicii sosiți la fața locului l-au acoperit cu un cearșaf alb, moment în care Jessi a realizat că iubitul ei este mort.

Iubitul lui Jessi a fost dus la spital, iar tânăra a fost nevoită să se întoarcă în cort. Nu a putut să doarmă deloc întreaga noapte și s-a învinovățit pentru tot ce s-a întâmplat. A crezut că dacă nu se certa cu tatăl ei, poate că nu se ajungea la o asemenea tragedie.

„Dacă dormeam, nu se întâmpla asta.”, a mai spus Jessi, în podcast.

Tănăra ține în continuare legătura cu familia fostului iubit

Potrivit anchetatorilor, Alex a murit din cauză că a frântat brusc. În acel moment, iubitul lui Jessi a lovit o groapă și a fost aruncat de pe ATV. Rănile sufierite i-au fost letale.

La spital, Jessi a văzut-o pentru prima dată pe mama iubitului ei. Amândouă au izbucnit în lacrimi, iar tânăra și-a cerut scuze pentru cele întâmplate. Chiar dacă știa că nu își va mai vedea vreodată fiul, mama lui Alex i-a spus cele mai frumoase cuvinte lui Jessi.

„Nu ai de ce să-ți ceri iertare. Era cel mai fericit când era cu tine.”

Deși a trecut ceva vreme de la tragicul accident, Jessi a decis să păstreze legătura cu familia iubitului ei. Ba mai mult, Nina, mama lui Alex, îi trimite mereu flori tinerei de ziua aniversării lor.

Lui Jessi nu i-a fost deloc ușor să treacă peste incidentul produs și, cel mai probabil, nu îl va uita niciodată. Totuși, a decis să meargă mai departe, iar în prezent, are un nou logodnic. Cei doi au împreună un băiețel, iar Jessi este fericită că iubitul și copilul ei sunt apropiați de familia lui Alex.

