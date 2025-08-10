Life

Au mers la un festival celebru și au comandat guacamole, iar ce a urmat a fost complet neașteptat. Ce au pățit mai multe persoane

Valentina Vladoi
10.08.2025 | 12:00
Ce au pățit mai mulți tineri după ce au comandat guacamole la un festival. Sursă foto: Freepik

Mai multe persoane au consumat guacamole la un festival celebru, iar ce a urmat a fost complet neașteptat. Mai exact, s-ar părea că mâncarea era contaminată, iar acestea au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Cel puțin opt persoane s-au îmbolnăvit și au fost transportate de urgență la spital după ce au consumat guacamole suspectat a fi contaminat cu botulism. Botulismul este o boală rară, dar gravă, cauzată de o toxină numită Clostridium botulinum, considerată una dintre cele mai letale substanțe cunoscute de om.

Se crede că victimele au consumat sosul în tacos de la un stand cu mâncare mexicană la Fiesta Latina, un festival organizat între 22 și 25 iulie în Monserrato, pe insula Sardinia, Italia, arată The Sun.

Cât de periculos este botulismul, de fapt

Și totuși cât de periculoasă este toxina, dar și boala? Botulismul poate ataca sistemul nervos, ducând la probleme respiratorii, paralizie musculară. Specialiștii trag un semnal de alarmă și mai spun că în aproximativ 10% din cazuri, poate fi mortal.

Patru dintre cele opt persoane au fost transportate de urgență la secția de neurologie a spitalului Brotzu din Cagliari, a declarat agenția de știri italiană Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA).

Trei dintre ele au fost externate. De cealaltă parte, starea unei femei de 38 de ani s-a deteriorat și a fost transferată la terapie intensivă. Un bărbat de vârstă mijlocie a rămas sub observație la secția de neurologie.

La Policlinico din Monserrato, un important spital din Sardinia, doi pacienți rămân la terapie intensivă. O fată de 14 ani respiră acum singură, dar o femeie de 62 de ani rămâne conectată la aparate.

La rândul său, un băiat de 11 ani se află în stare foarte gravă. El a fost transferat joi dimineață de la Brotzu la Spitalul Gemelli din Roma, unde se află acum la terapie intensivă, a informat ziarul local L’Unione Sarda.

Cum este contactat virusul

Menționăm faptul că cea mai frecventă modalitate de a contracta botulismul este consumul de alimente contaminate cu toxina. Iar de obicei asta se întâmplă din cauza unei prelucrări necorespunzătoare.

De aici și temerile ca nu cumva guacamole consumat de participanți la acest festival să fie problema. Un lucru este cert și anume că pe baza informațiilor disponibile până în prezent, autoritățile sanitare italiene au retras de pe rafturile din Italia, ca măsură de precauție, „pulpa de avocado” utilizată la prepararea guacamolei.

Sosul de avocado este ambalat în pungi de plastic de 1 kg și este vândut în principal operatorilor profesioniști din domeniul alimentar, cum ar fi restaurantele și food truck-urile, mai degrabă decât supermarketurilor.

Mai multe produse au fost retrase de la vânzare în urma celor întâmplate

Loturile, importate din Peru, au fost retrase după ce s-a detectat posibila prezență a toxinei botulinice. Un purtător de cuvânt al Metro Chef a confirmat faptul că au fost luate măsuri în acest sens..

„Compania a luat toate măsurile necesare pentru a proteja sănătatea clienților, alertându-i cu privire la incident, în deplină conformitate cu reglementările în vigoare. Metro este în contact permanent cu autoritățile locale și va furniza informații actualizate de îndată ce acestea vor fi disponibile”, a pus acesta.

Între timp, parchetul din Cagliari, capitala Sardiniei, a deschis o anchetă privind posibila epidemie de botulism. Organizatorul Fiesta Latina a fost numit suspect, deși nu a fost încă emisă nicio notificare oficială.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
