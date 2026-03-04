Sport

„Au mers prea departe!”. Colegul lui Radu Drăgușin a răbufnit după ce a devenit victima unui fake news în războiul din Orientul Mijlociu

Un star din fotbalul mondial a răbufnit după ce a devenit victima unui fake news în războiul din Orientul Mijlociu. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
04.03.2026 | 22:30
Au mers prea departe Colegul lui Radu Dragusin a rabufnit dupa ce a devenit victima unui fake news in razboiul din Orientul Mijlociu
Un fotbalist de talie mondială, victima unui fake news în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Foto: Colaj Fanatik
Sportul mondial este afectat direct de conflictul din Orientul Mijlociu. Un fotbalist important a fost victima unui fake news, iar reacția acestuia nu a întârziat să apară.

Richarlison a răbufnit după ce a devenit victima unui fake news

La scurt timp după izbucnirea războiului din Orientului Mijlociu, pe rețelele de socializare s-a viralizat o imagine falsă cu Richarlison. În fotografie era regăsit atacantul brazilian alături de mesajul: „Nu voi juca la Cupa Mondială până când lupta nu se va încheia”.

Colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham a răbufnit în momentul în care a văzut postarea falsă. Mai exact, Richarlison a ținut să precizeze că acea fotografie nu îi aparține.

Atacantul brazilian a spus, prin intermediul unui story pe contul oficial de Instagram, că nu dorește să boicoteze turneul final din America de Nord, asta în urma atacurilor asupra Iranului lansate de SUA și Israel.

„Doar ca să fie clar, pentru că știrile false au mers prea departe: nu am făcut niciodată acea declarație. Deși sunt împotriva oricărui tip de război și conflict, nu am spus niciodată că nu voi juca pentru naționala Braziliei la Cupa Mondială. Sper ca toți cei care au distribuit această minciună să își retragă afirmațiile și să șteargă postările”, a transmis Richarlison.

Reacția oficială a lui Richarlison de pe contul personal de Instagram. Foto: captură Instagram
Va participa Iran la CM 2026? Anunțul lui Donald Trump

Cupa Mondială din 2026 este programată să se desfășoare în Statele Unite, Canada și Mexic. Iranul și-a asigurat calificarea la turneul final și are partide stabilite la Los Angeles și Seattle, însă prezența sa la competiție este incertă din cauza tensiunilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Inclusiv barajul dintre Turcia și România este pus sub semnul întrebării.

În urma atacului de la Teheran, în care mai mulți lideri iranieni și-au pierdut viața, în lumea fotbalului au apărut întrebări legate de posibilitatea ca autoritățile din SUA să impună restricții privind participarea naționalei pregătite de Amir Ghalenoei la Campionatul Mondial.

Donald Trump a transmis, conform publicației Politico, faptul că nu îl interesează dacă Iranul va participa la Campionatul Mondial. Președintele SUA a ținut să precizeze că țara asediată este „foarte grav învinsă”.

„Chiar nu îmi pasă (n.r. – dacă Iranul participă). Cred că Iranul este o țară foarte grav învinsă. Funcționează pe ultimele resurse”, a declarat Donald Trump.

