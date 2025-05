Au negociat prelungirea? Gigi Becali și Joyskim Dawa, dialog cu zâmbetul pe buze înainte de FCSB – Universitatea Craiova

este meciul la care noua campioană din SuperLiga va primi trofeul, iar peste 50.000 de fani participă la disputa de pe Arena Națională. Jucătorii roș-albaștrilor .

Gigi Becali, surprins discutând cu Joyskim Dawa înainte de meci

pentru a vedea cu ochii săi sărbătoarea de titlu a roș-albaștrilor. Patronul celor de la FCSB a venit însoțit de câțiva călugări de pe Muntele Athos.

Mai mult decât atât, acesta a fost surprins de reporterii FANATIK la lojă, în timp ce avea un dialog cu fundașul Joyskim Dawa, cel care este indisponibil după ce a suferit o accidentare gravă la echipa națională.

Fotbalistul camerunez părea destul de încântat de ce îi transmite patronul și zâmbea în timp ce discuta cu acesta. Dawa mai are contract cu FCSB până în vara anului 2027.

El este pe lista mai multor cluburi importante din Anglia, respectiv Franța și în prezent este evaluat de Transfermarkt la 2,5 milioane de euro. Acesta este așteptat să revină pe gazon în sezonul următor.

133 de meciuri a jucat Joyskim Dawa pentru FCSB

Gigi Becali, promisiune pentru fanii FCSB înainte de meciul cu Universitatea Craiova

Ajuns la Arena Națională alături de câțiva călugări și de familia sa, Gigi Becali le-a făcut o promisiune suporterilor de la FCSB și le-a transmis că echipa va lupta în fazele eliminatorii ale UEFA Champions League.

„Sunt fericit pentru că au venit frații mei de prin munți să serbeze cu mine pentru că ei sunt puterea mea. Voi bate și Barcelona la anul pe National Arena. (n. r. dacă va domina FCSB campionatul) O să vedem, e greu ca cineva să ne mai poată face față acum, pentru că eu întăresc echipa.

Eu când am intrat în fotbal am spus Real Madrid, de atunci am adus toate echipele. La anul eu vă promit, Barcelona nu am adus-o niciodată. La anul vom aduce Barcelona, dar în grupe și după mergem mai departe și cădem cu PSG”, a declarat Gigi Becali.