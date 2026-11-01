Sport

Au pierdut, dar au lăsat vestiarul lună! Lecție pentru FCSB după imaginile rușinoase de la Bistrița

Alex Bodnariu
01.11.2026 | 10:52
Au pierdut dar au lasat vestiarul luna Lectie pentru FCSB dupa imaginile rusinoase de la Bistrita
SPECIAL FANATIK
Lecție de civilizație pentru FCSB! Juniorii de la Kids Tâmpa Brașov au impresionat după înfrângerea cu Csikszereda
FCSB primește o lecție de civilizație de la niște juniori de 16 ani! La doar două zile după scandalul de la Bistrița, imaginile dintr-un alt vestiar au atras toate privirile.
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La doar două zile după scandalul provocat de imaginile cu vestiarul lăsat de FCSB la Bistrița, juniorii de la Kids Tâmpa Brașov au oferit o adevărată lecție de civilizație. Deși au pierdut meciul cu Csikszereda, disputat pe o ploaie puternică, tinerii fotbaliști au lăsat vestiarul lună! Nici măcar nu s-au lăudat cu gestul lor. Ciucanii au fost cei care au remarcat comportamentul exemplar al adversarilor.

Lecție de civilizație pentru FCSB! Juniorii de la Kids Tâmpa Brașov au impresionat după înfrângerea cu Csikszereda

Kids Tâmpa Brașov și FK Csikszereda s-au întâlnit sâmbătă, 31 octombrie, într-o partidă din play-off-ul Ligii Elitelor U16. Meciul s-a disputat în condiții dificile, pe o ploaie puternică, iar formația din Brașov a părăsit terenul învinsă. Totuși, juniorii pregătiți de Vasile Tatarciuc au reușit să atragă admirația gazdelor printr-un gest simplu.

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La finalul partidei, vestiarul oaspeților a fost lăsat într-o ordine exemplară, fără gunoaie sau echipamente aruncate la întâmplare. Reprezentanții celor de la Csikszereda au publicat imagini și au ținut să-i felicite public pe tinerii fotbaliști și pe antrenorul lor. „Fair-play-ul contează și după fluierul final!”, au transmis gazdele, care au apreciat comportamentul adversarilor.

Scandalul de la Bistrița, în contrast cu gestul juniorilor de la Kids Tâmpa Brașov

Gestul juniorilor de la Kids Tâmpa Brașov vine la doar două zile după scandalul izbucnit la Bistrița. FCSB a pierdut cu 0-1 în fața Gloriei, în Cupa României, însă rezultatul a trecut în plan secund după apariția unor fotografii cu vestiarul folosit de roș-albaștri. Eugen Cosma, reprezentant al clubului gazdă, a publicat imagini în care se puteau observa noroi, sticle și ambalaje lăsate în urmă de delegația bucureșteană.

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Replica celor de la FCSB nu a întârziat să apară. Reprezentanții clubului au susținut că vestiarul nu oferea condițiile necesare pentru a fi curățat corespunzător și au invocat inclusiv lipsa unei mături. Mai mult, roș-albaștrii au plecat de la stadion aproape imediat după fluierul final al meciului din Cupă, deoarece nu au vrut să facă duș în vestiarul de pe arena „Jean Pădureanu”.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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