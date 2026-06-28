Au pierdut intenționat? Scandal la CM 2026: Naționala vedetei lui Manchester City, avantajată de înfrângere! Video

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Croația s-a impus împotriva primei reprezentative din Ghana, scor 2-1, în ultimul meci al grupei L de la . Duelul a fost extrem de important, întrucât învingătoarea din această partidă urma să termine pe locul secund în clasament. În cele din urmă, trupa lui Zlatko Dalic a avut câștig de cauză, însă există speculații potrivit cărora selecționata africană ar fi pierdut intenționat, fiind favorizată de clasarea pe poziția a 3-a în contextul fazelor eliminatorii.

Scandal la CM 2026! Selecționata din Ghana, acuzată că a pierdut intenționat meciul cu Croația de la CM 2026

Înaintea partidei, Ghana era ocupanta locului secund în grupa L, ceea ce înseamna că gruparea africană putea încheia deasupra Croației și în cazul unui rezultat de egalitate. Totuși, în urma rezultatului consemnat, s-a făcut rocada în clasament, iar ghanezii sunt acuzați că ar fi cedat deliberat. Speculațiile au pornit odată cu finalul primei reprize, deoarece selecționata africană nu a contat absolut deloc din punct de vedere ofensiv în primele 45 de minute, marcând un xG de 0.12 (în minutul 35, având un xG de 0,00 și zero atingeri în careul advers).

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Croația a intrat în avantaj la cabine, grație golului semnat de Petar Sucic (31′), fotbalistul lui Cristi Chivu de la Inter Milano. Odată cu startul reprizei secunde, elevii lui Carlos Queiroz au început să atace, dar acest lucru s-ar fi întâmplat doar după ce au aflat faptul că Anglia se află încă la egalitate cu Panama, un rezultat care le-ar fi permis ghanezilor să urce până pe primul loc al grupei în cazul în care ar fi câștigat partida cu Croația.

Ba mai mult, africanii au izbutit să egaleze, prin golul lui Derrick Luckassen (73′), dar după ce Anglia a marcat de două ori împotriva celor din Panama, aceștia au slăbit din nou motoarele, iar croații au marcat golul victoriei prin Nikola Vlasic (83′), după o lovitură de colț executată de Luka Modric, care a devenit cel mai vârstnic pasator decisiv la , la care atacantul croat era nemarcat în careul ghanezilor, reușind astfel să reia fără probleme în plasa lui Asare. Ulterior, până la finalul partidei, Ghana a înregistrat un xG de numai 0.12, fără șut pe spațiul porții lui Livakovic.

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Nikola Vlasic Croacia 2×1 Gana — SPORTX (@Plottwist_26)

Thomas Partey, principalul motiv pentru eșecul deliberat al ghanezilor la CM 2026?

Se pare că motivul principal pentru care aceste speculații stau în picioare este reprezentat de situația lui Thomas Partey, căpitanul trupei lui Carlos Queiroz. În acest moment, din cauza sau datorită înfrângerii împotriva Croației, Ghana a încheiat pe locul al 3-lea în grupa L și s-a calificat în fazele eliminatorii, urmând să dea piept cu câștigătoarea grupei K în șaisprezecimile de finală, meciul având loc în Statele Unite ale Americii.

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Dacă ar fi încheiat pe locul al doilea, ghanezii s-ar fi dus pe cealaltă parte de tablou, unde ar fi dat piept cu ocupanta locului secund din grupa K, însă punctul important al acestui scenariu este reprezentat de faptul că duelul respectiv s-ar fi disputat în Canada, țară în care Thomas Partey are interdicție. Așadar, Ghana ar fi urmat să joace împotriva Portugaliei sau a Columbiei (câștigătoarea grupei K nu era decisă la momentul respectiv) fără căpitanul ei.

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Ultimul scenariu era cel ca Ghana să câștige grupa, o idee care le-a surâs africanilor în momentul în care englezii se aflau la egalitate cu Panama, deoarece, similar programului pe care și l-a stabilit acum trupa lui Carlos Queiroz, ar fi urmat să evolueze tot în Statele Unite ale Americii.