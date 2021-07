Au plecat în Grecia cu Tico! Amintiri de poveste pentru o familie de români. „Fără roata de rezervă, dar cu bere pe care o fac eu, nu pot să beau altă bere”

Vorbim despre o familie formată din doi adulți și doi copii. Aceștia au plecat pentru al patrulea an consecutiv în . Au făcut-o din Ilfov și cu, atenție, un autoturism Tico.

Bărbatul a povestit într-o postare pe pagina cum a pregătit mașina pentru ultimul ei drum lung și că, din păcate, nu mai găsește piese pentru a o repara.

Au plecat în Grecia cu o mașină Tico!

“E al patrulea an în care forțăm mașinuța asta să ne aducă în Grecia. Am pregătit mașina ca pentru ultimul ei drum lung și pentru că nu mai găsim piese, în ultima zi i-am făcut aerul condiționat cu ajutorul mecanicului, care a lucrat până la 23. Și este totul perfect!”, și-a început bărbatul postarea

Culmea, mașina a depășit și limita recomandată de producător. “10 ore și 800 de km cu o mașină care a mers impecabil, chiar și după ce ajunge peste limita dată de constructor.

Un far bate cam sus și mi-au umplut șoferii de tir frigiderul pe bună dreptate, dar nu e vina mea, am fost cu ea la cineva care a zis că e ok reglat așa si am mers pe mâna lui”, a mai zis acesta.

Ca să ajungă în Grecia a fost nevoie de bagaje puține. Lipsa spațiului și-a spus din plin cuvântul. “Bagaje avem, mai puțin decât anul trecut, câte un rucsac de fiecare.

Dacă nu știi să îți planifici 13 zile cu un rucsac, nu vei fi pregătit să îți planifici viața (așa le-am spus copiilor). Restul a fost bere pe care o fac eu și mă car cu ea cum mă car cu perna, nu pot să beau altă bere, nu pot să dorm pe altă pernă”, a continuat acesta.

De altfel, din lipsa spațiului, familia a luat decizia de a renunța chiar și la roata de rezervă. Anul trecut puteau să o pățească rău din cauza acestei idei.

“După o ploaie torențială care a aruncat capacele la canal și pe sub apă n-ai cum să vezi și noapte fiind, am dat într-un canal cu ambele roți de pe partea dreaptă.

O clipă am rămas încremeniți și așteptam să trag pe dreapta. Mai erau cel puțin 10-15 mașini în situația noastră, dar noi am fost ăia norocoșii. Fără roata de rezervă, că nu aveam loc pentru toate bagajele, fiind 4 persoane”, a spus autorul postării.

“Am scris această postare pentru cei ce visează să ajungă în Grecia și n-au mașină de familie, că drumul prin Bulgaria e periculos, că anul asta mă duc la Mamaia, că poate la anul și alte zeci de motive care ne țin captivi”, a continuat bărbatul.

Ca să fie până la capăt, românii au avut parte și de peripeții cu mașian lor. “După o zi minunată, când ne întorceam așa lejer de la plajă, a intrat un băiat cu Toyota în Tico al nostru.

A venit poliția, a constatat, ne-a lăsat un proces verbal, dar, nu suntem noi în măsură să stabilim cine este vinovatul, noi doar verificăm actele.

Polițistul a spus să luăm legătura cu firma mea de asigurări, că avem carte verde. Am sunat la A24 pentru ca am fost inspirat să plătesc 45 de lei pentru 15 zile, dar nenea nu știa procedura în caz de accident, el ne trimite platforma într-o oră și jumătate și ne duce mașina la service”, a spus acesta.