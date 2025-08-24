News

Au plecat într-o vacanță timp de 5 zile, iar când s-au întors acasă au avut un șoc. Ce a putut să facă un vecin familiei

O familie a plecat în vacanță timp de 5 zile. Odată ajunși acasă însă, membrii familiei au fost dezamăgiți de gestul făcut de un vecin.
Valentina Vladoi
24.08.2025 | 21:01
Au plecat intro vacanta timp de 5 zile iar cand sau intors acasa au avut un soc Ce a putut sa faca un vecin familiei
Ce s-a întâmplat când familia a revenit din vacanță acasă. Sursă foto: Freepik / colaj Fanatik

Un bărbat povestește cum el și familia au plecat într-o vacanță, iar când au revenit acasă, vecinul ar fi făcut mai mult decât ar fi fost necesar. Acest lucru l-a îngrijorat destul de tare.

ADVERTISEMENT

Ce relație are familia cu vecinii săi

Bărbatul și soția sa s-au mutat recent într-o comunitate frumoasă. Își iubesc vecinii, oamenii sunt calzi și prietenoși aici, însă sunt momente în care lucrurile pot deveni destul de bizare.

Mai exact, într-o postare pe Reddit, bărbatul a explicat că de multe ori simte că nu are intimitate. Puține sunt momentele în care el și soția sa se pot bucura cu adevărat de spațiul lor personal.

ADVERTISEMENT

„Ies mereu când suntem în curte și comentează ce facem, făcându-ne să simțim că nu avem intimitate în casă sau în curte, pentru că par să știe întotdeauna când venim și plecăm și au ceva de spus despre asta.

Dacă fac o friptură la grătar, ies și comentează cât de bine miroase etc. Devine puțin enervant să nu ne putem bucura de spațiul nostru în liniște, chiar dacă sunt prietenoși, nu este întotdeauna binevenit”, a povestit bărbatul, conform Mirror.

ADVERTISEMENT
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea...
Digi24.ro
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea care a dus la dispariția dinozaurilor, ar putea fi inevitabilă

Ce s-a întâmplat când familia a revenit din vacanță acasă

Ce l-a deranjat însă e faptul că a plecat cu familia în vacanță timp de 5 zile, iar când a revenit acasă a fost șocat de gestul vecinului său. Mai exact, acesta i-a ridicat corespondența fără niciun fel de permisiune.

ADVERTISEMENT
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali...
Digisport.ro
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”

Deși cuplul are o cutie poștală destul de mare, suficientă pentru corespondența primită în cele 5 zile, bărbatul nu înțelege cum de vecinul său și-a permis să facă un astfel de gest, fără ca măcar să i se fi cerut asta.

„Săptămâna trecută am luat o vacanță de 5 zile și când ne-am întors, vecina a venit și mi-a înmânat corespondența. Spunând: «Bine ați venit acasă! V-am luat corespondența cât timp ați fost plecat».” Am fost șocat.

ADVERTISEMENT

Erau doar câteva bucăți și avem o cutie poștală mare, așa că nu era ca și cum ar fi fost plină. Nimeni nu ne-a ridicat niciodată corespondența și cu siguranță nu fără permisiune. Nu le-am cerut să facă asta.

Primim frecvent medicamente și, de asemenea, documente legale sensibile pentru serviciu și am presupus întotdeauna că nimeni nu va manipula vreodată cutia noastră poștală până acum”, a adăugat utilizatorul.

Ce părere au alți utilizatori Reddit

Bărbatul a cerut și sfatul altor persoane. Mai exact, acesta și-a dorit să afle dacă și altora li se pare sau nu normal ca un vecin să facă așa ceva. Pentru el și soția sa, experiența e una cât se poate de ciudată.

Și se pare că au fost persoane care i-au catalogat pe vecini ca fiind ”prietenoși”. Totodată, alți utilizatori spun că situația e una demnă de apreciere și nicidecum de critică.

„Cred că aceasta este o situație pe care mai degrabă a-ți aprecia-o”, a fost un comentariu. „Ești o persoană nerezonabilă. Asta se numește a fi prietenos cu vecinii în majoritatea locurilor”, a comentat un alt utilizator.

Casa superbă care a ajuns să fie vândută pentru o sumă ireală. Arată...
Fanatik
Casa superbă care a ajuns să fie vândută pentru o sumă ireală. Arată perfect din exterior, însă interiorul devine sumbru
Video. Israelul a atacat capitala Yemenului. Complexul militar care adăposteşte palatul prezidenţial, printre...
Fanatik
Video. Israelul a atacat capitala Yemenului. Complexul militar care adăposteşte palatul prezidenţial, printre ținte
Un polițist din Mureș s-a ales cu ordin de restricție. Este acuzat că...
Fanatik
Un polițist din Mureș s-a ales cu ordin de restricție. Este acuzat că și-a amenințat iubita în repetate rânduri
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă...
iamsport.ro
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă ar fi așa, ce să-mi asum?`
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la...
viva.ro
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face...
Jurnalul.ro
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Kate Middleton, prima schimbare majoră de look din ultimii ani. Prințesa de Wales...
adevarul.ro
Kate Middleton, prima schimbare majoră de look din ultimii ani. Prințesa de Wales a apărut blondă la slujba de duminică
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani...
unica.ro
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
Supravieţuitorul tragediei din Iezer a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care...
Observatornews.ro
Supravieţuitorul tragediei din Iezer a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre...
as.ro
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei...
stiripesurse.ro
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
Sondaj CURS. Cine ar câștiga alegerile la Primăria Capitalei dintre Piedone, Ciprian Ciucu,...
Libertatea.ro
Sondaj CURS. Cine ar câștiga alegerile la Primăria Capitalei dintre Piedone, Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și Cătălin Drulă
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
informat.ro
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
Armata obligatorie, dar plătită cu 2.300 de euro pe lună, miercuri se votează...
RTV.NET
Armata obligatorie, dar plătită cu 2.300 de euro pe lună, miercuri se votează proiectul în Parlament
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!