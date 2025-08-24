Au plecat într-o vacanță timp de 5 zile, iar când s-au întors acasă au avut un șoc. Ce a putut să facă un vecin familiei

Un bărbat povestește cum el și familia au plecat într-o vacanță, iar când au revenit acasă, vecinul ar fi făcut mai mult decât ar fi fost necesar. Acest lucru l-a îngrijorat destul de tare.

Ce relație are familia cu vecinii săi

Bărbatul și soția sa s-au mutat recent într-o comunitate frumoasă. Își iubesc vecinii, oamenii sunt calzi și prietenoși aici, însă sunt momente în care .

Mai exact, într-o postare pe Reddit, bărbatul a explicat că de multe ori simte că nu are intimitate. Puține sunt momentele în care el și soția sa se pot bucura cu adevărat de spațiul lor personal.

„Ies mereu când suntem în curte și comentează ce facem, făcându-ne să simțim că nu avem intimitate în casă sau în curte, pentru că par să știe întotdeauna când venim și plecăm și au ceva de spus despre asta.

Dacă fac o friptură la grătar, ies și comentează cât de bine miroase etc. Devine puțin enervant să nu ne putem bucura de spațiul nostru în liniște, chiar dacă sunt prietenoși, nu este întotdeauna binevenit”, a povestit bărbatul, conform .

Ce s-a întâmplat când familia a revenit din vacanță acasă

Ce l-a deranjat însă e faptul că a plecat cu familia în vacanță timp de 5 zile, iar când a revenit acasă a fost șocat de gestul vecinului său. Mai exact, acesta i-a ridicat corespondența fără niciun fel de permisiune.

Deși cuplul are o cutie poștală destul de mare, suficientă pentru corespondența primită în cele 5 zile, bărbatul nu înțelege cum de , fără ca măcar să i se fi cerut asta.

„Săptămâna trecută am luat o vacanță de 5 zile și când ne-am întors, vecina a venit și mi-a înmânat corespondența. Spunând: «Bine ați venit acasă! V-am luat corespondența cât timp ați fost plecat».” Am fost șocat.

Erau doar câteva bucăți și avem o cutie poștală mare, așa că nu era ca și cum ar fi fost plină. Nimeni nu ne-a ridicat niciodată corespondența și cu siguranță nu fără permisiune. Nu le-am cerut să facă asta.

Primim frecvent medicamente și, de asemenea, documente legale sensibile pentru serviciu și am presupus întotdeauna că nimeni nu va manipula vreodată cutia noastră poștală până acum”, a adăugat utilizatorul.

Ce părere au alți utilizatori Reddit

Bărbatul a cerut și sfatul altor persoane. Mai exact, acesta și-a dorit să afle dacă și altora li se pare sau nu normal ca un vecin să facă așa ceva. Pentru el și soția sa, experiența e una cât se poate de ciudată.

Și se pare că au fost persoane care i-au catalogat pe vecini ca fiind ”prietenoși”. Totodată, alți utilizatori spun că situația e una demnă de apreciere și nicidecum de critică.

„Cred că aceasta este o situație pe care mai degrabă a-ți aprecia-o”, a fost un comentariu. „Ești o persoană nerezonabilă. Asta se numește a fi prietenos cu vecinii în majoritatea locurilor”, a comentat un alt utilizator.