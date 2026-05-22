Doi jucători olteni au primit convocarea lui Hagi, dar și-au programat nunta în aceeași săptămână! Situație incredibilă la națională

ADVERTISEMENT

Tricolorii se pregătesc pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor din luna iunie, iar Gheorghe Hagi a anunțat un lot de 30 de jucători convocați. Pentru doi dintre fotbaliști, programul va fi însă unul extrem de încărcat. Imediat după ultimul meci, aceștia au programată nunta.

Ștefan Baiaram și Valentin Mihăilă au nunta programată la începutul lunii iunie

au programată cununia civilă pe data de 31 mai, adică la doar două zile înainte de meciul pe care România îl va juca împotriva Georgiei, în deplasare, la Tbilisi. Mai mult, pe 7 iunie, fotbalistul Universității Craiova va organiza și petrecerea de nuntă.

ADVERTISEMENT

Atacantul va avea un program extrem de încărcat. Cu două zile înaintea meciului cu Georgia va avea loc cununia religioasă, iar la două zile după , care se va disputa pe Stadionul Steaua, va face nunta și petrecerea.

Alex Mitriță îi va fi naș lui Mihăilă

Similară este și situația lui Valentin Mihăilă. Atacantul are și el nunta programată pe data de 7 iunie, la scurt timp după meciul cu Țara Galilor. Nașul său va fi Alexandru Mitriță, fotbalistul care, în urmă cu un an, s-a retras definitiv de la echipa națională a României.

ADVERTISEMENT

„În primul rând, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine. Mai ales pentru momentele când mi-a fost greu și ai simțit să-mi fii alături în continuare. Ești singura femeie lângă care mă văd trăind și întemeindu-mi o familie. Vreau să-mi fii alături toată viața mea și să avem un viitor strălucit împreună. Îți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat să fii soția mea. Te iubesc cel mai mult!”, i-a transmis Baiaram iubitei sale printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.