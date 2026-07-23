Sport

Au publicat din greșeală transferul anului, iar internetul a explodat! Postarea a fost ștearsă imediat

O eroare pe canalul oficial al clubului a alimentat speculațiile privind viitorul lui LeBron James, însă reprezentanții lui Miami Heat au explicat rapid ce s-a întâmplat.
FANATIK
23.07.2026 | 13:35
Au publicat din greseala transferul anului iar internetul a explodat Postarea a fost stearsa imediat
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Postarea devenită virală a aprins imaginația fanilor! Despre ce mutare este vorba. Foto: hepta.ro.
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Un videoclip publicat din greșeală pe canalul oficial de YouTube al lui Miami Heat a stârnit un val de reacții în lumea baschetului. Clipul, intitulat „LeBron James Introductory Press Conference”, a fost șters la scurt timp, însă a fost suficient pentru a alimenta zvonurile privind o posibilă revenire a superstarului în Florida.

Un videoclip publicat din greșeală a aprins imaginația fanilor

Videoclipul a apărut pentru scurt timp pe platforma YouTube și a fost observat rapid de suporteri, care au început să distribuie capturi de ecran pe rețelele sociale. Titlul materialului sugera organizarea unei conferințe de prezentare a lui LeBron James, ceea ce a dus imediat la speculații privind un acord între jucător și Miami Heat.

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Oficialii lui Miami Heat au reacționat după apariția imaginilor și au explicat că publicarea videoclipului a fost o eroare a departamentului de social media. Potrivit clubului, materialul reprezenta un șablon pregătit în avans pentru diferite scenarii din perioada de mercato și nu confirma existența unui acord cu LeBron James.

Viitorul lui LeBron James rămâne în continuare incert

În ciuda explicațiilor oferite de Miami Heat, speculațiile privind viitorul lui LeBron James continuă. Baschetbalistul analizează mai multe variante pentru următorul sezon, iar presa americană susține că echipa din Florida se numără printre formațiile interesate de semnătura sa.

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Până la un anunț oficial din partea lui LeBron James sau a viitorului său club, incidentul produs pe contul lui Miami Heat rămâne unul dintre cele mai comentate momente ale perioadei de transferuri din NBA. O simplă eroare de publicare a fost suficientă pentru a reaprinde speranțele fanilor care visează la întoarcerea cvadruplului campion în tricoul echipei alături de care a cucerit două titluri NBA.

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