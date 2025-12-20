Au pus milioanele de euro pe masa lui Mitică Dragomir! Decizia luată de Corleone la oferta cu multe zerouri

ADVERTISEMENT

Grupul Hotusa, care are în operare peste 300 de hoteluri, a pus ochii pe Crystal Palace, hotelul construit de Mitică Dragomir, în 2003. Spaniolii au făcut o ofertă de cumpărare a hotelului, refuzată însă pentru moment.

Un grup hotelier spaniol vrea Crystal Palace

Potrivit , milionarul spaniol Amancio Lopez Seijas a fost la București, unde a discutat achiziția hotelului aflat în nordul Capitalei. Crystal Palace are 74 de camere și a fost renovat în 2018, fiind unul dintre cele mai căutate hoteluri din capitală.

El are un grad de ocupare de peste 80 %, iar cifra de afaceri, în 2024, a fost de două milioane de euro. Bogdan Dragomir, fiul cu Corleone, care conduce afacerile familiei, a analizat oferta spaniolilor, dar pentru moment a declinat-o.

Bogdan nu a exclus varianta de a vinde hotelul sau de a-l externaliza, dar a admis că pentru a face asta este nevoie de o ofertă de nerefuzat. Așa cum nu a fost cea înaintată de grupul hotelier Hotusa, care a înaintat o sumă cu șase zerouri.

Nea Mitică a investit opt milioane de euro într-un teren

Prezent în la emisiunea „Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a dezvăluit că a cumpărat recent aproape 2000 de metri pătrați în București, investiția totală fiind de aproximativ opt milioane de euro.

“(n.r. ce tranzacție ai făcut azi) Am cumpărat niște pământ. Nu am dat mult, dar nu mă apuc acum să vorbesc. Am luat un pământ absolut extraordinar. Nu de la Gigi Becali. Am luat aici, mai în oraș. Am luat 1.750 de metri. Aproape două mii de metri, da. E 4.500 metrul. (n.r. cât ai dat? 8 milioane?) Aproape.

Șapte, nu opt. Sunt banii băncilor. Sunt bani luați de la bancă. Nu sunt firmele mele, sunt firmele copiilor. (n.r. e dobândă mare la 8 milioane?) E dobândă mare, sigur. (n.r. adică plătești câteva sute de mii de euro pe an?) Da. Dacă iei de la bancă. Dacă nu iei de la bancă e bine”, a spus Dumitru Dragomir, în dialogul cu Horia Ivanovici.

Bogdan Dragomir e creierul afacerilor imobiliare

A subliniat, din nou, că trăiește din pensie, nicidecum din banii firmelor, care aparțin copiilor și nepoților.

“Am câștigat eu ceva? Nu am luat un leu. Iau eu vreun leu? Nu câștig eu nimic. Nepoții. Nici copiii, nepoții. Eu trăiesc din pensie, jur! Nu iau niciun leu din nicio firmă a copiilor sau a nepoților. Că particip, că mă întreabă: e bun prețul ăsta? Nu! Nu-l ia. Fiul meu hotărăște, el are ultimul cuvânt. El hotărăște”, a mai spus Dragomir în cadrul emisiunii “Profețiile lui Mitică”.