Au pus ochii pe starul lui Gigi Becali de la FCSB: „Încearcă să convingă conducerea să renunțe la bijuteria lor!”

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FCSB l-a vândut pe Darius Olaru în această vară, dar continuă să aibă în lot jucători urmăriți de cluburi de peste hotare. Unul dintre fotbaliștii care nu evoluează de mult timp la formația „roș-albastră” este dorit insistent, iar conducerile formațiilor aflate în cursa pentru semnătura sa fac eforturi disperate să îl transfere.

Joao Paulo de la FCSB are mai multe oferte din străinătate

Joao Paulo a ajuns la FCSB la începutul anului 2026, de la Oțelul. Gigi Becali a plătit atunci suma de 300.000 de euro gălățenilor, sumă la care s-a adăugat un bonus de 200.000 de euro pentru faptul că jucătorul a participat la CM 2026. După ce a impresionat la turneul final, unde a făcut miracole alături de naționala Insulelor Capului Verde, ofertele au început să apară. FANATIK anunțase în exclusivitate în urmă cu câteva zile că , Egipt, însă Gigi Becali a refuzat oferta.

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a notat acum că mai multe formații din Arabia Saudită sunt pe urmele sale. „Interesul manifestat de cluburile din Arabia Saudită pentru transferul lui Joao Paulo nu a fost o coincidență, ci mai degrabă un rezultat direct al performanței sale excepționale cu echipa sa națională, Capul Verde, la Cupa Mondială din 2026. În timpul turneului final, jucătorul a participat la două meciuri, oferind o performanță tactică de nivel înalt la mijlocul terenului, ceea ce l-a transformat într-o țintă pentru numeroși scouteri și reprezentanți ai cluburilor din Golf. Această strălucire la Cupa Mondială a remodelat valoarea de piață a jucătorului și l-a făcut să devină o opțiune principală pentru a consolida mijlocul terenului în Arabia Saudită. Joao Paulo devenit un magnet”.

Joao Paulo, dorit insistent în Arabia Saudită

Joao Paulo este văzut drept un jucător care poate aduce un adevărat plus și care se poate impune atât pe plan intern, cât și extern. Mai multe cluburi saudite încearcă să îl înduplece pe Gigi Becali pentru a-l ceda în cele din urmă pe fotbalistul de 28 de ani. „Cluburile din Arabia Saudită își propun să continue proiectul lor ambițios de a construi un campionat puternic și care să poată concura cu ligile majore din Europa.

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Transferul de jucători aflați în vârful carierei lor, cum ar fi Joao Paulo, reprezintă un plus calitativ semnificativ pentru competițiile locale și regionale. Pe de altă parte, Steaua București (n.r. FCSB) se află în fața unei excelente oportunități. Se așteaptă ca echipa saudită să revină cu o ofertă financiară nouă și îmbunătățită în următoarele zile pentru a depăși respingerea inițială și a convinge conducerea clubului din România să renunțe la bijuteria lor”, au mai scris arabii.

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Cum l-a caracterizat Mihai Stoica pe Joao Paulo

Joao Paulo este apreciat și de cei de la FCSB. Mihai Stoica a avut cuvinte de laudă despre mijlocaș, doar că a subliniat că acesta . „Joao Paulo este un jucător care are calități de ieșit ușor în evidență. Faci progresie cu el, își câștigă duelurile, e foarte puternic, dar are mult de lucru tactic. Are mult de muncă din punct de vedere tactic”, a spus Mihai Stoica în exclusivitate la „MM la FANATIK”.

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