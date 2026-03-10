Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Au pus tunurile pe Cătălin Cîrjan după a treia înfrângere consecutivă la Dinamo: „Stă în faţă şi n-o atinge! E căpitan pus la birouri”

Cătălin Cîrjan au fost criticat aspru după ce Dinamo a pierdut la Cluj, scor 0-2, cu CFR. Căpitanul „câinilor roșii” a ratat inclusiv un penalty în cea de-a treia înfrângere la rând a echipei lui Kopic
Cristian Măciucă
10.03.2026 | 20:19
Cătălin Cîrjan (23 de ani) nu a fost menajat în studioul FANATIK SUPERLIGA după Dinamo – CFR Cluj 2-0. Căpitanului dinamovist îi sunt puse la îndoiala aptitudinile de lider și e considerat unul dintre principalii responsabili pentru forma proastă a echipei antrenate de Zeljko Kopic.

Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, criticat după înfrângerea cu CFR Cluj

Dinamo e în scădere de formă. A terminat în genunchi sezonul regulat. Echipa lui Zeljko Kopic a suferit trei înfrângeri consecutive, ultima, în Gruia, scor 0-2, cu CFR Cluj. „Câinii” nu au reușit nici măcar golul de onoare, deoarece, în minutul 86, Cătălin Cîrjan a ratat un penalty.

„Când îl ai lider pe Cîrjan… Dinamo i-a avut lideri pe Dinu, pe Hîldan, pe Lupu, pe Giani Kiriță… Tu îl ai lider pe Cîrjan? Vorbește mai mult decât joacă. Eu nu am văzut jucător în Liga 1 să vorbească atât de mult precum Cîrjan. La toate interviurile e acolo. Stai, mă, vorbește mai puțin că ai 23 de ani”, a declarat Vivi Răchită, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Acum 6 luni când i-am zis să joace fotbal, să vorbească mai puțin, m-a certat Andrei (n.r. – Nicolescu). (n.r. – Te înjură suporterii pe social media că te iei de Cîrjan?) Da. Oricum cred că sunt singurul om declarat dinamovist care e înjurat etapă de etapă. Ei nu înțeleg un lucru. Eu vreau binele lui Dinamo. Dacă spun că nu joacă Cîrjan, nu joacă. Și ieri, la un moment dat, zici că juca fundaș central. Eu sunt de acord că a jucat toată echipa slab, dar vorbim de Cîrjan pe care toată lumea îl ridică îl slăvi. Vai, fără Cîrjan nu putem să jucăm. Dar Cîrjan când joacă?”, a tunat Dănuț Lupu.

Cîrjan, fără realizări în 2026

Cătălin Cîrjan are un parcurs horror în 2026. Anul acesta, căpitanul lui Dinamo nu a dat niciun gol și nicio pasă decisivă pentru echipa din „Ștefan cel Mare”. „Eu l-am monitorizat cât am putut. Nu l-am văzut cu echipele bune, cu FCSB, cu Craiova, cu CFR. Cîrjan să își pună amprenta pe meci. Să se vadă că are banderola pe mână. Un lider își pune amprenta pe rezultat, pe jocul echipei. Noi am fost fotbaliști și simțim, simțim când un fotbalist, pe care îl pui tu din birouri lider, nu e lider”, a adăugat Răchită.

„Eu cred că simte și el. S-a văzut din disperarea cu care a vrut să bată aseară acel penalty”, a completat Andrei Vochin. „El trebuie să înțeleagă ceva. Calitățile pe care le are trebuie să le facă în ultimii 30 de metri. El vine și ia mingea de la fundași. Dar știi de ce vine? Ca să nu dispară din joc. Că acolo în față e greu. Dacă slăbesc 15 kilograme, și eu joc cum joacă Cîrjan”, a spus Lupu.

Căpitanul lui Dinamo, mic cu echipele mari

Cătălin Cîrjan joacă la Dinamo din vara lui 2024, când a semnat din postura de jucător liber de contract după despărțirea de Arsenal. „Presiunea e foarte mare și el știe foarte bine acest lucru. În două sezoane de când a venit la Dinamo, cu echipele importante ale campionatului, Cîrjan a marcat un singur gol în prima etapă când a jucat la CFR Cluj. Sezonul trecut, în tot play-off-ul, a jucat 9 meciuri din 10, 90 de minute și nu are niciun assist sau vreun gol. Și l-am văzut aseară când s-a dus să bată penalty. El e disperat”, a conchis Andrei Vochin.

  • 5 goluri și 5 pase decisive are Cătălin Cîrjan în acest sezon la Dinamo

