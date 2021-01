Au rămas blocați în zăpadă alături de o echipă medicală și s-au vaccinat anti-Covid. Un șofer a dansat de fericire

Dacă nu reușești să ajungi tu la vaccinul anti-Covid, face ce face și vine el la tine. Sau cel puțin așa s-a întâmplat în cazul unor șoferi blocați ore în șir pe drumurile înzăpezite din Oregon, Statele Unite ale Americii.

Întrucât condițiile meteo nu le-au permis autorităților locale să ducă la bun sfârșit acțiunea de imunizare organizată în cursul zilei de joi, 28 ianuarie, în centrul special amenajat într-un liceu din zonă și rămăseseră câteva doze, au recurs la o soluție inedită.

Știți cum se spune: nu e pentru cine se pregătește, e pentru cine se nimerește. Aflați în locul potrivit, la momentul potrivit, șase tineri au avut norocul să primească mai repede decât își imaginau serul dezvoltat de Moderna.

Conștienți că accidentul produs pe drumul înzăpezit îi va ține ore întregi blocați în trafic și nu vor putea să administreze în timp util dozele rămase persoanelor cărora le erau destinate, membrii echipei medicale s-au mobilizat și au reușit să găsească soluția salvatoare.

„Am mers din mașină în mașină și le-am propus șoferilor să se vaccineze. Multora li s-a părut că este o glumă. Le dăm dreptate, într-un fel, nu e o situație cu care să te întâlnești în fiecare zi.

When @JoCoPH concluded its vaccination event at the Illinois Valley High School, they never guessed they might be setting up an impromptu clinic on the way back to Grants Pass. But that’s exactly what happened when a snowstorm stranded about 20 personnel on Highway 199. pic.twitter.com/0QdreROw4p

— Josephine County (@CountyJosephine) January 27, 2021

