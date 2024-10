Chiar dacă nu a reușit să ajungă în faza principală a UEFA Champions League, FCSB-ul se bucură de un start de excepție în Europa League, acolo unde a ajuns deja la două victorii consecutive. Campioana României s-a impus în runda inaugurală cu Riga FS, scor 4-1 și .

„Au rămas la hotel și s-au rugat pentru că nu îi lasă la meci”. Gigi Becali a dezvăluit tot ce au făcut preoții cu care a mers la Salonic

Gigi Becali a mers în premieră la un meci al FCSB-ului după o pauză lungă, iar patronul campioanei României a fost prezent la Salonic pentru duelul cu PAOK, din faza principală a Europa League. După succesul cu Riga FS, gruparea roș-albastră a suferit în deplasarea din Grecia, acolo unde, în ciuda faptului că , a reușit o victorie la limită, grație .

ADVERTISEMENT

Finanțatorul echipei antrenate de Elias Charalambous a avut alături de el mai mulți preoți, dar aceștia nu au avut permisiunea episcopilor de a intra pe stadion, așa că au rămas la hotel unde s-au rugat pentru campioana României.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a povestit despre cum s-a rugat unul dintre preferații săi pentru ca FCSB să ia toate punctele din meciul de la Salonic.

ADVERTISEMENT

„Când Hristos vine și pune mâna lui, atunci nu te mai poate bate nici Real Madrid, nici Barcelona, nici Manchester City, nimeni! Spulber tot!Eu am avut mai mulți (n.r. călugări), dar nu îi lasă episcopii să vină la meci. Am fost acolo, dar nu îi lasă, au venit și de pe muntele Athos, dar, de exemplu, unii au stat în cameră la hotel și s-au rugat acolo în genunchi.

Horia, am un părinte, nu vi-l spun, că îl iubesc eu foarte mult, de la patriarhie și mi-a dat așa un mesaj: ‘Domnu Gigi, Sfântul Dimitrie să vă ajute și vă trimit și puterea lui Dimitrie de la București. Să fiți binecuvântat!’. A doua zi, când m-am dus la Sfânta Liturghie, mi-a spus: ‘M-am băgat în rugăciune înainte de meci și când am văzut 1-0 la pauză, m-am băgat iar în rugăciune și când am văzut că mai erau câteva minute, se juca în 10 oameni și m-am băgat iar în rugăciune. Și când am văzut, s-a terminat 1-0.’

ADVERTISEMENT

Îți dai seama cât de mulți oameni s-au rugat pentru asta? Iar ăsta de la patriarhia e un om cu trăire sfântă. E un om care a crescut în biserică și nu știe decât dimineață biserică, seara biserică, toată ziua numai biserică. La United vreau, că jucăm la București, tre să câștigăm meciul. Vreau să fac o bucurie suporterilor și să se împlinească slava Domnului, să se vadă că Domnul dacă a tras-o la sorți, el o și bate”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB, parcurs de vis în Europa League

FCSB are parte de un , acolo unde a obținut două victorii din tot atâtea meciuri. Campioana României a câștigat meciul de debut la scor contra celor de la Riga FS, scor 4-1, iar în etapa a doua a reușit o victorie neașteptată pe terenul celor de la PAOK, după aproape o repriză petrecută în inferioritate numerică.

ADVERTISEMENT

FCSB este acum una dintre cele cinci echipe cu maxim de puncte în cea de-a doua competiție europeană organizată de UEFA, alături de Lazio, Lyon, Tottenham Hotspur și Anderlecht. Gruprea roș albastră are și una dintre cele mai bune defensive după aceste prime două etape, având un singur gol primit.