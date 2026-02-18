CE TREBUIE SĂ ȘTII Mini-vacanțe de vis pentru olteni: de la Salina Slănic și Bucegi până în inima Londrei

După victoria cu FCSB din campionat și calificarea în sferturile Cupei, fotbaliștii de la Universitatea Craiova au primit câteva zile libere din partea antrenorului Filipe Coelho. Unii au ales relaxarea în țară, alții au plecat în city-break-uri europene, dar cu toții au știut să îmbine odihna cu profesionalismul.

Calificarea în sferturile Cupei României, precum și succesul contra celor de la FCSB din campionat a adus nu doar entuziasm și puncte în Bănie, ci și câteva zile de respiro pentru jucătorii Universității Craiova. Tehnicianul Filipe Coelho a apreciat munca elevilor săi și le-a oferit liber până miercuri, aceștia profitând din plin.

Vladimir Screciu a schimbat decorul și a ales un city-break în Londra. Fundașul a petrecut trei zile alături de partenera sa și nu a ratat o fotografie lângă celebrul Big Ben, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale capitalei britanice.

Samuel Teles a ales varianta relaxării în țară. Mijlocașul a petrecut timp alături de familie într-un resort din zona Salina Slănic, cunoscută pentru aerul curat și liniștea specifică. Chiar și în vacanță, portughezul nu a renunțat la antrenamente: a fost surprins pe banda de alergare, semn clar că rămâne concentrat pe obiectivele echipei.

Adrian Rus a preferat muntele. Acesta a plecat într-o mini-vacanță cu familia în Parcul Natural Bucegi, unde s-a bucurat de peisaje spectaculoase și confortul unui resort de cinci stele, departe de agitația cotidiană.

În schimb, Juraj Badelj a rămas în Craiova, alegând să petreacă timp de calitate alături de partenera sa. Relaxarea prin mall-urile din oraș a fost opțiunea sa pentru aceste zile libere, înainte de revenirea la antrenamente și pregătirea următoarelor meciuri decisive.

Printre cei care au ales o ieșire în oraș s-a numărat și Vasile Mogoș. Acesta s-a pozat și a postat pe rețelele de socializare alături de „rivalul“ Daniel Bîrligea și partenerele lor, într-un restaurant, semn că atmosfera este una excelentă între cei doi chiar și după dubla reușită contra rivalei din Capitală.

Vladimir Screciu a ajuns la ambulanță după meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB

de duminică a adus momente dificile pentru Vladimir Screciu, cel care s-a pus pe gazon și a cerut intervenția medicilor. , asta pentru că echipa medicală a oltenilor era deja în zona vestiarelor.

Screciu a fost după asistat către ambulanță, acolo unde a fost consultat mai amănunțit. Din informațiile obținute de la fața locului, se pare că fotbalistul oltean a avut o cădere de calciu, de la efort, și din aceastp cauză i s-a făcut rău la finalul confruntării.

Filipe Coelho a vorbit despre situația lui Vladimir Screciu, luat de ambulanță după meci

Antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho, a fost întrebat despre starea lui Vladimir Screciu și a spus că stafful medical a cerut ca jucătorul să meargă la spital pentru a face investigații suplimentare și a se asigura că fotbalistul este în afara oricărui pericol.

„Știu că s-a dus la spital, sper că nu este ceva serios. În asemenea momente e bine să fim precauți. Cred că nu s-a simțit bine după meci, a fost cu doctorii, cu stafful, și s-a decis că e mai bine să se facă niște teste. Nu cred că e grav”, spunea atunci Filipe Coelho.