Sport

Au răpus FCSB, iar acum au primit răsplata! Cum au profitat starurile Universității Craiova de zilele libere oferite de Coelho

După victoria cu FCSB în campionat și calificarea în sferturile Cupei României, jucătorii Universității Craiova au primit zile libere de la Filipe Coelho. Vezi pe unde se distrează oltenii.
Tibi Cocora
18.02.2026 | 07:30
Au rapus FCSB iar acum au primit rasplata Cum au profitat starurile Universitatii Craiova de zilele libere oferite de Coelho
SPECIAL FANATIK
5 poze
Vezi galeria
Cum și-au petrecut zilele libere vedetele de la Universitatea Craiova, după victoria cu FCSB Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

După victoria cu FCSB din campionat și calificarea în sferturile Cupei, fotbaliștii de la Universitatea Craiova au primit câteva zile libere din partea antrenorului Filipe Coelho. Unii au ales relaxarea în țară, alții au plecat în city-break-uri europene, dar cu toții au știut să îmbine odihna cu profesionalismul.

Mini-vacanțe de vis pentru olteni: de la Salina Slănic și Bucegi până în inima Londrei

Calificarea în sferturile Cupei României, precum și succesul contra celor de la FCSB din campionat a adus nu doar entuziasm și puncte în Bănie, ci și câteva zile de respiro pentru jucătorii Universității Craiova. Tehnicianul Filipe Coelho a apreciat munca elevilor săi și le-a oferit liber până miercuri, aceștia profitând din plin.

ADVERTISEMENT

Vladimir Screciu a schimbat decorul și a ales un city-break în Londra. Fundașul a petrecut trei zile alături de partenera sa și nu a ratat o fotografie lângă celebrul Big Ben, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale capitalei britanice.

Samuel Teles a ales varianta relaxării în țară. Mijlocașul a petrecut timp alături de familie într-un resort din zona Salina Slănic, cunoscută pentru aerul curat și liniștea specifică. Chiar și în vacanță, portughezul nu a renunțat la antrenamente: a fost surprins pe banda de alergare, semn clar că rămâne concentrat pe obiectivele echipei.

ADVERTISEMENT
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o...
Digi24.ro
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o nouă rundă de discuții

Adrian Rus a preferat muntele. Acesta a plecat într-o mini-vacanță cu familia în Parcul Natural Bucegi, unde s-a bucurat de peisaje spectaculoase și confortul unui resort de cinci stele, departe de agitația cotidiană.

ADVERTISEMENT
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face...
Digisport.ro
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”

În schimb, Juraj Badelj a rămas în Craiova, alegând să petreacă timp de calitate alături de partenera sa. Relaxarea prin mall-urile din oraș a fost opțiunea sa pentru aceste zile libere, înainte de revenirea la antrenamente și pregătirea următoarelor meciuri decisive.

Printre cei care au ales o ieșire în oraș s-a numărat și Vasile Mogoș. Acesta s-a pozat și a postat pe rețelele de socializare alături de „rivalul“ Daniel Bîrligea și partenerele lor, într-un restaurant, semn că atmosfera este una excelentă între cei doi chiar și după dubla reușită contra rivalei din Capitală.

ADVERTISEMENT

Vladimir Screciu a ajuns la ambulanță după meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB

Finalul confruntării din Bănie de duminică a adus momente dificile pentru Vladimir Screciu, cel care s-a pus pe gazon și a cerut intervenția medicilor. Fotbalistul oltenilor s-a simțit rău și a fost nevoit să aștepte câteva minute până când a primit ajutor, asta pentru că echipa medicală a oltenilor era deja în zona vestiarelor.

Screciu a fost după asistat către ambulanță, acolo unde a fost consultat mai amănunțit. Din informațiile obținute de la fața locului, se pare că fotbalistul oltean a avut o cădere de calciu, de la efort, și din aceastp cauză i s-a făcut rău la finalul confruntării.

Filipe Coelho a vorbit despre situația lui Vladimir Screciu, luat de ambulanță după meci

Antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho, a fost întrebat despre starea lui Vladimir Screciu și a spus că stafful medical a cerut ca jucătorul să meargă la spital pentru a face investigații suplimentare și a se asigura că fotbalistul este în afara oricărui pericol.

„Știu că s-a dus la spital, sper că nu este ceva serios. În asemenea momente e bine să fim precauți. Cred că nu s-a simțit bine după meci, a fost cu doctorii, cu stafful, și s-a decis că e mai bine să se facă niște teste. Nu cred că e grav”, spunea atunci Filipe Coelho.

„Ești un rasist nenorocit!”. Kylian Mbappe nu a avut milă de agresorul lui...
Fanatik
„Ești un rasist nenorocit!”. Kylian Mbappe nu a avut milă de agresorul lui Vinicius: „Nu mai are ce căuta în Champions League!”
Jose Mourinho, acuzații dure după ce a fost suspendat din cauza lui Vinicius:...
Fanatik
Jose Mourinho, acuzații dure după ce a fost suspendat din cauza lui Vinicius: „Arbitrul avea o hârtie cu numele celor pe care nu trebuia să-i avertizeze”. Update
Starurile lui Real Madrid au sărit în apărarea lui Vinicius după scandalul rasist...
Fanatik
Starurile lui Real Madrid au sărit în apărarea lui Vinicius după scandalul rasist din Champions League: ”L-a numit ‘maimuță’. Asta nu se poate întâmpla”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fostul jucător al lui Dinamo a fost aproape de a își omorî fiul,...
iamsport.ro
Fostul jucător al lui Dinamo a fost aproape de a își omorî fiul, devenit și el fotbalist. Cei doi nu își mai vorbesc de mult timp: 'Știi ce face acum?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!