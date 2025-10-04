Sport

Au râs de „diavoli”! Suma colosală pe care Manchester United a plătit-o antrenorilor care au dus-o aproape de retrogradarea din Premier League

Ruben Amorim se pregătește să fie demis de la Manchester United și să primească peste 11 milioane de euro pentru asta. Iar United va ajunge la 90 de milioane de euro plătiți doar pentru a concedia antrenorii aduși după Sir Alex Ferguson.
Gabriel Eșanu
04.10.2025 | 08:45
Au ras de diavoli Suma colosala pe care Manchester United a platito antrenorilor care au duso aproape de retrogradarea din Premier League
Ruben Amorim ar putea fi demis chiar sâmbătă de Manchester United. Sursă foto: Colaj FANATIK

Sâmbătă, de la ora 17:00, Manchester United o primește pe Sunderland pe Old Trafford. Ar putea fi ultimul meci al lui Ruben Amorim ca antrenor al „diavolilor”. Oficialii lui United și-au pierdut și ei răbdarea cu portughezul, pe care fanii îl contestă deja de ceva timp. Noul sezon nu a adus nicio îmbunătățire în jocul lui Man United, în ciuda unor investiții consistente în vară.

Ruben Amorim, la un pas să fie demis de la Manchester United. Ce rezultate a avut portughezul pe banca „diavolilor”

Manchester United – Sunderland este partida cu numărul 50 pentru Ruben Amorim ca antrenor al lui United. Iar bilanțul este absolut șocant pentru un antrenor al uneia dintre forțele Europei, până de curând. 19 victorii, 9 egaluri și 21 de înfrângeri! 1,35 puncte / meci, medie de pretendentă la retrogradare, adică exact ceea ce a devenit Manchester United sub comanda lui Amorim.

Eliminată din Cupa Ligii de Grimsby, echipă de liga a 4-a, Manchester United are un parcurs jenant și în Premier League. 7 puncte din 6 meciuri și golaveraj negativ, 7-11. Locul 14, 3 puncte peste locurile retrogradabile! O eventuală victorie cu Sunderland l-ar putea ajuta pe Amorim să mai prelungească agonia, dar pare deja mai clar că United mai trebuie să caute următorul Sir Alex Ferguson.

Manchester United, 7 antrenori după Sir Alex Ferguson. 90 de milioane de euro plătiți doar pentru a-i concedia

30 iunie 2013 a fost ultima zi de muncă a lui Sir Alex Ferguson la Manchester United. Un mandat pe care îl începuse pe 6 noiembrie 1986! Aproape 27 de ani la club, iar Manchester United părea la acel moment visul oricărui antrenor. Cel mai sigur job posibil în lume. Dar nu avea să fie deloc așa pentru cei care i-au succedat lui Sir Alex Ferguson.

Din 2013 până în prezent, Manchester United a ajuns deja la 7 antrenori și foarte curând pare că vine și al 8-lea. Fără să includem aici interimarii, Ryan Giggs, Michael Carrick și Ruud van Nistelrooy. The Athletic a analizat sumele plătite de Manchester United pentru demiterile de antrenori în perioada post-Ferguson. Un management defectuos care explică și de ce United se află în continuă criză.

  • David Moyes (1 iulie 2013-22 aprilie 2014): 5,6 milioane euro
  • Louis van Gaal (14 iulie 2014-23 mai 2016): 9,6 milioane euro
  • Jose Mourinho (1 iulie 2016-18 decembrie 2018): 22,5 milioane euro
  • Ole Gunnar Solskjaer (19 decembrie 2018-21 noiembrie 2021): 10,5 milioane euro
  • Ralf Rangnick (3 decembrie 2021-31 mai 2022): 16,9 milioane euro
  • Erik ten Hag (1 iulie 2022-28 noiembrie 2024): 11,9 milioane euro
  • Ruben Amorim (11 noiembrie 2024-?): 11,5 milioane euro*
* sumă estimativă pe care Amorim ar încasa-o dacă va fi demis de United. Între cele două părți pot exista negocieri.

Manchester United îi putea plăti 4 ani de contract lui Pep Guardiola din banii dați pe concediat antrenori

77 milioane de euro pe care Manchester United i-a plătit în ultimii ani, doar pentru a se face de râs. Suma poate crește foarte curând până aproape de 90 de milioane de euro, dacă Ruben Amorim va fi și el demis. Doar din banii plătiți pentru a demite antrenori, deci nu punem aici la socoteală salariile încasate de acești antrenori, Manchester United putea să-i plătească salariul pe 4 ani lui Pep Guardiola. Spaniolul încasează 23 de milioane de euro pe sezon de la City.

Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu lucrează de mai bine de 19 ani în presa sportivă, și de 10 ani la FANATIK, reporter pe zona sport. A mai lucrat la Sport Total, Kicker Sportmagazin, Agenția de Știri NewsIn, Cancan și Ziua News.
