Au râs de el că se compara cu Salah și s-a revanșat. Camerunezul Vincent Aboubakar a scris istorie cu Serbia

Ex-căpitan al naționalei Camerunului, Vincent Aboubakar este al doilea marcator din istoria Camerunului, după Samuel Eto’o. Iar luni, venit de pe bancă în meciul Camerun – Serbia 3-3, cu gol și assist în două minute, performanță unică pentru fotbalul african la Mondiale, a devenit eroul echipei sale și a fost desemnat Man of the Match. Și a dat o altă conotație declarației sale legată de faptul că putea avea

La începutul anului, înaintea semifinalei Cupei Africii pe Națiuni, dintre Camerun și Egipt, Vincent Aboubakar .

”Înțeleg atitudinea oamenilor, este unul dintre cei mai buni marcatori din Premier League. Este logic să se vorbească despre un astfel de jucător.

Eu însă nu sunt impresionat de el. Pot să fac ceea ce face el. Pur și simplu nu am ocazia să joc într-un club mare”, spunea Aboubakar.

Ținea, desigur, de războiul psihologic. În contextul în care Vincent Aboubakar era căpitanul Camerunului, iar țara sa organiza competiția.

Și, cumva, era susținută de fapte. Este adevărat că nu a fost desemnat cel mai promițător tânăr jucător african, precum egipteanul. Ci doar nominalizat. După cum n-a luat vreun titlu de Fotbalistul African al Anului.

Salah însă are o singură prezență la Mondiale, iar Aboubakar a ajuns la a treia. Iar egipteanul se poate lăuda doar cu două finale la Cupa Africii. Competiție pe care camerunezul a câștigat-o în 2017. Iar în iarnă, atunci când ambii au jucat la competiția continentală, el a fost golgeter și nu vârful lui Liverpool.

Și, până la urmă, la nivel de echipe de club, chiar dacă n-are palmaresul lui Salah, Aboubakar, astăzi jucător la Al Nassr, se poate lăuda cu titluri în Camerun, Turcia (cu Beșiktas) și Portugalia (Porto).

Înaintea turneului final din Qatar, Vincent Aboubakar bifase peste 90 de selecții la națională, și 33 de reușite la reprezentativă. Al cărei căpitan a fost înainte de a-i ceda banderola lui Choupo-Moting.

Astăzi, a intrat la două minute după ce . Iar apoi, în două minute, a fost omul decisiv pentru Camerun.

În minutul 64 a înscris primul său gol la Mondiale. Cu un lob senzațional.

Iar apoi, în minutul 66, și prima pasă decisivă, pentru reușita de 3-3 a lui Choupo-Moting. Devenind primul jucător african care vine de pe bancă și reușește în același meci gol și assist.

1 – Vincent Aboubakar has become the first substitute to both score and assist in a single World Cup game for an African nation. Emphatic.

