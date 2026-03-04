Au ratat calificarea în play-off-ul SuperLigii pe ultima sută de metri: ”Au trecut pe lângă noi ca rachetele americane pe lângă navele iraniene”

ADVERTISEMENT

FC Botoșani a fost revelația primei părți a campionatului și a condus multă vreme în SuperLiga, dar a ratat prezența în play-off. Intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, Valeriu Iftime s-a arătat extrem de dezamăgit.

Patronul unui club din SuperLiga, discurs amar după ratarea play-off-ului

Patronul formației FC Botoșani consideră că ratarea play-off-ului se datorează lipsei de încredere a jucătorilor și a făcut o comparație uluitoare în condițiile .

”Am crezut că Botoșaniul se bate de la egal la egal cu orice echipă. Când am văzut că au trecut vreo 5 echipe pe lângă mine ca rachetele americane pe lângă navele iraniene am zis că e complicat. Era ceva incredibil, am știut că avem o problemă mare. Echipa gâfâia, se vedea că e ceva în neregulă. Vedeți ce înseamnă lipsa de încredere?

ADVERTISEMENT

(n.r. – Crocodilul Gigi Becali v-a tras și pe dumneavoastră lângă el). Nu are treabă. Acum nu mai contează, dar erau niște semne. Din păcate, logica nu funcționează în iubire, în plăcere, în marile ambiții”, a declarat Valeriu Iftime, la .

ADVERTISEMENT

De unde au apărut problemele la FC Botoșani

Fostul atacant Robert Niță a făcut o comparație între traseele avute de CFR Cluj, care a prins pe ultima sută metri play-off-ul, și FC Botoșani și este de părere că presiunea pusă de patron și-a spus cuvântul la formația din nordul Moldovei.

ADVERTISEMENT

”La CFR este exact invers de ce s-a întâmplat la Botoșani. O echipă căzută care prinde încredere de la meci la meci și pare că indiferent cu cine joacă, jucătorii cred că pot câștiga. Și o și fac.

Și în partea cealaltă, probabil și cu presiunea pusă involuntar și dorința foarte mare a dumneavoastră de a fi sus și jucătorii au auzit că vă bateți la campionat și cupe europene, apare delăsarea asta la antrenamente sesizată și de Leo Grozavu. De aici curg lucrurile și cu fiecare meci crește presiunea, apar alte pretenții”, a spus Niță, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Antrenorul a plătit pentru ratarea play-off-ului

La scurt timp după ce FC Botoșani a ratat intrarea în play-off, Valeriu Iftime a hotărât să se despartă de antrenorul Leo Grozavu. Patronul a explicat la FANATIK SUPERLIGA că aceasta , chiar dacă are un mare respect pentru tehnician.

”E clar că Leo e un tip extraordinar, îmi e greu să îi spun că nu mai putem continua. Lucrurile aveau o destabilitate, se vedea. Când echipa nu mai merge, trebuie să schimbi antrenorul, așa e la noi.

Cel mai bun exemplu sunt CFR Cluj și U Cluj. Ele au mers prost când nu aveau așa mare nevoie de puncte ca mine. Eu am mers bine, dar apoi ne-am dus în zona în care a apărut un insucces, al doilea și așa mai departe.

A fost o lipsă de încredere, apoi au apărut orgoliile între jucători și antrenor, iar lucrurile s-au complicat. E foarte dificil să echilibrezi echipele mici care au ajuns sus, așa a fost și la Botoșani. Leo a făcut o muncă extraordinară la Botoșani!”, a afirmat Iftime.