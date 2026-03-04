Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Au ratat calificarea în play-off-ul SuperLigii pe ultima sută de metri: "Au trecut pe lângă noi ca rachetele americane pe lângă navele iraniene"

Sezonul regulat se apropie de final, iar echipele care vor juca în play-off au fost stabilite. Cum a reacționat patronul unei formații care a ratat Top 6.
Traian Terzian
04.03.2026
Au ratat calificarea in playofful SuperLigii pe ultima suta de metri Au trecut pe langa noi ca rachetele americane pe langa navele iraniene
Reacția unui patron din SuperLiga după ce echipa sa a ratat play-off-ul. Sursă foto: colaj Fanatik
FC Botoșani a fost revelația primei părți a campionatului și a condus multă vreme în SuperLiga, dar a ratat prezența în play-off. Intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, Valeriu Iftime s-a arătat extrem de dezamăgit.

Patronul unui club din SuperLiga, discurs amar după ratarea play-off-ului

Patronul formației FC Botoșani consideră că ratarea play-off-ului se datorează lipsei de încredere a jucătorilor și a făcut o comparație uluitoare în condițiile situației tensionate din ultimele zile din Iran.

”Am crezut că Botoșaniul se bate de la egal la egal cu orice echipă. Când am văzut că au trecut vreo 5 echipe pe lângă mine ca rachetele americane pe lângă navele iraniene am zis că e complicat. Era ceva incredibil, am știut că avem o problemă mare. Echipa gâfâia, se vedea că e ceva în neregulă. Vedeți ce înseamnă lipsa de încredere?

(n.r. – Crocodilul Gigi Becali v-a tras și pe dumneavoastră lângă el). Nu are treabă. Acum nu mai contează, dar erau niște semne. Din păcate, logica nu funcționează în iubire, în plăcere, în marile ambiții”, a declarat Valeriu Iftime, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

De unde au apărut problemele la FC Botoșani

Fostul atacant Robert Niță a făcut o comparație între traseele avute de CFR Cluj, care a prins pe ultima sută metri play-off-ul, și FC Botoșani și este de părere că presiunea pusă de patron și-a spus cuvântul la formația din nordul Moldovei.

”La CFR este exact invers de ce s-a întâmplat la Botoșani. O echipă căzută care prinde încredere de la meci la meci și pare că indiferent cu cine joacă, jucătorii cred că pot câștiga. Și o și fac.

Și în partea cealaltă, probabil și cu presiunea pusă involuntar și dorința foarte mare a dumneavoastră de a fi sus și jucătorii au auzit că vă bateți la campionat și cupe europene, apare delăsarea asta la antrenamente sesizată și de Leo Grozavu. De aici curg lucrurile și cu fiecare meci crește presiunea, apar alte pretenții”, a spus Niță, la FANATIK SUPERLIGA.

Antrenorul a plătit pentru ratarea play-off-ului

La scurt timp după ce FC Botoșani a ratat intrarea în play-off, Valeriu Iftime a hotărât să se despartă de antrenorul Leo Grozavu. Patronul a explicat la FANATIK SUPERLIGA că aceasta este decizia logică, chiar dacă are un mare respect pentru tehnician.

”E clar că Leo e un tip extraordinar, îmi e greu să îi spun că nu mai putem continua. Lucrurile aveau o destabilitate, se vedea. Când echipa nu mai merge, trebuie să schimbi antrenorul, așa e la noi.

Cel mai bun exemplu sunt CFR Cluj și U Cluj. Ele au mers prost când nu aveau așa mare nevoie de puncte ca mine. Eu am mers bine, dar apoi ne-am dus în zona în care a apărut un insucces, al doilea și așa mai departe.

A fost o lipsă de încredere, apoi au apărut orgoliile între jucători și antrenor, iar lucrurile s-au complicat. E foarte dificil să echilibrezi echipele mici care au ajuns sus, așa a fost și la Botoșani. Leo a făcut o muncă extraordinară la Botoșani!”, a afirmat Iftime.

Iftime, reacție fabuloasă după ce FC Botoșani a ratat play-off-ul

