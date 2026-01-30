Au ratat locul 1 din cauza lui Epassy! Gafa colosală comisă de portar în Dinamo – Petrolul 1-1. Video

ADVERTISEMENT

Dinamo a dat cu piciorul unei șanse uriașe. „Câinii roșii” au ratat pe final victoria în meciul cu Petrolul, disputat pe Arcul de Triumf. Epassy, goalkeeperul echipei din Ștefan cel Mare, a comis o gafă colosală. A scăpat o minge simplă, iar prahovenii l-au taxat.

Dinamo s-a încurcat cu Petrolul pe Arcul de Triumf

Ambele echipe au avut câteva ocazii importante în prima repriză. Totuși, „câinii roșii” au deschis scorul în partea a doua, prin Armstrong, care l-a învins pe portarul advers cu un șut în forță din interiorul careului.

Prahovenii au pus tot mai multă presiune pentru a forța un rezultat pozitiv. Echipa lui Eugen Neagoe a făcut un joc bun pe faza ofensivă, iar Gicu Grozav a fost în permanență căutat de colegii săi. Până la urmă, el a fost cel care a înscris golul egalizator.

Epassy, greșeală imensă în Dinamo – Petrolul! Portarul câinilor, vinovat la golul egalizator!

În minutul 82, Epassy a comis o gafă uriașă. Portarul celor de la Dinamo a încercat să iasă pe o centrare plouată, trimisă din flancul drept al atacului. Goalkeeperul din Camerun părea că are controlul balonului, însă, din neatenție, a scăpat mingea, care a ajuns la Boțogan. Totuși, jucătorul celor de la Petrolul a trimis în bară.

Faza nu s-a încheiat însă. În fața porții s-a aflat Gicu Grozav. Atacantul experimentat al celor de la Petrolul a profitat din plin de șansă și a trimis mingea în plasa porții fără nicio problemă, întrucât Epassy nu era în zonă. Vezi video.

Cum l-au consolat colegii lui Epassy pe portar după gafa din meciul cu Petrolul

La finalul partidei, Epassy a fost vizibil afectat de eroarea comisă, însă a fost imediat înconjurat și încurajat de colegii săi. Jucătorii lui Dinamo au încercat să îi ridice moralul portarului camerunez, conștienți că gafa din final nu șterge evoluțiile bune avute până acum.

Portarul din Camerun este titular incontestabil în echipa lui Zeljko Kopic și, până la meciul din această seară cu Petrolul, nu comisese asemenea gafe în Superliga României.