Au ratat prima de la FCSB? Mureșan: „De ce Farul e atât de supărată că a pierdut? Probabil sunt și alte motive”. Exclusiv

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Iuliu Mureșan a afirmat că declarațiile acide pe care le-au făcut oamenii din conducerea Farului, împreună cu staff-ul tehnic, nu au fundament.

Iuliu Mureșan, după Farul – CFR Cluj 1-2: „De ce sunt așa supărați?”

Meciul de la Ovidiu, dintre Farul și CFR Cluj nu a fost lipsit de scandal. La ultima fază, . Cei mai vocali au fost Gică Popescu și Ianis Zicu, care au cerut suspendări uriașe pentru arbitrul din camera VAR.

Însă, Iuliu Mureșan nu vede justificată atitudinea agresivă a celor de la Farul. Ceea ce îl duce cu gândul că în spatele furiei este un motiv ascuns. În opinia președintelui din Gruia, arbitrul Florin Andrei și brigada sa au condus jocul exemplar.

„A fost o presiune mare pe joc. Nu vorbește nimeni despre asta. De ce Farul e așa de supărată? Că a pierdut, în primul rând, și pe urmă că au avut și alte motive. (n.r. Au avut o primă de la FCSB?) Nu vreau să zic nimic. Nu vreau să presupun nimic pentru că nu știu. Eu am declarat de multe ori că m-aș bucura dacă FCSB ar veni în play-off. E altfel play-off-ul cu FCSB. FCSB joacă fotbal, chiar dacă a avut un sezon mai slab, fac audiență și aduce spectatori în deplasare. Nu avem cum să nu dorim FCSB-ul în play-off. Noi avem două meciuri care aduc lumea la stadion, cu FCSB și cu U Cluj. Și cu Dinamo mai vin, dar nu atât de mulți ca la FCSB. Am spus de mult că mi-aș dori Dinamo și FCSB în play-off, dar să fim și noi.

Nu știu de ce a fost atât de mare scandal la Farul, eu nu am mers la meci. A trebuit să rămân acasă, aveam anumite probleme de rezolvat. Dar am vorbit cu băieții și mi-au zis ce bază aveau, mai fac o clădire, au toate condițiile. Merită tot respectul clubul, Gică Hagi și Gică Popescu”, a declarat Iuliu Mureșan, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Gino Iorgulescu, apărat de Iuliu Mureșan după ce a susținut că play-off-ul ar fi mai sărac fără FCSB

În discursul său, președintele de la CFR Cluj a ținut să-i ia apărarea și lui Gino Iorgulescu, atacat în spațiul public după ce a susținut că play-off-ul are de pierdut fără FCSB.

Iuliu Mureșan i-a împărtășit părerea președintelui LPF și a precizat că declarația lui Gino Iorgulescu a fost strict la nivel de marketing, pentru că .

„Mi s-a părut o interpretare total exagerată și la Gino. Cum aș putea fi interpretat eu dacă spun că vreau FCSB în play-off? Gino se gândește la fel, pentru că sunt banii din televiziune care ajută mult cluburile. Și sigur, televiziunile vor meciurile cu rating bun, că de acolo vine publicitatea și automat banii mai mulți. Sunt motive clare și logice. Nu poate să spună nimeni că nu este așa.

La un moment dat, părea că și noi și FCSB vom fi în play-out. Vă dați seama ce era să fie un meci între două echipe din play-off, nu vreau să dau nume, și altul în play-out între FCSB și CFR. Cine avea audiență mai bună? Play-out-ul avea audiență mai bună și mai mulți spectatori”, a mai spus Iuliu Mureșan.