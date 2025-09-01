Sport
Au reușit cel mai scump transfer din istoria clubului înaintea meciului cu FCSB! Fabrizio Romano a făcut anunțul

Veste proastă pentru FCSB! O echipă a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului înaintea duelului cu roș-albaștrii.
Iulian Stoica
01.09.2025 | 08:00
ULTIMA ORĂ
O rivală a FCSB-ului a făcut cel mai scump transfer din istorie. Sursă foto: Colaj Fanatik

FCSB are un program infernal până la finalul anului. Roș-albaștrii luptă pe trei fronturi, SuperLiga, Cupa României și UEFA Europa League. Ei bine, Elias Charalambous are motive de îngrijorare, un viitor rival efectuând cel mai scump transfer din istoria clubului.

Veste proastă pentru FCSB! Fenerbahce a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului. Anunțul a fost făcut de Fabrizio Romano

În urma succesului cu Aberdeen, FCSB a reușit să se califice în „Faza Ligii” UEFA Europa League. Roș-albaștri vor avea 8 adversari în grupa principală a competiției, iar printre acestea se numără și Fenerbahce, fosta echipă a lui „The Special One” Jose Mourinho.

La doar câteva zile de când și-a aflat programul din Europa League, Fenerbahce a efectuat un transfer de răsunet. Kerem Akturkoglu (26 de ani) și-a dat acordul și va deveni în cel mai scurt timp jucătorul celor de la Fenerbahce. Fotbalistul vine de la Benfica, lusitanii plătind 12 milioane celor de la Galatasaray în urmă cu un an.

Ei bine, Fenerbahce va plăti o adevărată avere în schimbul lui Kerem Akturkoglu. Viitoarea adversară a FCSB-ului din Europa League va transfera suma de 22,5 milioane de euro, iar această mutare devine cea mai scumpă din istoria clubului din Turcia.

Anunțul a fost făcut de celebrul Fabrizio Romano. Jurnalistul a postat o fotografie pe contul personal de X cu Kerem Akturkoglu și agentul său, Cenk Melih Yazıcı, călătorind către Istanbul, unde jucătorul de atac își va începe noua aventură.

FCSB, partide de foc în UEFA Europa League

În decursul zilei de vineri, 29 august, FCSB și-a aflat adversarii din „Faza Ligii” UEFA Europa League. Aceștia sunt: Fenerbahce (Turcia), Basel (Elveția), Young Boys (Elveția), Bologna (Italia), Go Ahead Eagles (Olanda), Steaua Roșie Belgrad (Serbia), Feyenoord (Olanda) și Dinamo Zagreb (Croația).

Programul roș-albaștrilor arată în felul următor:

  • joi, 25 septembrie 2025, ora 19:45: Go Ahead Eagles – FCSB
  • joi, 2 octombrie 2025, ora 19:45: FCSB – Young Boys:
  • joi, 23 octombrie 2025, ora 19:45: FCSB – Bologna
  • joi, 6 noiembrie 2025, ora 19:45: Basel – FCSB
  • joi, 27 noiembrie 2025, ora 22:00: Steaua Roșie Belgrad – FCSB
  • joi, 11 decembrie 2025, ora 22:00: FCSB – Feyenoord
  • joi, 22 ianuarie, ora 22:00: Dinamo Zagreb – FCSB
  • joi, 29 ianuarie, ora 22:00: FCSB – Fenerbahce
