Sport

Au sărit să îl bată pe arbitru fix sub ochii lui Florinel Coman! Imagini șocante de la ultimul meci al lui Al-Gharafa. Video

Scene reprobabile s-au petrecut în Al-Gharafa - Al-Rayyan. Colegii lui Florinel Coman au sărit la gâtul arbitrului. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
28.02.2026 | 08:30
Au sarit sa il bata pe arbitru fix sub ochii lui Florinel Coman Imagini socante de la ultimul meci al lui AlGharafa Video
ULTIMA ORĂ
Încăierare generală sub ochii lui Florinel Coman la ultimul meci disputat de Al-Gharafa. Foto: Colaj Fanatik
Florinel Coman nu reușește să treacă peste perioada dificilă din Qatar. Introdus pe teren abia în minutul 90+2 în Al-Gharafa – Al-Rayyan, atacantul român a asistat la un moment reprobabil.

Partida dintre Al-Gharafa – Al-Rayyan s-a încheiat în favoarea gazdelor, scor 3-2, însă finalul a fost unul șocant. Cu Florinel Coman pe teren din minutul 90+2, jucătorii de la Gharafa au sărit la gâtul arbitrului.

Acest lucru s-a produs în minutul 90+12, când arbitrul Moatasem Al Mazyed a fluierat un fault în favoarea lui Al-Rayyan. Jucătorii echipei gazdă nu au fost de acord cu această decizie și au sărit la gâtul „centralului”.

Mai mult decât atât, Saifeldeen Fadlalla chiar l-a îmbrâncit pe arbitru. În urma acestor evenimente, Moatasem Al Mazyed a decis să îi arate direct cartonașul roșu fotbalistului de la Al-Gharafa.

Florinel Coman a asistat la cele petrecute, însă nu a intervenit, astfel că nu riscă niciun fel de penalizare. În schimb, colegul său, așa cum anunță presa din Qatar, poate fi suspendat până la 6 luni după ieșirea la adresa arbitrului.

Cum se descurcă Florinel Coman în Qatar

Transferat de la FCSB în vara anului 2024, Florinel Coman nu își regăsește forma care l-a consacrat la Al-Gharafa. „Mbappe” este folosit, de cele mai multe ori, pe finalul partidelor, de către Pedro Martins.

Deși s-a discutat foarte mult despre o revenire în SuperLiga a lui Florinel Coman, atacantul, la sfatul lui Gigi Becali, va rămâne în Qatar până la finalul contractului. Înțelegerea cu Al-Gharafa este scadentă în vara anului 2027.

Atacantul a pierdut echipa națională la scurt timp după transferul în Qatar. Ultimele minute bifate de Coman pentru România datează din noiembrie 2024, într-o victorie cu Cipru, scor 4-1, în UEFA Nations League.

  • 4 milioane de euro este cota lui Florinel Coman
  • 20 meciuri, 3 goluri și un assist a adunat atacantul în acest sezon pentru Al-Gharafa
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
