Florinel Coman nu reușește să treacă peste perioada dificilă din Qatar. Introdus pe teren abia în minutul 90+2 în Al-Gharafa – Al-Rayyan, atacantul român a asistat la un moment reprobabil.

Au sărit să îl bată pe arbitru fix sub ochii lui Florinel Coman! Imagini șocante de la ultimul meci al lui Al-Gharafa. Video

Partida dintre Al-Gharafa – Al-Rayyan s-a încheiat în favoarea gazdelor, scor 3-2, însă finalul a fost unul șocant. Cu Florinel Coman pe teren din minutul 90+2, jucătorii de la Gharafa au sărit la gâtul arbitrului.

Acest lucru s-a produs în minutul 90+12, când arbitrul Moatasem Al Mazyed a fluierat un fault în favoarea lui Al-Rayyan. Jucătorii echipei gazdă nu au fost de acord cu această decizie și au sărit la gâtul „centralului”.

Mai mult decât atât, Saifeldeen Fadlalla chiar l-a îmbrâncit pe arbitru. În urma acestor evenimente, Moatasem Al Mazyed a decis să îi arate direct cartonașul roșu fotbalistului de la Al-Gharafa.

Florinel Coman a asistat la cele petrecute, însă nu a intervenit, astfel că nu riscă niciun fel de penalizare. În schimb, colegul său, așa cum anunță presa din Qatar, poate fi suspendat până la 6 luni după ieșirea la adresa arbitrului.

Doha Bank Stars League | Week 17🏆

🟥84' | RED Card for Al Gharafa player Saifeldeen Fadlalla.

Al Gharafa 3⃣-2⃣ Al Rayyan — Alkass English (@alkassenglish)

Cum se descurcă Florinel Coman în Qatar

Transferat de la FCSB în vara anului 2024, . „Mbappe” este folosit, de cele mai multe ori, pe finalul partidelor, de către Pedro Martins.

Deși s-a discutat foarte mult despre o revenire în SuperLiga a lui . Înțelegerea cu Al-Gharafa este scadentă în vara anului 2027.

Atacantul a pierdut echipa națională la scurt timp după transferul în Qatar. Ultimele minute bifate de Coman pentru România datează din noiembrie 2024, într-o victorie cu Cipru, scor 4-1, în UEFA Nations League.