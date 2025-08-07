Au scăzut prețurile pentru apartamentele noi în trei mari orașe din România. Zonele unde locuințele s-au ieftinit

Piața imobiliară a trecut în iulie printr-o perioadă agitată. Mii de români s-au grăbit să semneze antecontracte de vânzare-cumpărare înainte de intrarea în vigoare, de la 1 august, a noii cote majorate de TVA. Dezvoltatorii, de asemenea, au sărit cu promoții, discounturi și, în unele cazuri, au scăzut direct prețurile.

Apartamente noi mai ieftine în aceste orașe din România

În Cluj-Napoca, cel mai scump oraș din România, prețul mediu cerut pentru apartamentele noi a scăzut de la 3.233 euro/mp util în iunie, la 3.108 euro/mp în iulie. Brașovul, al doilea cel mai scump oraș din țară, a înregistrat și el o scădere de 2%, până la 2.452 euro/mp.

Și în Constanța s-a observat o reașezare a prețurilor, mai ales pe segmentul apartamentelor noi finalizate în ultimii cinci ani. Media a ajuns la 1.941 euro/mp util, în ușoară scădere față de perioada anterioară. În Capitală, prețurile au rămas stabile în luna iulie, după mai multe luni de creștere. Prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi a fost de 2.258 euro/mp util. Cu toate acestea, este cu 16% mai mult față de iulie 2024, conform

În același timp, . Acest lucru ar putea însemna că dezvoltatorii așteaptă o reașezare a cererii după intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru locuințele sub 120.000 euro. În mod surprinzător, Iași și Timișoara sunt singurele orașe mari din țară unde prețurile au crescut ușor înainte de termenul de 1 august.

În Iași și Timișoara apartamentele s-au scumpit

La Iași, apartamentele noi au ajuns la 1.872 euro/mp util, în timp ce în Timișoara s-a depășit pragul de 2.150 euro/mp. Specialiștii consideră că aici creșterea este normală, ținând cont că ambele orașe rămân sub nivelul Clujului sau Brașovului și încă sunt atractive pentru investiții.

“Creșterile de preț înregistrate în Iași și Timișoara sunt firești în contextul în care aceste orașe rămân printre cele mai accesibile centre regionale din România, cu un preț mediu pe metru pătrat încă sub Cluj-Napoca sau Brașov, poluri economice comparabile. Acest fapt le oferă un spațiu mai generos de ajustare”, a explicat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Potrivit Imobiliare.ro, prețul mediu solicitat pentru apartamente, indiferent de vechime, a scăzut la 1.829 euro/mp util, față de 1.854 euro/mp la începutul verii. Totuși, față de iulie 2024, prețurile rămân mai mari cu aproape 14%. Această scădere a fost cauzată de graba cumpărătorilor dar și a strategiei unor dezvoltatori care au preferat să mai taie puțin din preț, pentru a încheia vânzările înainte de termenul limită. Specialiștii se așteaptă ca perioada următoare să fie mai calmă.