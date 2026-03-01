Au schimbat legea pentru Gică Hagi. Gino Iorgulescu și Mircea Lucescu, intervenție la nivel înalt în favoarea „Regelui”

ADVERTISEMENT

Gică Hagi a fost un fenomen al fotbalului românesc la începutul anilor ’80, fapt care a făcut ca legea să se schimbe în favoarea unui transfer al acestuia la un club din București. În acest proces au fost implicate 3 nume importante, Nicu Ceaușescu, Gino Iorgulescu și Mircea Lucescu.

Cum s-a schimbat legea pentru Gică Hagi în favoarea transferului la Sportul Studențesc

După ce s-a împrietenit cu Gino Iorgulescu, Nicu Ceaușescu a fost îndrumat de fostul fundaș de la Sportul Studențesc să îl transfere pe „Rege”. Gică Hagi era ca și transferat la Craiova, însă fiul cel mic al lui Nicolae Ceaușescu a schimbat legea pentru a-l aduce pe Hagi la București. Ca transferul să aibă loc, Nicu a avut nevoie și de ajutorul lui Mircea Lucescu care a făcut apoi un gest care i-a marcat cariera lui Gică.

„Prin, ’82-’83 Hagi era la Luceafărul, dar juca și pentru Farul Constanța. Începuse să joace bine. Gino a povestit că începuse să simtă că Hagi era foarte bun. Gino i-a zis lui Nicu că trebuie să îl ia, însă era o problemă. Era coleg cu Săndoi și cei de la Craiova l-au rugat pe Emil ca după ce dau bacul să îl convingă pe Hagi să dea la facultate în Craiova.

Dacă dădeai la facultate și intrai, puteai să te transferi ca student. Săndoi l-a convins pe Hagi să dea la facultate în Craiova. Hagi intrase la facultate la Craiova, dar Nicu i-a zis lui Gino că îl transferă la ASE. Doar că legea învățământului nu permitea ca un student să se transfere imediat după ce a intrat la facultate decât după primul an de învățământ. Nicu a schimbat legea și Hagi a fost tentat să vină la Sportul”, a spus Andrei Vochin.

Cum i-a convins Nicu Ceaușescu pe olteni să îl cedeze pe Hagi de la Craiova la Sportul

Pentru ca cei de la Craiova să îl lase pe Hagi la Sportul, Nicu Ceaușescu a schimbat legea, însă nu era suficient. Oltenii aveau în continuare ultimul cuvânt, astfel că fiul cel mic al lui Nicolae Ceaușescu i-a amenințat pe aceștia că îl va lua pe Balaci dacă nu îl lasă pe Hagi.

„Unii spun că a venit la București pentru că era mai aproape de Constanța, dar probabil că i s-au oferit și o casă, mașină și lucruri de acest fel, poate și o primă. Craiova nu voia să îl lase să plece pe Hagi, iar Nicu le-a spus că o să îl ia pe Balaci. Dar până la urmă l-au cedat.

Practic, Nicu a schimbat legea învățământului pentru Hagi ca să poată să îl ia la Sportul. Atât de valoros era Hagi. Mircea Lucescu l-a convins pe Hagi atunci că e o alegere bună să meargă la Sportul. În vara în care s-a transferat la Sportul a și debutat pentru echipa națională, condusă atunci de Lucescu”, a povestit Andrei Vochin la Oldies but Goldies.

Cum a ajuns Hagi de al Sportul la Steaua

Valentin Ceaușescu a trebuit să îl convingă și să îl păcălească pe fratele său mai mic pentru a-l aduce pe . Însă, și Hagi și-a dorit să rămână pentru a face performanță, lucru care l-a propulsat enorm în cariera sa.

„Hagi a jucat bine în următorii ani la Sportul, iar în ’87 Valentin Ceaușescu i-a spus lui Nicu că îl ia pe Hagi la Steaua. I-a zis că Steaua are nevoie de Hagi pentru Supercupa Europeni și că să i-l dea doar pentru un meci, că se putea face asta. Norocul lui Nicu a fost că Valentin nu se ocupa de Steaua în perioada în care Hagi a mers la Sportul, că altfel fratele mai mare îl convingea pe cel mic. Așa l-a convins în ’87, dar nu pentru un meci, ci pentru următorii 3 ani. Și Hagi voia să rămână la Steaua, pentru că la Sportul nu reușeau să câștige trofee. După Steaua a plecat la Real Madrid”, a relatat oficialul FRF.

Cum a ajuns Nicu să se ocupe de Sportul și prietenia cu Gino Iorgulescu

Gică Hagi nu ar fi ajuns niciodată la Sportul dacă nu ar fi existat prietenia extrem de strânsă dintre Gino Iorgulescu și Nicu Ceaușescu. Andrei Vochin a povestit cum cei doi s-au împrietenit cu puțin timp înainte de transferul „Regelui” la Sportul.

„Nicu Ceaușescu era cumva împotriva părinților, ca orice adolescent la vârsta aceea. El a zis că nu ține cu Steaua, pentru că țineau cei din familia lui. Dar nici cu Dinamo, pentru că era echipa securității și stătea pe urmele lui. Și nu o suporta pe FC Olt. Asta pentru că era echipa din locul de unde venea tatăl său și se ocupau alte rude de echipă.

Așa că el a ales să se ocupe de Sportul Studențesc, o echipă boemă la fel ca el. Era o echipă tinerească care petrecea mult în vremea aceea. cu care a ținut legătura până a murit. S-au cunoscut la mare pe la Olimp, Gino juca tenis de picior cu Rică Răducanu, ei fiind la Sportul Studențesc.

Cum l-a convins Nicu Ceaușescu pe Gino Iorgulescu să rămână la Sportul

Prietenia dintre Nicu Ceaușescu și Gino Iorgulescu nu s-ar fi produs dacă cei doi nu ar fi făcut pașii corecți de la prima interacțiune. Astfel că Nicu a știut ce trebuie să îi ofere lui Gino. La schimb, fostul fundaș de la Sportul a știut cum să îl trateze pe fiul cel mic al conducătorului României de la acea vreme.

Nicu a apărut acolo la margine, iar Gino nu știa cine e și că Nicu a preluat Sportul atunci. Nicu i-a zis la după meciul de tenis: ‘Ginele să vii puțin până la mine să vorbim ceva’. Gino a fost surprins, pentru că ‘Ginele’ îi spunea doar mama lui. Au vorbit, iar Gino i-a zis lui Nicu că vrea să plece de la Sportul și că are alte oferte.

Nicu i-a zis: ‘De la Sportul nu pleci. Mie îmi place de tine, ești un jucător foarte bun’. Și l-a întrebat de ce vrea să plece. Gino i-a zis că nu are casă, nu are mașină. Așa că nu vedea rostul în a mai sta la Sportul. El simțise că e bun momentul să spună asta. Nicu i-a zis că se rezolvă și așa a început prietenia lor. Gino a știut cum să lege prietenia cu Nicu și a știut ce îi place. L-a luat în gașca lui și i se potrivea lui Nicu, îi plăcea cu ei. Nicu nu l-a lăsat pe Gino să plece niciodată de la Sportul”, a mai spus Andrei Vochin la Oldies but Goldies.