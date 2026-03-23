Fotbaliștii Universității Craiova profită din plin de pauza competițională și de zilele libere primite după meciul cu Dinamo București. Dacă o parte dintre elevii lui Filipe Coelho au ales să se relaxeze în orașe precum Milano, Paris sau Londra, doi dintre aceștia au optat pentru o destinație specială, unde au îmbinat vacanța cu un spectacol fotbalistic de top.

Derby-ul Real Madrid – Atletico Madrid, urmărit din tribune de doi jucători ai Craiovei

Florin Ștefan și Alexandru Crețu au ales ca destinație Madrid pentru scurta lor vacanță, acolo unde au fost prezenți pe celebrul stadion „Santiago Bernabéu“ , disputat duminică seară și încheiat cu scorul de 3-2. Cei doi au mers în capitala Spaniei alături de partenerele lor și au profitat de ocazie pentru a urmări pe viu unul dintre cele mai spectaculoase derby-uri ale Europei.

Florin Ștefan nu a ratat momentul și s-a fotografiat pe arena „galacticilor” cu un fular special dedicat confruntării, pe care erau inscripționate numele celor două rivale din Madrid. De cealaltă parte, Alexandru Crețu le-a oferit fanilor o imagine spectaculoasă din tribune, surprinzând coregrafia impresionantă realizată de suporterii lui Real Madrid cu doar câteva minute înainte de startul partidei.

Vacanțe de lux pentru olteni după succesul cu Dinamo

Nici ceilalți juctori ai Craiovei n-au rămas în țară în această perioadă, alegând destinații speciale. Spre exemplu, . Mijlocașul a postat pe rețelele de socializare o fotografie sugestivă cu celebrul Turn Eiffel, semn că profită din plin de pauza competițională.

De asemenea, Mihnea Rădulescu se află tot în Milano, alături de iubita sa. Fotbalistul s-a fotografiat în apropiere de Duomo di Milano, la o terasă, în timp ce servea masa. Tot pentru Milano a optat și portarul Laurențiu Popescu, acolo unde a plecat alături de partenera sa. Cei doi au împărtășit imagini atât din aeroport, cât și din centrul orașului, afișând o stare de spirit excelentă. Totuși, vacanța acestuia a fost de scurtă durată, pentru că .

În același timp, Alexandru Cicâldău a ales ca destinație Londra, unde s-a afișat pe rețelele de socializare în ipostaze relaxate, surprins pe străzile cunoscute și pline de culoare ale capitalei Angliei.

Popescu era în vacanță la Milano

Laurențiu Popescu se afla alături de iubita sa, pentru câteva zile, la Milano, însă acum va veni de urgență în cantonamentul României de la Mogoșoaia. El a reușit să devină titular la Craiova abia în a doua parte a sezonului, în prima fiind rezerva lui Isenko. Popescu are doar 12 meciuri apărate în acest sezon, față de 32, câte are ucraineanul.

Otto Hindrich, de la Legia Varșovia, și Ștefan Târnovanu, de la FCSB, au mai fost opțiuni ale selecționerului, dar în cele din urmă a fost ales Laurențiu Popescu. El a mai fost convocat la națională, dar nu a jucat niciun minut, fiind pe bancă la două meciuri din Liga Națiunilor, în 2024.

Lotul României pentru meciul cu Turcia

PORTARI

Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0), Laurențiu POPESCU (U Craiova, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).