Au scos documentul despre banii lui Călin Georgescu, folosiți în campanie. AEP i-a studiat trei luni dosarul, iar rezultatul este cu totul neașteptat

Autoritatea Electorală Permanentă a returnat aproape 25 de milioane de euro candidaților de la turul anulat al alegerilor prezidențiale desfășurate la data de 24 noiembrie 2024.

ADVERTISEMENT

Călin Georgescu, amendat cu 200.000 de lei pentru abateri de la legea finanțării electorale

Autoritatea Electorală Permanentă a publicat în Monitorul Oficial rezultatul raportului privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale cu ocazia alegerilor pentru Președintele României din anul 2024. Este vorba despre la 6 decembrie 2024.

AEP a verificat sumele raportate și cheltuite pentru 14 candidați, care vor recupera de la instituție banii investiți în campanie. Este vorba de 123,3 milioane lei (24,9 milioane euro), sumă pe care AEP o va rambursa de la buget.

ADVERTISEMENT

Cine a fost amendat de AEP și cu ce sume

Patru candidați au fost primit amenzi pentru nerespectarea regulilor electorale:

Călin Georgescu (independent) → 200.000 lei Alexandra Păcuraru (ADN) → 15.000 lei George Simion (AUR) → 10.000 lei Ludovic Orban (Forța Dreptei) → 10.000 lei

Călin Georgescu a primit cea mai mare amendă, pentru încălcarea a opt articole de lege privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

ADVERTISEMENT

Doar 592 de lei ar fi costat campania lui Călin Georgescu, potrivit AEP!

Interesant este că, după o misiune de control care a durat aproape trei luni (în perioada 9 decembrie 2024 – 5 martie 2025) în cuantum de doar 591,86 de lei. Reamintim că Georgescu a declarat venituri electorale în cuantum de zero lei.

ADVERTISEMENT

Potrivit raportului menționat, Călin Georgescu a fost sancționat pentru următoarele abateri:

Ce legi a încălcat Călin Georgescu, potrivit AEP. Amenzile nu sunt doar pentru banii nedeclarați

– 50.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare (cheltuielile aferente campaniilor electorale trebuie să respecte următoarele condiții: a) să provină numai din contribuții ale candidaților sau ale formațiunilor politice

– 25.000,00 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Partidele și alianțele politice, precum și candidații independenți care au comandat materialele de propagandă electorală au obligația de a imprima pe acestea următoarele date:

ADVERTISEMENT

a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic, a alianței electorale din care acesta face parte sau a alianței politice, după caz;

b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;

c) codul unic de identificare prevăzut la art. 34 alin. (13);d) tirajul, pentru materialele prevăzute l)

– 25.000,00 lei pentru nerespectarea prevederilor 36 alin. (32) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Este interzisă finanțarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către persoane fizice care nu au cetățenia română sau de către persoane juridice de altă naționalitate decât cea română, cu excepția finanțării de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și dețin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar)

Călin Georgescu a primit și un avertisment

– 50.000,00 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare (În termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor, mandatarii financiari coordonatori sunt obligați să depună la Autoritatea Electorală Permanentă rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și ale candidaților independenți, precum și cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei, însoțite de declarațiile prevăzute la art. 28 alin. 13),

– 50.000,00 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Partidele politice și candidații independenți au obligația de a prezenta în termen de 15 zile reprezentanților Autorității Electorale Permanente documentele solicitate),

– avertisment pentru nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (2), (6) și (15) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare (încasarea contribuțiilor electorale și plata cheltuielilor electorale pot fi efectuate numai prin intermediul conturilor bancare notificate în prealabil Autorității Electorale Permanente; contribuțiile pentru campania electorală se depun sau se virează în conturile notificate în prealabil către AEP și numai de către candidați, partide politice sau de către mandatarii financiari ai acestora).

Unde sunt milioanele despre care vorbește DNA? Ce analizează, de fapt, AEP

Concluziile AEP după trei luni de control financiar sunt departe de cele cuprinse în rechizitoriul loviturii de stat, pentru care Călin Georgescu a fost trimis deja în judecată alături de Horațiu Potra. Acest document vorbește despre o adevărată rețea de propagandă susținută de companii care au legătură cu Rusia. Procurorii pomenesc de milioane de euro pompați din străinătate pentru a-l susține pe Călin Georgescu.

De menționat că AEP nu verifică decât cheltuielile declarate în perioada legală a campaniei electorale iar raportul nu are legătură cu investigația autorităților referitoare la finanțarea lui Călin Georgescu.

Mai precis, AEP stabilește plafonul maxim al cheltuielilor, verifică legalitatea surselor și dacă se respectă plafonul. Ulterior, se întocmește un raport financiar de campanie, iar după caz, poate solicita verificări suplimentare sau audit pentru a valida raportul.

Ce alt candidat a mai avut buget zero la alegerile prezidențiale dar nu a fost amendat

Călin Georgescu nu a fost singurul candidat care a raportat cheltuieli electorale mai mari decât valoarea contribuțiilor. Alternativa pentru Demnitate Națională (Alexandra Păcuraru) a cheltuit cu 1.600 de lei mai mult decât trebuia, iar mandatarul financiar a fost amendat cu 15.000 de lei. În plus, AEP a decis să nu restituie suma solicitată. De asemenea, Partidul Noua Românie (Sebastian Popescu) a raportat cheltuieli și contribuții zero, însă AEP nu a acordat, în acest caz, nicio sancțiune.

Cine a cheltuit cei mai mulți bani pe care îi primește înapoi de la stat

Campionul cheltuielilor în campania electorală a fost Marcel Ciolacu (Partidul Social Democrat), cu 56,5 milioane lei (dintr-un buget total de 66 de milioane de lei). Pe locul secund s-a aflat Elena Lasconi (USR), cu 30,2 milioane lei (din contribuții de 38,3 milioane lei) iar ”bronzul” îi revine lui Nicolae Ciucă (PNL), cu 17,5 milioane lei cheltuiți (din 17,6 milioane pe care i-a avut la dispoziție). Doar sumele cheltuite vor fi decontate de AEP.

1. Marcel Ciolacu – Partidul Social Democrat (PSD)

Cheltuieli electorale: 56.576.410,56 lei.

Contribuții: 66.000.000,00 lei.

Propusă/rambursare: 56.576.410,56 lei.

Sancțiuni: niciuna constatată.

2. Elena Lasconi – Uniunea Salvați România (USR)

Cheltuieli electorale: 30.219.470,61 lei.

Contribuții: 38.361.511,75 lei.

Sumă restituită: 30.218.232,39 lei.

Sumă de vărsat la buget (cheltuieli din subvenții neeligibile): 5.115.480,64 lei.

Sancțiuni: niciuna.

3. Nicolae Ciucă – Partidul Național Liberal (PNL)

Cheltuieli electorale: 17.650.605,51 lei.

Venituri electorale: 17.652.000,00 lei (detalii: transfer activitate curentă + subvenții).

Sumă restituită: 17.650.605,51 lei (cerere validată).

Sumă de vărsat la buget (decizie AEP): 14.117.378,04 lei.

Sancțiuni: nu s-au constatat abateri contravenționale.

4. Mircea Dan Geoană (candidat independent)

Cheltuieli electorale: 9.059.830,44 lei.

Contribuții: 9.060.335,00 lei.

Sumă restituită: 9.059.830,44 lei.

Sancțiuni: niciuna.

5. George Simion – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)

Cheltuieli electorale: 6.714.821,32 lei.

Contribuții: 6.725.000,00 lei.

Sumă restituită: 6.714.821,32 lei.

Sumă de vărsat la buget: 1.149.469,56 lei.

Sancțiuni: amendă 10.000,00 lei.

6. Hunor Kelemen – UDMR – Uniunea Democrată Maghiară din România

Cheltuieli electorale: 1.632.019,24 lei.

Contribuții: 1.700.000,00 lei.

Sumă restituită: 1.632.019,24 lei.

Sancțiuni: avertisment.

7. Ludovic Orban – Forța Dreptei

Cheltuieli electorale: 486.357,66 lei.

Contribuții: 488.000,00 lei.

Sumă restituită: 486.357,66 lei.

Sumă de vărsat la buget: 200.031,83 lei.

Sancțiuni: amendă 10.000,00 lei.

8. Cristian Diaconescu (candidat independent)

Cheltuieli electorale: 418.244,14 lei.

Contribuții: 625.000,00 lei.

Sumă restituită: 418.244,14 lei.

Sancțiuni: niciuna.

9. Cristian Terheș Partidul Național Conservator Român (PNC)

Cheltuieli electorale: 277.338,12 lei.

Contribuții: 520.000,00 lei.

Sumă propusă pentru rambursare: 277.338,12 lei.

Sancțiuni: niciuna.

10. Ana Birchall (candidat independent)

Cheltuieli electorale: 189.122,43 lei.

Contribuții: 200.000,00 lei.

Sumă restituită: 189.122,43 lei.

Sancțiuni: niciuna.

11. Silviu Predoiu – Liga Acțiunii Naționale

Cheltuieli electorale: 88.990,00 lei.

Contribuții: 113.000,00 lei.

Sumă restituită: 88.990,00 lei.

Sancțiuni: niciuna.

12. Alexandra Păcuraru – Alternativa pentru Demnitate Națională (ADN)

Cheltuieli electorale: 16.668,05 lei.

Contribuții: 15.005,21 lei.

Rambursare: nu a fost restituită suma solicitată (AEP nu a restituit).

Sancțiuni: mandatar financiar amendat cu 15.000,00 lei.

13. Călin Georgescu (candidat independent)

Cheltuieli electorale: 591,86 lei.

Contribuții: 0,00 lei.

Sancțiuni: amendă 50.000,00 lei, avertisment.

14. Sebastian Constantin Popescu – Partidul Noua Românie