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Au semnat pentru excluderea definitivă a Argentinei de la Campionatul Mondial! Petiție istorică împotriva lui Messi și compania

Inițiatorii campaniei susțin că petiția a strâns semnături din 170 de țări și s-a apropiat de recordul mondial pentru cea mai semnată petiție din istorie.
FANATIK
23.07.2026 | 13:52
Au semnat pentru excluderea definitiva a Argentinei de la Campionatul Mondial Petitie istorica impotriva lui Messi si compania
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Peste 23 de milioane de oameni au semnat pentru excluderea Argentinei de la Cupa Mondială. Foto: hepta.ro.
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Scandalul din jurul Argentinei continuă și după finala Campionatului Mondial 2026, pierdută în fața Spaniei, scor 0-1. O petiție online prin care fanii cereau excluderea reprezentativei sud-americane din competiție a depășit pragul de 23 de milioane de semnături, devenind una dintre cele mai ample campanii de acest gen.

Peste 23 de milioane de semnături înainte de închiderea petiției

Potrivit informațiilor publicate de TSN Sports, campania a adunat semnături din aproximativ 170 de țări, iar înainte de închiderea petiției totalul a ajuns la peste 23,3 milioane de semnături. Inițiatorii au anunțat că au decis să oprească strângerea de semnături după încheierea finalei Cupei Mondiale.

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Mesajul publicat după închiderea campaniei a fost unul de mulțumire adresat susținătorilor. Organizatorii au transmis că, deși FIFA nu a dat curs solicitării, victoria Spaniei din finală a reprezentat deznodământul pe care îl așteptau.

Inițiatorii susțin că petiția s-a apropiat de un record mondial

Potrivit acelorași surse, numărul impresionant de semnături a adus campania foarte aproape de recordul mondial pentru cea mai semnată petiție. Inițiatorii afirmă că documentul a rămas la mică distanță de reperul de 24.319.181 de semnături asociat campaniei Jubilee 2000.

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Petiția a apărut pe fondul controverselor care au însoțit parcursul Argentinei la Campionatul Mondial și al reacțiilor provocate de incidentele din finala cu Spania. Chiar dacă astfel de demersuri online nu au efect direct asupra deciziilor FIFA, amploarea campaniei a atras atenția presei internaționale și a generat dezbateri intense în rândul suporterilor.

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