Au semnat pentru excluderea definitivă a Argentinei de la Campionatul Mondial! Petiție istorică împotriva lui Messi și compania

ADVERTISEMENT

Scandalul din jurul Argentinei continuă și după finala Campionatului Mondial 2026, pierdută în fața Spaniei, scor 0-1. O petiție online prin care fanii cereau excluderea reprezentativei sud-americane din competiție a depășit pragul de 23 de milioane de semnături, devenind una dintre cele mai ample campanii de acest gen.

Peste 23 de milioane de semnături înainte de închiderea petiției

Potrivit informațiilor publicate de TSN Sports, campania a adunat semnături din aproximativ 170 de țări, iar înainte de închiderea petiției totalul a ajuns la peste 23,3 milioane de semnături. Inițiatorii au anunțat că au decis să oprească strângerea de semnături după încheierea finalei Cupei Mondiale.

ADVERTISEMENT

Mesajul publicat după închiderea campaniei a fost unul de mulțumire adresat susținătorilor. Organizatorii au transmis că, deși FIFA nu a dat curs solicitării,

Inițiatorii susțin că petiția s-a apropiat de un record mondial

Potrivit acelorași surse, pentru cea mai semnată petiție. Inițiatorii afirmă că documentul a rămas la mică distanță de reperul de 24.319.181 de semnături asociat campaniei Jubilee 2000.

ADVERTISEMENT

Petiția a apărut pe fondul controverselor care au însoțit parcursul Argentinei la Campionatul Mondial și al reacțiilor provocate de incidentele din finala cu Spania. Chiar dacă astfel de demersuri online nu au efect direct asupra deciziilor FIFA, amploarea campaniei a atras atenția presei internaționale și a generat dezbateri intense în rândul suporterilor.