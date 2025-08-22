Au semnat trei jucători, dar nu pot folosi niciunul! Motivul pentru care fotbalistul care a chinuit FCSB mai are de așteptat până la debut

Petrolul a mutat masiv pe piața transferurilor, în ultima săptămână. Ploieștenii au transferat trei fotbaliști, însă niciunul dintre ei nu e apt de a juca etapa viitoare. Lupii merg la Craiova, unde întâlnesc Universitatea, duminică, de la ora 18.30.

ADVERTISEMENT

Danel Dongmo este fotbalist extra-comunitar

Transferul lui Tidiane Keita, la CFR Cluj, i-a lăsat pe ploieșteni descoperiți la mijlocul terenului. După încercarea de a-l aduce pe Ovidiu Perianu, care a semnat tot cu CFR Cluj, la Ploiești a ajuns un camerunez, Danel Dongmo.

Fost mijlocaș la Vardar Skopje, Dongmo nu este comunitar. El a jucat în Franța, fiind format la academia lui Troyes, dar nu are pașaport francez. În cazul fotbaliștilor extra-comunitari, durata de perfectare a actelor este mai mare.

ADVERTISEMENT

Conducerea Petrolului a încercat să urgenteze procedurile, dar sunt șanse foarte mici ca fotbalistul de 24 de ani să fie eligibil să joace duminică. Dongmo are o cotă de piață de 150.000 de euro și a evoluat în preliminariile Conference League.

Rafinha a intrat în vacanță după ce a marcat în Europa

acesta semnând un angajament ce se va întinde pe durata următoarelor două sezoane, cu drept de prelungire pentru încă un an.

ADVERTISEMENT

Atacantul în vârstă de 27 de ani a venit de la campioana Andorrei, Inter Club d`Escaldes, echipă cu care a jucat, în această vară, atât în preliminariile Ligii Campionilor, marcând un gol în poarta lui FCSB, cât și în fazele eliminatorii din Conference League, înscriind o dată în „dubla” cu Olimpija Ljublijana.

ADVERTISEMENT

Cu junioratul făcut la Espanyol Barcelona, „Rafinha” și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în eșaloanele inferioare ale fotbalului iberic, evoluând pentru CD Teruel, AD Almudevar, CD La Almunia, AD San Juan, Utebo FC, SD Ejea, UD Barbastro și CF Epila, înainte să se alăture, în vara lui 2024, celor de la Inter d`Escaldes. A marcat 17 goluri în cele 38 de partide disputate pe parcursul ultimului an, trecându-și în palmares campionatul și Cupa Andorrei.

Problema lui este însă că, după 25 iulie, când parcusul andoranilor în Europa s-a terminat, Rafinha a intrat în vacanță. Neavând la vremea respectivă o variantă clară de transfer, el urma să reia pregătirea cu Inter săptămâna aceasta, deoarece noul sezon al campionatului din Andorra începe la 14 septembrie.

ADVERTISEMENT

Cu trei săptămâni de vacanță, Rafinha este nepregătit fizic și nu are nevoie de timp pentru a ajunge la nivelul celorlalți fotbaliști din lot.

Sălceanu a fost accidentat la Farul

Fundașul de 21 de ani a jucat sezonul trecut la Gloria Buzău. În vară a semnat cu Farul, dar nu a făcut nici pregătirea și nici n-a jucat vreun minut pentru echipa lui Zicu.

El a avut probleme medicale și abia de curând a început să s e antreneze normal. În aceste condiții, Sălceanu a jucat ultimul meci în luna mai, având trei luni pline de absență. Și, implicit, nevoie de timp pentru a se pune la punct cu pregătirea.