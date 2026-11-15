Au sfidat Stanciu și Ionuț Radu echipa națională? “Cum e accidentat? N-a vrut să vină! Unul a jucat la Celta și celălalt dansa cu Cupa!”

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Absențele lui Nicolae Stanciu și Ionuț Radu de la echipa națională au provocat o dezbatere aprinsă la FANATIK SUPERLIGA, după victoria României cu Polonia, scor 2-1. Dănuț Lupu a pus la îndoială accidentările celor doi internaționali și a lansat acuzații directe, în timp ce Adrian Ilie a explicat de ce unii fotbaliști pot deveni reticenți atunci când sunt convocați, dar nu au garanția că vor juca. Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a încercat să clarifice situația lui Ionuț Radu și a intervenit ferm în apărarea lui Stanciu.

Mihai Stoichiță, explicații despre absența lui Ionuț Radu de la națională: „E puțin cam echivocă situația”

Ionuț Radu a fost unul dintre subiectele discutate la FANATIK SUPERLIGA, după ce la acțiunea echipei naționale pentru meciurile din Liga Națiunilor pe motivul unei accidentări. Situația goalkeeperului a stârnit întrebări, mai ales în contextul în care absența sa a fost justificată printr-o problemă medicală. Mihai Stoichiță a explicat că Federația Română de Fotbal a primit o informare referitoare la accidentarea jucătorului, însă aceasta nu a fost verificată de staff-ul medical al naționalei.

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„Informarea pe care o avem este că are o accidentare. Nu știu ce accidentare are, știu eu? Nu mai este obligație să vii la echipa națională și să confirmăm noi accidentarea. Eu pot spune altceva decât spune Gică Hagi? El a avut o reacție clară. Eu ce să spun despre Ionuț? E puțin cam echivocă situația asta. Cel mai bine ar fi să aibă o discuție cu Hagi, să explice ce s-a întâmplat”, a declarat Mihai Stoichiță, la FANATIK SUPERLIGA.

Oficialul federației a explicat apoi de ce consideră că situația portarului necesită lămuriri. Documentele medicale există, dar au fost emise doar în Spania, iar Stoichiță nu a pretins că ar cunoaște toate împrejurările absenței: „Când zic echivocă, mă refer că e o accidentare care este pe hârtie, dar în Spania, nu aici. Există și ce să facem noi acum? Dacă el nu a vrut cumva să vină la echipa națională, atunci e o greșeală față de Gică Hagi și față de națională”, a completat directorul tehnic al FRF.

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Dănuț Lupu, acuzații dure la adresa lui Stanciu și Ionuț Radu: „N-a vrut să vină, pur și simplu!”

Discuția a devenit și mai aprinsă după intervenția lui Dănuț Lupu. Fostul internațional român a susținut că un fotbalist care nu dorește să răspundă convocării poate invoca o accidentare la club, iar echipa sa poate transmite documentele medicale către federație. Lupu a mers mai departe și și-a exprimat convingerea că . Acesta a făcut referire la imaginile în care mijlocașul a sărbătorit câștigarea unui trofeu alături de echipa sa de club.

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„Dacă nu vrei la națională, te duci la clubul tău și spui că ești accidentat, dați-le hârtie, că nu vreau să mă duc. Iar clubul dă hârtie, simplu. La fel, părerea mea, Stanciu nu e accidentat, doar nu a vrut să vină, pur și simplu. Cum să fie accidentat, că dansa cu Cupa de zici Doamne… Când s-a accidentat, după meci, în avion?”, a intervenit Dănuț Lupu.

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Adrian Ilie explică de ce unii internaționali evită convocările

Adrian Ilie a intervenit în dezbatere cu o altă perspectivă. Fostul atacant al echipei naționale a explicat că statutul unui fotbalist la echipa de club poate influența felul în care acesta privește convocările la prima reprezentativă. În opinia sa, jucătorii care au un rol important la club, dar se așteaptă să fie rezerve la națională, pot ajunge să privească diferit deplasările la lot.

„Când jucători precum Stanciu și Radu sunt foarte importanți pentru echipele de club, când ajungi la echipa națională și 90% nu joci, atunci te accidentezi în avion. Nu toți acceptă să stea pe bancă. Pentru echipa națională ei nu-și dau seama că pot ajuta”, a spus Adrian Ilie.

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Fostul internațional a relatat apoi un episod din propria carieră, petrecut în perioada în care evolua la Valencia. Acesta a explicat că a avut probleme medicale după convocările la echipa națională, iar clubul spaniol l-a avertizat în privința riscurilor unor noi accidentări.

„Eu cred că Radu are o problemă la club cum am avut și eu cu Valencia. Am ajuns de două ori la echipa națională și eram accidentat înapoi la club. După meciul cu Polonia, la trei zile, m-am dus și m-am operat la Madrid. Clubul mi-a zis, apoi, să am grijă cum mă duc la echipa națională, pentru că dacă te întorci iar accidentat o să-i anunțăm că nu te vei mai duce”, a povestit Adrian Ilie.

Mihai Stoichiță sare în apărarea lui Nicolae Stanciu

După acuzațiile lansate de Dănuț Lupu, Mihai Stoichiță a ținut să intervină în apărarea lui Nicolae Stanciu. Directorul tehnic al FRF a subliniat că îl cunoaște pe mijlocaș și că nu poate accepta cu ușurință ipoteza potrivit căreia acesta ar fi ales să lipsească de la echipa națională.

„Eu, după cum îl știu pe Nicolae Stanciu, refuz să cred că nu a vrut să vină la echipa națională. Rețineți asta, e un băiat admirabil”, a declarat Stoichiță, la FANATIK SUPERLIGA.

Dezvăluire din interiorul FRF! Un club din străinătate a cerut ca un internațional U20 să nu fie convocat

Mihai Stoichiță a completat discuția cu un episod recent petrecut la nivelul selecționatei U20 a României. Directorul tehnic al federației a dezvăluit că a primit un mesaj din partea unui club din străinătate, care solicita ca unul dintre jucătorii săi să nu fie convocat la echipa națională de tineret. Argumentul invocat de club era că fotbalistul avea nevoie să rămână alături de echipă, pentru a se antrena și a se integra mai bine.

„Să vă zic ceva. Primesc un mail cu o săptămână înaintea reunirii loturilor U20. Era vorba de un jucător din străinătate, al cărui club mă ruga să nu-l luăm, că e mai bine pentru el ca în această perioadă să se antreneze cu echipa, să se integreze. Cum să faci așa ceva? Am spus clar, nu sunt de acord. E un jucător important pentru lotul U20”, a povestit Stoichiță.

Oficialul FRF a explicat că acceptarea unei asemenea solicitări ar putea crea un precedent periculos, în condițiile în care selecționatele României au nevoie de cei mai buni fotbaliști disponibili.

„Și așa s-au împuținat jucătorii și ce facem? Bucuria omului din tribună este să vadă românii pe teren și să vadă cum înving, spre exemplu, Polonia, un nume mare. Cum să facă așa ceva clubul? Nu creezi un precedent? Poate face toată lumea după așa și jucăm cu voi, cei de aici, din emisiune”, a încheiat Mihai Stoichiță.