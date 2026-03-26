Au și turcii un Dani Alves! Cine este fotbalistul din lotul lui Montella arestat pentru viol

Turcia are un lot plin de vedete, un mixt între fotbaliști care joacă la marile cluburi din țară și jucători de la cluburi din Occident. În cea de-a doua categorie se află și un fotbalist valoros, dar care a avut probleme grave cu legea. dar rezolvat mult mai ușor.

Atakan Karazor a fost arestat pentru viol la Ibiza

Atakan Karazor este căpitanul lui VfB Stuttgart, una dintre echipele de top din Bundesliga. Are 29 de ani și s-a născut la Essen, în Germania, evoluând toată cariera sa în Bundesliga. Acum patru ani însă, cariera lui a fost pusă serios în pericol, din cauza unui grav incident extra-sportiv.

Karazor a fost arestat la Ibiza, unde se afla în vacanță. El și încă un bărbat, cel mai probabil un prieten, au fost acuzați de agresiune de sexuală de o tânără. Infracțiunea s-a petrecut lângă un celebru club din insulă, unde cei doi au racolat-o pe aceasta. Poliția spaniolă i-a arestat pe aceștia, fiind nevoie ca turcul să plătească o cauțiune pentru a ieși.

Fotbalistul a plătit o cauțiune de 50.000 de dolari

El a fost eliberat după ce a plătit 50.000 de euro, în rezolvarea cazului intervenind clubul său, care a prezentat dovezi că prin natura meseriei lui acesta nu poate dispărea, pentru a se sustrage anchetei. Nemții s-au temut că legea spaniolă, care prevede că arestul preventiv se poate întinde pe durata a doi ani, îi va priva de prezența jucătorului la pregătire.

Autoritățile spaniole au colaborat cu cele germane, iar Karazor a scăpat basma curată. Cel mai probabil victima și-a retras plângerea după ce a primit o sumă de bani. Fotbalistul și-a putut astfel continua cariera, iar anul trecut a primit vestea convocării la naționala Turciei. El este unul dintre noii-veniți la naționala Semilunei, fiind adus de Vincenzo Montella.

Turcii au în lot și un campion european cu Germania

Mijlocaș defensiv, cu talie impresionantă (1,91 m), Karazor are o vastă experiență în Bundesliga, cu peste 200 de meciuri la nivel înalt. Echipa lui este pe locul trei în campionat și a fost eliminată în optimile de finală ale Europa League. El e unul dintre cei 11 fotbaliști din lotul lui Montella născuți în alte țări, care în mod normal puteau reprezenta alte campionate.

Unii chiar au făcut-o, care a fost campion european de tineret cu Germania, dar apoi a preferat prima reprezentativă a Turciei.