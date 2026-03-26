Sport

Au și turcii un Dani Alves! Cine este fotbalistul din lotul lui Montella arestat pentru viol

Turcia – România se joacă diseară de la ora 19.00, la Istanbul, iar pe teren poate fi și un fotbalist care a fost arestat pentru o agresiune sexuală asupre unei fete de 18 ani
Catalin Oprea
26.03.2026 | 10:15
SPECIAL FANATIK
Atakan Karazor a fost arestat pentru viol FOTO X
ADVERTISEMENT

Turcia are un lot plin de vedete, un mixt între fotbaliști care joacă la marile cluburi din țară și jucători de la cluburi din Occident. În cea de-a doua categorie se află și un fotbalist valoros, dar care a avut probleme grave cu legea. Un caz oarecum similar cu cel al brazilianului Dani Alves, dar rezolvat mult mai ușor.

Atakan Karazor a fost arestat pentru viol la Ibiza

Atakan Karazor este căpitanul lui VfB Stuttgart, una dintre echipele de top din Bundesliga. Are 29 de ani și s-a născut la Essen, în Germania, evoluând toată cariera sa în Bundesliga. Acum patru ani însă, cariera lui a fost pusă serios în pericol, din cauza unui grav incident extra-sportiv.

ADVERTISEMENT

Karazor a fost arestat la Ibiza, unde se afla în vacanță. El și încă un bărbat, cel mai probabil un prieten, au fost acuzați de agresiune de sexuală de o tânără. Infracțiunea s-a petrecut lângă un celebru club din insulă, unde cei doi au racolat-o pe aceasta. Poliția spaniolă i-a arestat pe aceștia, fiind nevoie ca turcul să plătească o cauțiune pentru a ieși.

Fotbalistul a plătit o cauțiune de 50.000 de dolari

El a fost eliberat după ce a plătit 50.000 de euro, în rezolvarea cazului intervenind clubul său, care a prezentat dovezi că prin natura meseriei lui acesta nu poate dispărea, pentru a se sustrage anchetei. Nemții s-au temut că legea spaniolă, care prevede că arestul preventiv se poate întinde pe durata a doi ani, îi va priva de prezența jucătorului la pregătire.

ADVERTISEMENT
Autoritățile spaniole au colaborat cu cele germane, iar Karazor a scăpat basma curată. Cel mai probabil victima și-a retras plângerea după ce a primit o sumă de bani. Fotbalistul și-a putut astfel continua cariera, iar anul trecut a primit vestea convocării la naționala Turciei. El este unul dintre noii-veniți la naționala Semilunei, fiind adus de Vincenzo Montella.

ADVERTISEMENT
Turcii au în lot și un campion european cu Germania

Mijlocaș defensiv, cu talie impresionantă (1,91 m), Karazor are o vastă experiență în Bundesliga, cu peste 200 de meciuri la nivel înalt. Echipa lui este pe locul trei în campionat și a fost eliminată în optimile de finală ale Europa League. El e unul dintre cei 11 fotbaliști din lotul lui Montella născuți în alte țări, care în mod normal puteau reprezenta alte campionate.

ADVERTISEMENT

Unii chiar au făcut-o, Fanatik prezentând pe larg povestea lui Salih Özcan (28 ani), care a fost campion european de tineret cu Germania, dar apoi a preferat prima reprezentativă a Turciei.

 

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!