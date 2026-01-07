„Au soluția în curte la ei!”. Unul dintre cei mai titrați conducători din fotbalul românesc știe cum poate promova Steaua în SuperLiga

ADVERTISEMENT

Tică Dănilescu este, deopotrivă, un nume important în istoria Stelei și a lui Dinamo. A condus ambele cluburi și și-a trecut 29 de trofee în palmares. A îmbrățișat haina militară de mic, din perioada liceului, iar Steaua i-a rămas în suflet. Și spune răspicat că echipa Armatei are soluții la îndemână pentru a promova în prima divizie.

Tică Dănilescu explică cum au „dispărut” echipele ministeriale

Ieșirea din comunism după Revoluția din 1989 a adus schimbări majore pe toate planurile. Inclusiv în sport și, mai ales, în fotbal. Steaua și Dinamo, echipele Armatei și Miliției din regimul ceaușist au fost nevoite să devină profesioniste, FRF fiind cea care a împins lucrurile. Federația a invocat o directivă din partea forului continental, însă Tică Dănilescu are o altă ipoteză. Steaua și Dinamo trebuiau separate de cele două ministere de forță, pentru a fi scoase din sfera de influență a unor oameni puternici.

„Erau niște oameni grei, niște ‘stânci’ și de-o parte, și de cealaltă. Și la Steaua, și la Dinamo. De aici a plecat discuția cu Federația ‘că avem o directivă de la UEFA să nu mai fie echipe departamentale’. Directiva aceea, mereu am spus, s-o scoată, s-o vedem și noi. Niciodată nu a apărut hârtia aceea. A fost o chestie ‘trebuie să fim noi, Federația, sus. Terminăm cu echipele departamentale și conducem noi, Federația’. Eu știu mai multe… Ați văzut ce a zis UEFA ‘nu avem nimic cu echipele departamentale, nu ne implicăm’. Acum, de curând.”, a precizat fostul conducător de la cele două cluburi.

Cum ar putea Steaua să promoveze. Soluția propusă de Tică Dănilescu

Totuși, în acest moment, din cauza faptului că aparține de Ministerul Apărării. Și, , nu poate juca în prima divizie, cea profesionistă. Suporterii clubului din Ghencea speră ca acest lucru să se schimbe ct mai repede, dar în ultimii ani nu s-a schimbat nimic.

Tică Dănilescu spune, însă, că variante există. Și sunt la îndemâna „militarilor”. „Vă spun, și am mai zis-o, sunt soluții, dacă se modifică niște chestii în Regulament, ca Steaua să poată să promoveze. Au soluții în curtea lor. Au ROMTEHNICA, au ROMARM, care ar putea să își rezolve situația. De ce nu le-au folosit? Probabil a fost frica să nu mai vină iarăși un investitor cum a fost Gigi Becali, care să preia. Și nu vine nimeni dacă nu are pachet majoritar.

Pentru că ei ar avea soluții. Îl au pe Pițurcă, un om care știe fotbal foarte bine. Îl au pe Iovan, care e în curte la ei acum. Îl au pe Bumbescu. Ar avea sprijin. Tudorel Stoica, Lăcătuș… s-ar aduna toți lângă cel care ar fi. Ar avea în curtea Armatei aceste două chestii, ROMTEHNICA și ROMARM, soluția ca Steaua să rămână în cadrul Ministerului. N-ar face stânga sau dreapta, adică exact ce își doresc și ei, să aibă siguranța”, a explicat Tică Dănilescu la FANATIK DINAMO.