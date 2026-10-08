Au sosit la Craiova! Filipe Coelho, vești excelente înainte de reluarea SuperLigii

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova este din nou în formulă completă după acțiunile echipelor naționale. Toți jucătorii convocați au revenit sănătoși în Bănie, iar joi, de la ora 11:00, Filipe Coelho a programat primul antrenament la care participă întreg lotul. Assad Al-Hamlawi a fost primul dintre stranieri care s-a întors la Craiova, încă de luni, în timp ce Carlos Mora și Ronaldo Webster au revenit miercuri seară, după ce și-au încheiat treaba la naționalelor lor.

Universitatea Craiova are din nou întreg lotul la dispoziție

Pauza internațională a dat peste cap programul de pregătire al Universității Craiova, însă Filipe Coelho poate lucra, începând de joi, cu toți jucătorii. Din informațiile FANATIK, internaționalii au revenit rând pe rând în Bănie, iar ziua de miercuri a fost una liberă pentru cei care au ajuns în cursul serii.

ADVERTISEMENT

Primul stranier care s-a întors la Craiova a fost Assad Al-Hamlawi. Atacantul palestinian a ajuns în Bănie încă de luni, în timp ce Carlos Mora și Ronaldo Webster au revenit miercuri seară. Joi, de la ora 11:00, toți cei trei se alătură colegilor la primul antrenament în formulă completă. Alături de ei sunt și cei cinci jucători convocați la naționala României: Nicușor Bancu, Alexandru Cicâldău, Tudor Băluță, David Matei și Vladimir Screciu. Toți au primit minute în această perioadă, iar Cicâldău a reușit să înscrie în partida cu Bosnia-Herțegovina.

Assad Al-Hamlawi s-a întors în Bănie după o perioadă spectaculoasă la naționala Palestinei

Assad Al-Hamlawi este unul dintre jucătorii Craiovei care au avut cea mai productivă acțiune la echipa națională. Atacantul a fost convocat de Palestina pentru meciurile amicale disputate în China și a profitat din plin de minutele primite. . A marcat o dată împotriva Noii Zeelande, apoi a reușit o dublă cu Tadjikistan și încă două goluri împotriva Chinei, chiar în fața gazdelor.

ADVERTISEMENT

Evoluțiile sale au avut un ecou important în Palestina, unde atacantul Universității Craiova a devenit unul dintre jucătorii apreciați ai naționalei. Forma excelentă îl poate ajuta și în perspectiva următoarei perioade, Al-Hamlawi fiind așteptat să se afle în calculele selecționerului pentru Cupa Asiei din 2027. Dacă va fi convocat pentru turneul care începe în ianuarie, .

ADVERTISEMENT

Carlos Mora revine la Craiova după patru goluri pentru Costa Rica

Carlos Mora a avut și el o acțiune foarte bună la echipa națională. Fotbalistul Universității Craiova a fost convocat de Costa Rica și a evoluat în patru partide din Liga Națiunilor CONCACAF. în cele patru meciuri. Fotbalistul Craiovei a înscris de două ori împotriva statului Curaçao, apoi a punctat în partidele cu Nicaragua și Haiti.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Ronaldo Webster a avut parte de un program la fel de încărcat la naționala Jamaicăi. Fundașul Universității Craiova a fost utilizat în toate cele patru partide disputate de reprezentativa țării sale în această perioadă. Webster a fost integralist în toate meciurile, împotriva Guatemalei, Hondurasului, El Salvadorului și din nou Hondurasului. Fundașul a acumulat, astfel, un număr important de minute înaintea revenirii la formația alb-albastră.

Mora, Assad și Webster, șanse minime să joace cu Csikszereda

Mora, Assad și Webster au acumulat mii de kilometri în deplasările pentru echipele naționale, iar revenirea la Craiova i-a găsit cu un grad important de oboseală. în drumurile dintre România, China și Turcia, în timp ce Ronaldo Webster a strâns circa 22.000 de kilometri, iar Carlos Mora aproape 25.000.

ADVERTISEMENT

În aceste condiții, cei trei au șanse minime să fie titulari în partida cu Csikszereda. Situația lui Mora este cu atât mai delicată cu cât internaționalul din Costa Rica este principala soluție de meserie pentru postul său, astfel că Filipe Coelho va trebui să găsească variante pentru a-i oferi o pauză după perioada extrem de solicitantă de la loturile naționale.