Au spart banca în această vară! Top 10 cele mai scumpe transferuri făcute în fotbalul mondial

Vara aceasta a adus un val de transferuri majore în fotbalul mondial. Unele operațiuni au atins cifre astronomice. În acest moment, echipele engleze sunt cele care au cheltuit cei mai mulți bani pe noi achiziții.

Liverpool și Manchester United au cheltuit enorm

Liverpool și Manchester United au mutat decisiv. Altădată regina transferurilor, Manchester City nu intră în Top 10 cu niciun jucător nou venit. Piața transferurilor rămâne deschisă până la 1 septembrie și nu e deloc exclus să apară mutări care să convulsioneze din nou lumea fotbalului.

În acest moment, acestea sunt cele mai scumpe achiziții ale verii:

Florian Wirtz (LIVERPOOL) – 137 milioane euro

A fost o afacere de 137,5 milioane de euro, o cifră care include 117,5 milioane fixe și până la 20 de milioane în bonusuri. Playmakerul german în vârstă de 22 de ani este considerat unul dintre cei mai promițători jucători din fotbalul mondial. El a semnat un contract cu clubul englez până în 2030.

Hugo Ekitiké (LIVERPOOL) – 95 milioane euro

A doua cea mai scumpă achiziție de pe piață este Hugo Ekitiké, care a părăsit Eintracht Frankfurt pentru a deveni noul atacant al lui Liverpool. Clubul englez a plătit 95 de milioane de euro pentru atacantul francez în vârstă de 23 de ani. Jucătorul a semnat până în 2031. El e considerat a avea un profil versatil, rapid și dinamic, îndepărtându-se de clasicul număr „9”.

Benjamin Sesko (MANCHESTER UNITED) – 85 milioane euro

Manchester United a dat o lovitură puternică pe piața transferurilor prin transferul lui Benjamin Sesko de la RB Leipzig pentru 85 de milioane de euro. Atacantul sloven, în vârstă de 22 de ani, a semnat cu Diavolii Roșii după o concurență acerbă cu Newcastle. Sesko vine după un sezon remarcabil în Bundesliga, unde a marcat 21 de goluri și a oferit șase pase de gol în 45 de meciuri, inclusiv patru goluri în Liga Campionilor.

Bryan Mbeumo (MANCHESTER UNITED) – 81 milioane euro

Manchester United a semnat și cu Bryan Mbeumo de la Brentford pentru 81 de milioane de euro, împărțiți în 70 de milioane fixe plus 11 milioane în bonusuri. Extrema în vârstă de 25 de ani a semnat un contract pentru cinci sezoane, până în iunie 2030. Sezonul impresionant, cu 20 de goluri, al lui Mbeumo în Premier League a fost convingător pentru acest transfer.

Viktor Gyökeres (ARSENAL) – 76 milioane de euro

După săptămâni de tensiuni cu Sporting Lisabona, atacantul suedez în vârstă de 27 de ani și-a pus semnătura pe contractual cu tunarii pentru un total de 76 de milioane de euro (65,7 milioane de euro fix și 10,2 milioane de euro bonusuri), Jucătorul a semnat pentru cinci sezoane și va purta numărul 14.

Victor Osimhen (GALATASARAY) – 75 milioane euro

Atacantul nigerian a fost împrumutat în sezonul precedent de la Napoli, iar acum turcii au decis să-l transfere definitiv. Suma va atinge 75 de milioane de euro, iar Osimhen va deveni, detașat, cel mai scump jucător din istoria fotbalului turc. Din această sumă, 40 de milioane vor fi plătite imediat, iar alte 35 de milioane vor fi plătite, eşalonat, până în anul 2026.

Luis Díaz (BAYERN MUNCHEN) – 75 milioane euro

Extrema columbiană în vârstă de 28 de ani a semnat până în iunie 2029. Venind de pe Anfield, unde a sosit în 2022 pentru 49 de milioane de dolari de la Porto, Díaz a plecat de la clubul englez după ce a semnat cel mai bun sezon al său în Premier League, cu 13 goluri și 5 pase decisive.

Matheus Cunha (MANCHESTER UNITED) – 74,2 milioane euro

Venit de la Wolverhampton, atacantul brazilian a semnat un contract pe cinci ani cu Manchester United, după un transfer evaluat la 74,2 milioane de euro. Cunha, care a jucat anterior pentru Atletico Madrid și Hertha Berlin, a arătat o creștere remarcabilă sezonul trecut, care l-a poziționat ca unul dintre cei mai căutați atacanți din Premier League.

Martín Zubimendi (ARSENAL) – 70 milioane euro

Semnarea lui Martín Zubimendi de către Arsenal a devenit a opta cea mai scumpă mutare de pe piața acestei veri. Mijlocașul din San Sebastian a plecat de la Real Sociedad pentru o sumă de 70 de milioane de euro, depășindu-și clauza de eliberare

Mateo Retegui (AL QADSIAH) – 70 milioane euro

Mateo Retegui a devenit unul dintre marii protagoniști ai verii după transferul surprinzător la Al Qadsiah, club saudit care i-a oferit atacantului italo-argentinian un contract de aproape 20 de milioane de euro pe an. Această operațiune, care este în jur de 70 de milioane de euro pentru Atalanta, reprezintă o adevărată lovitură pentru fotbalist, deoarece înmulțește cu șase salariul pe care Retegui l-a primit în Italia.

Alte transferuri peste 50 de milioane de euro

Mohammed Kudus, de la West Ham la Tottenham – 64 milioane euro

Joao Pedro, la Chelsea de la Brighton – 63,7 milioane euro

Dean Huijsen, de la Bournemouth la Real Madrid – 62,5 milioane euro

Anthony Elanga, de la Nottingham Forrest la Newcastle – 61,4 milioane euro

Jamie Gittens, de la Dortmund la Chelsea – 56 milioane euro

Nodi Madueke, de la Chelsea la Arsenal – 56 milioane euro

Tijjani Reijnders, de la Milan la Manchester City – 55 milioane euro

Darwin Nunez, de la Liverpool la Al Hilal – 53 milioane eurp