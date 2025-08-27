Sport

Au țipat zeci de secunde fără oprire! Reacția virală a comentatorilor kazahi după penalty-ul care a dus-o pe Kairat Almaty în grupa Champions League. Video

Kairat Almaty s-a calificat la penalty-uri în UEFA Champions League. Comentatorii kazahi au trăit la intensitate maximă duelul cu Celtic.
Alex Bodnariu
27.08.2025 | 11:24
Kairat Almaty a produs una dintre cele mai mari surprize din ultimii ani în Champions League. Formația din Kazahstan a trecut la penalty-uri de Celtic și s-a calificat în faza principală. Comentatorii au înnebunit după loviturile de departajare, iar reacția lor s-a viralizat pe rețelele de socializare.

Kairat Almaty merge în Champions League! Kazahii au trecut de Celtic în playoff

Gruparea din Kazahstan s-a calificat în premieră în Liga Campionilor. Kairat Almaty a remizat în manșa tur, 0-0 cu Celtic, iar în retur a reușit să ducă meciul la lovituri de departajare. Acolo, scoțienii au ratat de trei ori și vor juca în Europa League.

Comentatorii kazahi au luat-o razna după ce Kairat a scos-o pe Celtic din Champions League

Reacția comentatorilor kazahi după penalty-ul ratat de Maeda a fost una de senzație. Performanța reușită de Kairat este una uluitoare: lotul echipei valorează doar 12 milioane, de zece ori mai puțin față de cel al scoțienilor de la Celtic.

Comentatorii kazahi au țipat preț de câteva zeci de secunde după ce Temirlan Anarbekov a apărat penalty-ul decisiv. De altfel, goalkeeperul a fost omul meciului. El a reușit să pareze trei lovituri de la punctul cu var și a avut și alte intervenții de senzație. Vezi aici video.

Kairat își va afla viitoarele adversare din Champions League joi. Echipele din Europa de Vest vor avea viață grea în Kazahstan. Deplasarea e una extrem de lungă, iar iarna temperaturile coboară mult sub -10 grade. De altfel, Almaty e un oraș aflat la granița cu China.

„Mi-a plăcut țara lor, da, m-aș mai duce s-o vizitez”

Ioan Mera, fostul jucător de la Poli Timișoara, a evoluat pentru o scurtă perioadă în Kazahstan și a spus câteva cuvinte despre orașul Almaty, dar și despre Kairat, echipa care în acest sezon va juca în premieră în UEFA Champions League.

„În primul rând, orașul e foarte fain! Au condiții bune de antrenament… Stadionul e mic, dar frumos. Se fac contracte mari pentru jucători, au buget mare. Cam toate echipele lor joacă pe sintetic și încep sezonul în martie. Mi-a plăcut țara lor, da, m-aș mai duce s-o vizitez”, a explicat Ioan Mera, conform GSP.

