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CFR Cluj a profitat din plin de ridicarea interdicției la transferuri și a avut o seară spectaculoasă pe piața transferurilor. , iar printre noile achiziții se regăsesc jucători care au trecut prin academiile unora dintre cele mai mari cluburi din Europa. Cristi Coste a analizat în direct la FANATIK SUPERLIGA strategia CFR-ului și a remarcat numele importante din spatele unora dintre transferurile realizate pe ultima sută de metri.

CFR Cluj a adus jucători formați la academii de top din Europa

Cristi Coste a remarcat în mod special patru dintre noile transferuri ale formației din Gruia. , Leo Saca este format la Barcelona, Omic a trecut prin Academia lui Juventus, în timp ce Dumas a fost adus de la Benfica. Jurnalistul FANATIK consideră că prezența unor astfel de jucători la CFR Cluj nu pare întâmplătoare și poate face parte dintr-o strategie prin care clubul încearcă să își construiască lotul pentru următorii ani.

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„Cristian Perea e jucător care vine de la Academia lui Real Madrid. E un pic ciudat că a ales să vină în România. Apoi, Leo Saca, fundașul care are și cetățenie moldovenească, e format în Academia Barcelonei. Omic, de care vorbea Șumi și care are 200+ meciuri în prima ligă austriacă la 22 de ani, e format de Juventus Torino. Dumas, atacantul venit pe ultima sută, este luat de la Benfica.

Sunt patru nume mari, de la Real, Barca, Juventus și Benfica care ajung la CFR. Sunt legături care nu par întâmplătoare. Având în vedere situația financiară, ei și-au făcut o strategie de viitor. Sunt jucători de 22-23 de ani care pot fi de viitor pentru CFR. Au 8-10 mii de euro. Aseară vorbeam cu băieții de la CFR și erau încântați că cei de la Real și Benfica au lucrat cu ei până la 12 noaptea, au avut deschiderea asta“, a puntat Cristi Coste, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Nebunie totală la CFR Cluj! Șumudică, după cele 10 transferuri: „Nu am crezut că se poate întâmpla!”

Și Marius Șumudică a recunoscut că ceea ce s-a întâmplat în Gruia în ultima zi de mercato a depășit inclusiv așteptările sale. Antrenorul CFR-ului a dezvăluit că a urmărit unul dintre jucătorii aduși în ultima clipă, însă nu și-a imaginat că acesta va ajunge efectiv la Cluj, mai ales după ce fotbalistul a trecut pe la una dintre cele mai importante academii din lume.

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„Adrenalină multă. Nu prea am putut să dorm. Nu am crezut în viața vieților mele că se poate întâmpla ieri ce s-a întâmplat. Eram stresat dacă se pot închide transferurile. Am venit până la club. Lucrau non-stop 5-6 oameni. Un mare merit îl au Marian Copilu și Ciprian Deac. Puțini reușeau asta. Să aduci un jucător de la Real Madrid cu trei minute înainte să se închidă perioada de transferuri… E ceva inimaginabil. S-a antrenat cu echipa mare de la Real Madrid. Este un câștig.

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Nu am crezut. Eu l-am urmărit pe jucător, dar nu am crezut. El la Real Madrid juca număr 7, iar la națională era bandă dreapta, fundaș. Are calitate. Când faci școala la Real Madrid, îți dai seama ce jucător e. Nu îmi vine să cred. E de Netflix”, a spus și Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.