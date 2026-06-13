Au transferat un internațional care-l „umilește” pe Tamaș la consumul de alcool, iar fanii au intrat în panică: „Ascundeți băutura din oraș!”

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Petrolul Ploiești a anunțat transferul lui Alejandro Jesus Bran Flores (25 de ani), un fotbalist interesant din Costa Rica. Mijlocașul are un CV foarte bun, cu prezențe la echipe importante din America, dar și cu 23 de selecții la echipa națională, acolo unde a fost coleg cu un alt jucător din SuperLiga, Carlos Mora.

Panică printre suporterii Petrolului după transferul lui Alejandro Bran. Comparația cu Gabi Tamaș

Așa cum obișnuiesc cluburile profesioniste, Petrolul a anunțat venirea lui Alejandro Bran pe rețelele de socializare. Pentru a crea o relație cu suporterii, mijlocașul le-a transmis acestora și un prim mesaj: „Salut, petroliști! Eu sunt Bran și voiam să vă spun că sunt foarte încântat că am semnat cu Petrolul Ploiești pentru următoarele două sezoane. Voi face tot ce pot pe teren pentru a atinge obiectivele echipei. Ne vedem curând, hai Petrolul!”.

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Dacă nimic nu a părut dubios în primă fază, fanii de la fostele cluburi la care a activat Alejandro Bran au sărit în secțiunea de comentarii. Mai exact, suporterii din Costa Rica , spunând despre acesta că are probleme grave atât de comportament, cât și cu alcoolul.

Printre comentarii se enumeră: „Ascundeți apa din florării, că bețivul ăla o să ia tot alcoolul din România”, „De la cluburile din Cali, la cluburile din Romania”, „Bea până și apa din ghivece și florării. Ascundeți berile!”, „Acum nu mai e lichior în acel oraș! Să înceapă petrecerea”, „Doar ca să știți, transferați un jucător ce are probleme cu alcoolul, cu drogurile și așa mai departe. A fost dat afară de la fosta lui echipă din cauza unor probleme de disciplină”.

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Văzând ce scriu persoanele din străinătate, fanii Petrolului au ținut să se amuze pe seama noului transfer, făcând o paralelă și cu Gabi Tamaș: „Deja a luat legătura cu Gabi Tamaș, îl învață el locațiile bune pentru ‘antrenament’”. „Bine ai venit! Avem fabrică Bergenbier în oraș, avem și Alexandrion aproape. Avem o grămadă de crame în zonă, iar dacă vrei să bei vinul cu cola, avem și fabrică Coca Cola. Cu apa stăm rău, dar oricum am înțeles că nu consumi apă”.

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Mașina lui Bran, ținta unor de focuri de armă în luna mai

De altfel, în luna mai a acestui an, Alejandro Bran a fost exclus din lotul . Mijlocașul, alături de colegii săi Kenneth Vargas și Warren Madrigal, a fost implicat într-o altercație violentă în apropierea unui bar din San Jose, capitala statului Costa Rica.

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Conflictul a escaladat periculos, iar mașina noului jucător al Petrolului a fost ținta mai multor focuri de armă. Deși Federația din Costa Rica a preferat să nu ofere detalii suplimentare, i-a exclus imediat pe cei trei fotbaliști din lot. Decizia a venit chiar înaintea a două meciuri amicale de gală, cu Columbia și Anglia, disputate ca teste de pregătire înainte de startul Cupei Mondiale din 2026.