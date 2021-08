Au trecut 24 de ani de la moartea Prințesei Diana. De ce s-a temut cel mai tare Prințesa Inimilor

Vestea morții Prințesei Diana a îndurerat o planetă întreagă. Mii de buchete de flori au fost depuse în fața palatului unde locuise cea supranumită Prințesa Inimilor. Funeraliile au avut loc pe 6 septembrie 1997, la Londra, și au fost urmărite de peste un miliard și jumătate de persoane din toată lumea.

Prințesa Diana a murit într-un accident de mașină la Paris. Se afla acolo împreună cu iubitul ei, miliardarul egiptean Dodi Al-Fayed. În seara aceea luaseră cina la Hotelul Ritz.

Într-un interviu acordat unui tabloid britanic lady Di a vorbit despre cea mai mare temere a sa.

Au trecut 24 de ani de la moartea Prințesei Diana

a fost prima soție a Prințului Charles, moștenitorul tronului Marii Britanii. Încă de la anunțarea logodnei dintre cei doi, aceasta a fost în centrul atenției. În 24 februarie 1981 și-au anunțat logodna, iar prințul i-a oferit un inel în valoare de 30.000 de lire sterline.

Pe 29 iulie 1981 a avut loc nunta, un eveniment parcă desprins din povești, urmărit la televizor de peste 750 de milioane de persoane din toată lumea. Cuplul a avut doi fii, William și Henry.

Deși Diana și-a iubit foarte mult soțul, mariajul ei nu a fost niciodată unul fericit. Prințesa a devenit rapid cea mai iubită persoană din familia regală, dar și cea mai urmărită de paparazzi și cea mai fotografiată femeie din lume. Ea a recunoscut că a suferit de depresie și de bulimie. În 1992, Charles și Diana au divorțat.

De ce s-a temut cel mai tare Prințesa Inimilor

După divorț, prințesa a suferit extrem de mult. Mai ales că luni bune nu a putut să-și vadă copiii. Se pare că mereu s-a întrebat dacă a fost o mamă bună pentru aceștia. După moartea prințesei Diana o jurnalistă, Petronella Wyatt, își amintea o discuție purtată cu aceasta.

Wyatt a declarat pentru The Sun, că atunci îi mărturisise care este cea mai mare temere a sa. Nu își dorea ca să se înstrăineze odată cu trecerea timpului. În copilărie, spunea Prințesa Inimilor, aceștia fuseseră extrem de apropiați.

“William își adoră fratele mai mic și își petrece cea mai mare parte din timp alintându-l și copleșindu-l cu îmbrățișări și sărutări.”, povestea Diana.

Din păcate temerile prințesei s-au adeverit. În timp, relația dintre cei doi prinți s-a răcit.

Ultimele cuvinte spuse de Prințasa Diana

După divorțul de prințul Charles și o serie de relații eșuate, Diana și-a găsit liniștea lângă miliardarul Dodi Al Fayed. S-a spus atunci că mai mulți membri ai familiei regale nu au fost prea fericiți când au aflat de relația dintre cei doi.

Prințesei nu i-a păsat prea tare. Suferise destul și avea dreptul să se bucure de viață. Relația a devenit din ce în ce mai serioasă, iar rudele miliardarului au primit-o cu brațele deschise. Dodi Al Fayed i-a oferit Prințesei Diana un inel superb pe care aceasta îl purta pe mâna stângă.

Diana și iubitul ei aveau să-și găsească sfârșitul pe 31 august 1997 într-un accident de mașină. Cei doi luaseră cina la Hotelul Ritz. Ca de fiecare dată erau urmăriți de paparazzi și au încercat să scape de ei. Astfel, egipteanul i-a spus șoferului să ducă mașina la vila sa, iar ei doi au plecat cu o limuzină condusă de Henri Paul, garda personală a hotelului Ritz.

Chiar dacă acesta se spune că luase antidepresive și mai și băuse s-a urcat la volan. Cumplitul accident a avut loc în tunelul Pont de l’Alma din Paris. Mașina s-a lovit de un stâlp la o viteză de aproape 200 de km pe oră.

Un pompier, Xavier Gourmelor a ajuns primul la locul accidentului și a auzit ultimele cuvinte ale prințesei.

“Doamne, ce s-a întâmplat?”, a fost ultima propoziție rostită de una dintre cele mai iubite prințese.

“Am început să îi fac masaj cardiac, iar după câteva secunde i-a revenit suflarea. Am fost convins că o să trăiască. În momentul în care a fost urcata în ambulanță, ea trăia. Am aflat ore mai târziu că a murit la spital. Abia atunci am realizat că leziunile interne erau foarte grave.”, a spus pompierul pompierul.

Presa a speculat că în momentul morții Prințesa Diana ar fi fost însărcinată.