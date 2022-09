Au trecut 26 de ani de la moartea legendei Universității Craiova. Ion Oblemenco, comemorat de olteni la statuia din Bănie

Pe 1 septembrie 2022 s-au împlinit 26 de ani de la decesul legendarului atacant al Universității Craiova, Ion Oblemenco. Marcel Popescu, Ion Velea și Costică Donose, apropiații „Tunarului”, i-au oferit un tribut fostului mare golgheter al „Științei”.

Fostul mare jucător al Universității Craiova a plecat în „echipă îngerilor” în prima zi de toamnă a anului 1996, la doar 51 de ani. Legenda „Științei” este iubit în continuare de suporterii oltenilor, chiar și de către cei mai tineri dintre ei.

Ultima oară la formația din Maroc, Hassania Agadir, Ion Oblemenco s-a consumat în timpul confruntării cu Sidi Kacem și a căzut în ultimele minute ale jocului. Acesta a suferit un infarct și a fost transportat la spital, însă medicii nu l-au putut salva.

Marcel Popescu a dezvăluit că Ion Oblemenco a fost foarte fericit în perioadă petrecută la Hassania Agadir. Înaintea tragicului eveniment, managerul Universității Craiova a declarat că „Dumnezeul oltenilor” i-a invitat pe apropiați în Maroc.

„Fără recunoștință de la început nu ar fi existat un moment de glorie locală, zonală și națională, iar numele Universitatea Craiova nu ar fi existat. Nelu a fost dterminant, pentru că a adunat caractere mari în jurul lui. Mulți dintre ei au făcut parte din echipa națională”, a spus Marcel Popescu.

„Am să vă spun ceva ce nu am spus presei până acum. Nelu a vorbit cu mine când a plecat în Maroc, Ilie Balaci l-a recomandat. Pe 26-27 august mi-a dat telefon și mi-a zis că nu a crezut că nu o să vadă niciodată paradisul, dar l-a găsit acolo. Ne-a spus să nu ne facemprogram de Crăciun, pentru că plecăm în Maroc ”, a mai spus managerul general al oltenilor.

Hassania Agadir, gest de recunoștință pentru Ion Oblemenco: „Au numit sala de conferințe după numele lui”

Marcel Popescu a declarat că Hassania Agadir, ultima formație antrenată de Ion Oblemenco, îl respectă în continuare pe Ion Oblemenco. Acesta a spus că sala de conferință a echipei din Maroc îi poartă numele fostului mare atacant al „Științei”.

„În noaptea de 1 septembrie m-a sunat Johny Împușcătoiu și mi-a spus ce s-a întâmplat. Vestea a zguduit pe toată lumea. În acelaș timp mă gândesc cât respect au Hassania Agadir. Când au făcut noul stadion și sediul clubului, au avut un gest de recunoștință pentru Nelu și au numit sala de conferințe după numele lui”, a declarat Marcel Popescu.

Ion Velea: „Împreună cu el am jucat cu echipa națională în Congo”

„Pelicanul” a declarat că a jucat cu Ion Oblemenco la echipa națională de fotbal a României, într-o serie de partide amicale în Congo. Ion Velea a mărturisit că peste 500.000 de spectatori au fost prezenți în cele 11 partide disputate de tricolori.

„Am jucat și l-am arbitrar pe Ion Oblemenco. Împreună cu el am jucat cu echipa națională în Congo. Am bătut cu 3-0 în Congo, iar printre golgheteri ne-am aflat eu și Ion Oblemenco. Am jucat 11 jocuri acolo și am strâns peste 500.000 de spectatori acolo”. a declarat Ion Velea.